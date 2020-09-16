У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: кого торкнеться

У четвер, 17 вересня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 8:00 до 19:00 за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 283-361, 306-374, 339;

провулок Шатурський, 1-7, 2-8;

вулиця Шефська, 1-13, 2-22;

вулиця Широка, 16, 45, 47-71, 18-36, 221;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 5, 10-32, 17-23;

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

вулиця Заярська, 1-47;

провулок Казахстанський, 2-36, 5-23;

вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52-а, 85, 87, 89-141б, 82-174;

провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

провулок Окопний, 25;

вулиця Мінська, 1-9, 2;

вулиця Софії Перовської, 1-3, 9;

вулиця Тбіліська, 10-38, 15-35;

вулиця Знаменська, 10, 13-19;

провулок Знаменський, 1-7, 2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12/1.

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;

вулиця Груднева, 1-7, 2, 14;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Крилова, 1-17, 2-14;

вулиця Некрасова, 1, 2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Калинова, 49, 53, 61.

Шевченківський район:

вулиця Князя Володимира Великого, 15т, 15, 15а, 17;

вулиця Юліуша Словацького, 1, 10;

вулиця Весніна, 63-111, 58а-102а;

вулиця Денисова, 24а-54;

вулиця Гнучка, 100а-108б;

провулок Баженова, 41-53;

3-й провулок Весніна;

провулок Кінцевий, 1-17, 2-20;

вулиця. Сурикова, 57-69, 46-64;

2-й провулок Весніна, 2-12, 5-11;

1-й провулок Весніна, 1-11.

Чечелівське район:

вулиця Філософська, 62.

Центральний район:

площа Вокзальна, 2, 2а, 2б, 2н.

Соборний район:

вулиця Олеся Гончара, 7;

вулиця Паторжинського, 3;

вулиця Писаржевського, 2;

вулиця Сергія Єфремова;

вулиця Івана Акінфієва.

проспект Героїв, 1, 1а, 1б, 3б, 3д, 1м;

Новокодацький район:

вулиця Залізнична, 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6, 8, 10-12, 17;

проспект Нігояна, 4, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Білецького, 4 - 42, 5;

вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80а;

вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

вулиця Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48;

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117;

вулиця Андрійченка, 14-52, 54-66, 59-85, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126, 70д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70-, 89, 89а, 66/1, 66/2 ;

провулок Андрійченка, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33, 2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17б, 17в;

провулок Двинський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

вулиця Геологічна, 2а, 2-30, 34-64;

провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

вулиця Двинська, 1, 3, 3а, 5.

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14, 44-48, 59-63, 23-63, 16-42, 24-58;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена 2, 4-24, 5-25, 15/2;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21а-61, 24а-48;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вулиця Десняка, 1-43, 2-56;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 3-21, 8-30, 23-51, 32-60;

вулиця Миколи Садовського, 2, 15-16а, 1-47, 47a, 4-26;

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115, 58;

вулиця Зоряна 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126, 99 / 1-119, 128-154, 121-127, 156-178, 129а-155, 180а-200, 280;

провулок Балтійський, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

вулиця Прияружна, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

провулок Поліський, 2-4, 5;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

вулиця Заслонова 1-9, 22-26;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 31, 23-91, 26-76, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

вулиця Гастелло, 1, 3, 2а-40, 5-51, 42-74а, 53-75а, 91 .;

провулок Усть-Ілімський, 1-7, 2, 2а;

вулиця Підгірна, 1-27, 2-16, 29-49, 18-26;

вулиця Професійна, 1-47, 2-42;

вулиця Республіканська, 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2-36, 1-35, 37, 40-4;

вулиця Шушенська, 1-21, 2-22 / 1;

провулок Хорольський, 1-11, 10-26, 23-31;

вулиця Попова, 1-51, 2а-50;

вулиця Хорольська, 1-39а, 2-86;

вулиця Доблесна, 230-234, 275-359, 243-253, 260-400;

провулок Казахський, 53;

вулиця Мостова, 226-234, 241-253;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Шодуаровська, 1, 3, 5, 7;

вулиця Коробова, 1;

вулиця Савкіна, 6;

бульвар Рубіновий, 6, 8, 10, 12, 14;

вулиця Велика Діївська, 12;

вулиця Біла Балка, 1-9, 2-52;

вулиця Відродження, 82;

вулиця Святогірська, 1-15, 2-16;

вулиця Мукачівська, 121-127, 156-178;

вулиця Зелена балка, 39, 43-51, 54, 2-42, 46, 48, 9-29;

вулиця Шевцової, 1-11;

вулиця Василя Капніста, 1-21, 2-30;

вулиця Крутий узвіз, 2-14, 1-15, 14а-20, 17-35;

вулиця Невельського, 1-29, 2-18;

провулок Далекоуральський, 1-35, 2-28;

вулиця Далекоуральська, 20, 15-25, 28-40;

вулиця Майстрів 1-17, 8-24;

провулок Майстрів, 1-11, 4-14;

вулиця Простора, 1-33, 10-40;

вулиця Проїжджа, 1-25, 2-10;

провулок Просторий, 1-15, 1-12;

вулиця Гурзуфська, 1а, 1б, 1-19, 2-26,

вулиця Богуна, 4-2, 26, 24,

вулиця Князя Костянтина Острозького, 1-25, 2-24;

вулиця Друку, 1-31, 2-26, 33-83, 28-84;

провулок Друку, 1-23, 2-10, 20-28;

провулок Різдвяний, 7, 9,11, 13, 21.

вулиця Вишивана, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27, 29, 33, 45;

Самарський район:

вулиця Гур'ївська, 1-27, 2-18;

вулиця Щоглова, 1-61а, 2-74;

вулиця Кузнєцова, 1;

вулиця Сержанта Литвищенка, 1, 27-45, 62-72;

вулиця Дитинства, 1-69, 2-62;

вулиця Човнова, 2-22, 1-27;

провулок Горохівський, 1-5, 2;

вулиця Гвая, 48;

вулиця Кожедуба, 35/1, 35/2, 1-29, 4-22;

вулиця Спогадів, 176-190, 229, 235-279;

вулиця Маршала Гречка, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі померла остання в місті жінка-політв'язень. Марія Засіменко-Бонацька була нагороджена орденом княгині Ольги.