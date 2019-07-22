У Дніпрі пройде унікальний нічний забіг: назвали дату і умови

У Дніпрі 27 липня відбудеться оригінальний нічний забіг - 10K NIGHT RUN.

Особливістю заходу є біг по нічному місту, повідомляє Событие.

Після завершення забігу очікується нагородження учасників, відпочинок біля басейну, дискотека і романтична зустріч світанку.

Піднімати настрій учасникам будуть діджеї та бармени.

Нічний забіг Love Radio

Забіг буде проводитися на різних дистанціях:

Індивідуальний залік - 5 і 10 км,

Командний залік - естафета 4 × 2,5 км.

Старт забігу - 27 липня о 23:30.

Для участі необхідна попередня реєстрація за посиланням.

У стартовий пакет учасника входить номер, чіп і неонові браслети.

Нагородження відбуватиметься в категорії "абсолют".

Також передбачена окрема номінація "Найяскравіший учасник". Той, кому вдасться фінішувати на дистанції 10 км в 00:00, отримає окремий приз від організатора заходу - бігового клубу Start Dnipro.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі через Новий міст можна перебратися на самокаті.

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