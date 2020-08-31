У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 31 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1313 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 46 дніпрян.

На даний момент на лікуванні знаходяться 486 осіб. 243 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 827 жителям Дніпра. 25 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

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