У Дніпрі зробили унікальну операцію отруйній кобрі: приголомшливе відео

В одній із ветеринарних клінік Дніпра лікар-екзотолог прооперував отруйну бразильську кобру.

У хвості плазуна виник абсцес м'яких тканин, його успішно прооперували й виписали додому. Про це повідомили на сторінці медустанови "Акела" у Facebook (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скриншот із відео

Перед хірургічним втручанням кобру приспали, а на голову надягнули пластикову колбу, щоб не вкусила. Операція тривала пів години. Щоб повністю видужати, змії ще знадобиться курс антибіотиків.

Скриншот із відео

"Якщо не надати своєчасної допомоги, то це загрожує посиленням запального процесу, що може призвести до поширення інфекції, зараження крові, порушення роботи інших органів і систем", – зазначили в клініці.

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Скриншот із відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ковельській районній лікарні Волинської області вперше за 15 років зробили пересадку серця. Донором став чоловік, який напередодні загинув у аварії.

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