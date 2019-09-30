У Дніпрі різко погіршиться погода: оголошено штормове попередження

У Дніпрі 30 вересня оголосили штормове попередження.

Так, на території області синоптики прогнозують складні погодні умови. Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Штормове попередження Фокус.ua

У понеділок, 30 вересня, в місті і місцями по області очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпеки - жовтий. Температура повітря вночі опуститься до 10-12 градусів, а вдень підніметься до 20-22 градусів.

У вівторок, 1 жовтня, прогнозується сильний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 11-13 градусів, вдень - 17-19 градусів.

Середа, 2 жовтня, пройде без опадів. Синоптики прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до 8-10 градусів, а вдень підніметься до 21-23 градусів.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній день вересня порадує українців гарною погодою. За прогнозами синоптиків, починається потепління і "бабине літо".

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