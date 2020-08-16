У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 16 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 879 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 21 дніпрянина.

На даний момент на лікуванні перебувають 213 осіб. 105 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 666 жителям Дніпра. 16 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірус в світі станом на 16 серпня встиг вразити вже 21,6 млн осіб, 768 тисяч з яких загинули, а 14,3 млн вилікувалися.

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