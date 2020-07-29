У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Станом на ранок 15 липня в Дніпрі коронавірусом заразилася 681 особа. За минулу добу діагноз підтвердився у 11 дніпрян.

На даний момент на лікуванні перебувають 143 особи. 70 пацієнтів отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 538 жителям Дніпра. 13 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися більше 16,8 млн чоловік. За минулу добу було виявлено 247 тис. нових інфікованих.