У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Життя міста 09:45, 22.10.2020

Станом на ранок 22 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 957 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 181 дніпрянина.

На даний момент на лікуванні знаходиться 4 801 особа. 340 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 4 156 жителям Дніпра. 141 заражений COVID-19 помер.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці.

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