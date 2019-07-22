У Дніпрі річковий транспорт стане безкоштовним

На сайті Дніпровського міської ради опубліковано проект рішення, який передбачає виділення з бюджету міста коштів на забезпечення безкоштовних пасажирських перевезень по Дніпру.

Перевезення здійснюватимуться в період перекриття Нового моста. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Річкові перевезення по Дніпру Informer.od.ua

Проект рішення розглянуть на найближчій сесії міськради.

Організацією перевезень пасажирів буде займатися комунальне підприємство "Міські причали".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на місяць закрили популярний вид транспорту.

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