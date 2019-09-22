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22 вересня • оновлено в 18:03
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У Дніпрі різко погіршиться погода: синоптики уточнили прогноз

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У Дніпрі в найближчі дні очікуються шквальний вітер і сильне похолодання.

Незважаючи на значне зниження температури повітря, на території області як і раніше зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

У Дніпрі різко погіршиться погода

У Дніпрі різко погіршиться погода

sobaka.ru

Новини
У Дніпрі кілька районів залишаться без світла: список адрес

22 вересня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі 4-9, вдень 17-22, по місту вночі 6-8, вдень 18-20.

23 вересня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10, вдень 16-21.

24 вересня: мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10, вдень 14-19.

Скріншот

Скріншот

Український гідрометцентр

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на лівому березі відключать воду. 24 вересня, з 10:00 до 20:00 не буде водопостачання на кількох вулицях. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
погода синоптик пожежа
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