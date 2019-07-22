У Дніпрі пройде унікальний нічний забіг: назвали дату і умови

У Дніпрі 27 липня відбудеться оригінальний нічний забіг - 10K NIGHT RUN.
Особливістю заходу є біг по нічному місту, повідомляє Событие.
Після завершення забігу очікується нагородження учасників, відпочинок біля басейну, дискотека і романтична зустріч світанку.
Піднімати настрій учасникам будуть діджеї та бармени.
Нічний забіг
Love Radio
Забіг буде проводитися на різних дистанціях:
Індивідуальний залік - 5 і 10 км,
Командний залік - естафета 4 × 2,5 км.
Старт забігу - 27 липня о 23:30.
Для участі необхідна попередня реєстрація за посиланням.
У стартовий пакет учасника входить номер, чіп і неонові браслети.
Нагородження відбуватиметься в категорії "абсолют".
Також передбачена окрема номінація "Найяскравіший учасник". Той, кому вдасться фінішувати на дистанції 10 км в 00:00, отримає окремий приз від організатора заходу - бігового клубу Start Dnipro.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі через Новий міст можна перебратися на самокаті.
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