У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Коронавірус у Дніпрі. www.rbc.ru
Станом на ранок 18 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 916 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 28 дніпрян.
На даний момент на лікуванні перебувають 244 особи. 118 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.
Перемогти хворобу вдалося 672 жителям Дніпра. 17 заражених COVID-19 померли.
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що люди з психічними проблемами більш схильні до COVID-19.
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