У Дніпрі п'яний підліток влаштував танці на авто перед школою. Відео

У Дніпрі 16-річний підліток уже не вперше лякає місцевих жителів муляжем пістолета. Також він регулярно влаштовує дебош у громадських місцях.

Зокрема, уночі 9 жовтня хлопець у нетверезому стані їздив за кермом автомобіля Mercedes, виставивши з вікна автомобіля муляж пістолета, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про те, що відбувається, перехожі повідомили в поліцію. Правоохоронці затримали хулігана на проспекті Слобожанському недалеко від ТЦ "Наша правда". Підліток був такий п'яний, що не міг чітко розмовляти.

Поліціянти склали на підлітка адмінпротокол, а також усунули від управління автомобілем.

За словами очевидців, також уночі підліток перебрався через паркан на територію будинку й почав погрожувати пістолетом прострелити коліно охоронцеві.

Уранці городяни помітили цього ж хлопця біля входу в школу на вулиці Старокозацькій. Підліток у нетверезому стані виліз на дах автомобіля Mercedes і почав танцювати. Усе, що відбувалося, бачили діти, які йшли до школи.

На місце інциденту прибули поліціянти та зробили хулігану зауваження. Однак, замість того, щоб спуститися з даху, хлопець почав висловлюватися нецензурною лексикою в бік правоохоронців. Патрульні затримали хулігана та доставили до відділення.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.