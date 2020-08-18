У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 18 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 916 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 28 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 244 особи. 118 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 672 жителям Дніпра. 17 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що люди з психічними проблемами більш схильні до COVID-19.

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