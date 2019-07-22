У Дніпрі річковий транспорт стане безкоштовним

На сайті Дніпровського міської ради опубліковано проект рішення, який передбачає виділення з бюджету міста коштів на забезпечення безкоштовних пасажирських перевезень по Дніпру.
Перевезення здійснюватимуться в період перекриття Нового моста. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.
Річкові перевезення по Дніпру
Informer.od.ua
Проект рішення розглянуть на найближчій сесії міськради.
Організацією перевезень пасажирів буде займатися комунальне підприємство "Міські причали".
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