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8 лютого • оновлено в 07:51
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У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

1.9т
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В одній із ветеринарних клінік Дніпра лікар-екзотолог прооперував отруйну бразильську кобру.

У хвості плазуна виник абсцес м'яких тканин, його успішно прооперували й виписали додому. Про це повідомили на сторінці медустанови "Акела" у Facebook (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

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У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

Скриншот із відео

Перед хірургічним втручанням кобру приспали, а на голову надягнули пластикову колбу, щоб не вкусила. Операція тривала пів години. Щоб повністю видужати, змії ще знадобиться курс антибіотиків.

У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

Скриншот із відео

"Якщо не надати своєчасної допомоги, то це загрожує посиленням запального процесу, що може призвести до поширення інфекції, зараження крові, порушення роботи інших органів і систем", – зазначили в клініці.

У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

Скриншот із відео

У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

Скриншот із відео

У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

Скриншот із відео

У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

Скриншот із відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ковельській районній лікарні Волинської області вперше за 15 років зробили пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув у аварії.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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