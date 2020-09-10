У Дніпрі псевдокур'єри викрали товар на два мільйони гривень

У Дніпрі група шахраїв, прикидаючись вантажоперевізниками, обманом заволоділа майном будівельного магазину на суму понад 2,2 мільйона гривень.

Зловмисники зареєструвалися на сайті автоперевезень і пропонували людям послуги з доставки. До складу злочинної групи входило четверо осіб, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

Шахраї отримували у клієнта товар, після чого припиняли з ним усі контакти. Псевдоперевізники не доставляли вантаж до місця призначення, а після залишали його собі або ж продавали. Останньою здобиччю "кур'єрів" стали будівельні матеріали та інструменти.

Частина вкраденого псевдокур'єрами товару. Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіків пістолети, гранати, патрони, канабіс і частину вкраденого вантажу. Зловмисникам вже повідомили про підозру в шахрайстві, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами і зберіганні наркотиків. На даний момент тривають слідчі дії.

У шахраїв під час обшуку виявили канабіс. Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Зловмисникам інкримінують зберігання зброї та боєприпасів. Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі шахраї продавали неіснуючі маски і антисептики. Збиток від їхньої діяльності перевищив 180 тисяч гривень.