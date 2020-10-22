У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 22 жовтня в Дніпрі коронавірусом заразилися 8 957 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 181 дніпрянина.

На даний момент на лікуванні знаходиться 4 801 особа. 340 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 4 156 жителям Дніпра. 141 заражений COVID-19 помер.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях через три місяці.