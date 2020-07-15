У Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Життя міста 08:45, 15.07.2020

Станом на ранок 15 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 553 людини, шестеро з них – за останню добу.

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На даний момент на лікуванні знаходяться 46 осіб. 24 пацієнти отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

Перемогти хворобу вдалося 507 жителям Дніпра. 11 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні офіційно підтверджено 55 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 836 виявлено за минулу добу, що на 198 більше, ніж за день до цього.

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