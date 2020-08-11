У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 11 серпня в Дніпрі коронавірусом заразилися 807 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 18 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 182 особи. 87 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 625 жителям Дніпра. 16 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що COVID-19 може призвести до порушення когнітивних функцій людини і втрати пам'яті.