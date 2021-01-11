У Дніпрі рибалка руками зловив величезного сома. Фото

У Дніпрі рибалка Олександр Громадський 10 січня руками зловив величезного сома на підводній риболовлі.

Чоловік поділився фото улову на своїй сторінці в Facebook. Він уточнив, що зловив рибу на річці Дніпро недалеко від металургійного заводу "Стан 550" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рибак розповів, що пірнав довго, бачив багато невеликої риби, але раптово помітив сома на мілині.

"Рішення прийшло саме собою, я пірнув і схопив його голими руками за величезну щелепу. Ехххх, що тут почалося!!! Сом мало не виломав мені обидві руки, тягав мене по всьому Дніпру від берега до берега, іноді вистрибував, як дельфін, а потім йшов на дно. Він не підозрював про допомогу, але все ж потім заспокоївся і я зміг його витягнути", – написав Громадський.

Чоловік уточнив, що сфотографувався з рибою, а потім випустив її на зимувальну яму.

Сома відпустили назад в Дніпро. Олександр Громадський в Facebook

Чоловік показав великий улов. Олександр Громадський в Facebook

Рибак зловив сома в Дніпрі. Олександр Громадський в Facebook

Скріншот. Олександр Громадський в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Канаді рибалки виловили рибу з крилами і носом. Як розповів один з очевидців, невідома риба була значних розмірів і нагадувала качкодзьоба.