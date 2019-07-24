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У Дніпрі п'яна мати залишила дитину гуляти по місту з ножем

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У Дніпрі по проспекту Пушкіна ввечері 23-го липня бродила дитина двох років.

При собі хлопчик мав кухонний ніж. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Дніпропетровської області в Facebook.

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У Дніпрі хлопчик гуляв з ножем

У Дніпрі хлопчик гуляв з ножем

ТВ Центр

У поліцію про дитину повідомив чоловік, який проходив поряд, попередньо вилучивши у дитини інструмент.

У Дніпрі 2-річний хлопчик бродив з ножем

У Дніпрі 2-річний хлопчик бродив з ножем

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Мати дитини знайшли в одному з будинків на вулиці Надії Олексієнко. Жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. За словами затриманої, про місцезнаходження дитини вона навіть не підозрювала.

У Дніпрі 2-річний хлопчик бродив з ножем

У Дніпрі 2-річний хлопчик бродив з ножем

Патрульна поліція Дніпропетровської області

Правоохоронці запросили матір з дитиною в Чечелівське райвідділ поліції і передали їх співробітникам ювенальної превенції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на атракціоні популярного курорту України загинула 3-річна дитина.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро патрульна поліція дитина
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