У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: кого стосується

У понеділок, 26 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі". Їх обіцяють закінчити до 19:00.

Світло відключать за такими адресами:

Індустріальний район:

вулиця Бердянська, 7 - 101;

вулиця Любарського, 25.

Шевченківський район:

вулиця Михайла Грушевського, 10, 11, 11а, 12, 13;

вулиця Троїцька, 17, 19;

вулиця Святослава Хороброго, 12, 14;

вулиця Січових Стрільців, 16, 20;

вулиця Краснопільська, 6, 6а, 8, 8б, 11.

Соборний район:

вулиця Високовольтна, 22, 24, 28, 30, 32;

вулиця Запорізьке шосе, 9;

вулиця Героїв Крут, 7, 9;

проспект Дмитра Яворницького, 10;

вулиця Гусенка, 19б, 23, 25, 40 - 50;

вулиця Олеся Гончара, 25, 36 - 44;

вулиця Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;

вулиця Чернишевського, 25;

вулиця Писаржевського, 11.

Центральний район:

вулиця Князя Ярослава Мудрого, 59, 61;

вулиця Вокзальна, 2;

вулиця Василя Чапленка, 22, 24, 25, 27, 29, 16 - 20;

вулиця Пилипа Орлика, 19, 19а, 21, 21а;

проспект Богдана Хмельницького, 4г, 4в;

вулиця Шмідта, 13, 15;

вулиця Старокозацька, 69;

вулиця Юрія Савченка, 2;

вулиця Симона Петлюри, 9 - 63, 10 - 62;

вулиця Дарвіна, 14 - 40, 21 - 57;

площа Успенська, 11;

вулиця Ламана, 1 - 3, 14;

вулиця Ливарна.

Новокодацький район:

вулиця Губанова, 2 - 26, 5 - 17;

вулиця Каховки, 28, 43;

вулиця Рубіжна, 1, 1А, 1Б, 2-34

провулок Малахітовий 1-15, 2-14,

вулиця Гвоздичная 20-46, 29-57,

вулиця Кармелюка 46 / 2-58, 59 / 2-63,

вулиця Можайського, 25-69, 40-84

провулок Лікарняний (Діївка) 33

провулок Малахітовий, 26, 32А

вулиця Чорногорська, 35-75, 36-92, 79,81,96, 100-108;

вулиця Залізнична (місто) 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3 - 15, 6;

проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22 - 26, 40 - 42;

провулок Залізничний (місто), 9 - 15, 12 - 14;

провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;

вулиця Тісна, 1 - 27, 2 - 30, 27, 29, 30 - 34;

провулок Танковий, 1 - 23, 2 - 12;

провулок Сонячний, 1 - 23, 2 - 16, 31, 35;

вулиця Якірна, 1 - 23, 2 - 18;

вулиця Фортечна, 1 - 25, 4 - 24, 24а - 28;

проспект Свободи, 60, 64, 76;

вулиця Марії Грінченко, 24, 8 - 12, 16 - 24, 31 - 35;

провулок Білозерівский, 1 - 27, 2 - 30;

провулок Мармуровий, 1 - 25, 2 - 20, 34;

провулок Лемешева, 1 - 7, 4 - 6;

вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 3д, 3ж;

вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;

вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

вулиця Порохова, 30 - 66, 37 - 83;

вулиця Юпітерна, 1 - 19, 2 - 16;

провулок Неманський, 1 - 13, 2 - 24;

провулок Тюменський, 1 - 31, 2 - 38;

вулиця Колективна, 1, 2 - 12, 3 - 35, 14 - 42;

провулок Зенітний, 1 - 15, 2 - 12;

вулиця Можайського, 1 - 21, 2 - 26, 34, 35;

провулок Курсовий 1-й, 1 - 21, 21а, 4 - 20/2;

вулиця Ватутіна, 49 - 53а, 58/2, 60, 62, 64;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Бардадіма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечний, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця 8 Березня, 1а, 1 - 57, 2 - 64;

вулиця Олімпійська, 1 - 15;

провулок 8 Березня, 1 - 27, 2 - 22а;

вулиця Рижкова, 25 - 49, 32 - 70, 51 - 115, 72 - 120;

вулиця Ткаченка, 30 - 44а;

вулиця Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

вулиця Поліська, 21 - 23, 22 - 24;

провулок Білоруський, 7 - 23, 12 - 26;

вулиця Приовражна, 1 - 15, 14 - 48, 17 - 59;

вулиця Зоряна, 39 - 65, 44 - 66;

вулиця Мукачівська, 78 - 130, 89 - 99, 128 - 154, 101 - 119;

провулок Білоруський, 1 - 7, 2, 8, 10;

вулиця Товариська, 3 - 23, 6 - 28;

провулок Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

провулок Балтійський, 1 - 13, 4 - 20;

вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

вулиця Вишенського, 1 - 21, 2 - 18;

вулиця Дружби, 1 - 7, 2 - 20;

вулиця Товариська, 25, 30 - 32.

вулиця Андрейченко, 70 - 124, 91 - 113;

провулок Андрейченко, 1 - 65, 2 - 52, 18 - 52, 35 - 65, 66/1, 66/2, 68а, 68б, 68г, 68Д, 70а, 70г, 70Д, 72, 74, 76а, 78/1 , 80 - 84, 89, 89а, 90а, 94а, 99, 95, 119 - 123, 124а, 124б, 126;

вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2, 4 - 26;

провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;

вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;

вулиця Дорогобузька, 12 - 14, 13 - 21, 17б, 17в;

вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

провулок Двінський, 1 - 17, 2 - 20, 4 - 8, 3 - 13;

провулок Герцена, 1 - 19, 2, 4 - 24, 5 - 23, 5/2;

вулиця Герцена, 21а - 61, 24а - 48;

вулиця Вагнера, 1 - 21, 2 - 14, 44 - 48, 59 - 63;

вулиця Миколи Садовського, 1 - 47, 47а, 4 - 26;

вулиця Геологічна, 2а, 34 - 64;

провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2 - 65, 60 - 70, 67-115;

провулок Вагнера, 2 - 22;

вулиця Десантна, 1 - 23, 2 - 34, 42 - 56, 36 - 40, 58 - 72;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Красіна, 1, 2 - 4.

Чечелівський район:

вулиця Поточна, 2 - 80, 3 - 59;

вулиця Новошкільна, 100 - 102, 104 - 134, 153 - 175, 177 - 195, 217;

вулиця Поліни, 8 - 10а, 36 - 38, 37 - 39, 44;

вулиця Соснова, 1 - 11, 22 - 46;

провулок Малий, 1 - 7, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 9, 167a, 169Б, 169г;

вулиця Юності, 135а - 179б з буквами, 94 - 150, 105 - 131, 137 - 161;

вулиця Глибока, 1 - 47, 2 - 24;

вулиця Павелецька, 72 - 90, 129 - 169;

вулиця Новопавелецька, 21 - 51, 54 - 84;

вулиця Стадіонна, 38б - 72;

вулиця Високогірна, 45 - 109, 44 - 116;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8, 10 - 12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

Самарський район:

вулиця Сергія Кульчицького, 41 - 119, 76 - 106;

вулиця Польова, 21 - 79, 64 - 118а;

вулиця Чаплинська, 265 - 387, 218 - 290;

вулиця Заозерна, 1 - 75, 2 - 68;

вулиця Новаторська, 1 - 59, 2 - 60;

вулиця Новгородська, 1 - 93, 2 - 76;

вулиця Елеваторна, 1 - 45, 2 - 28;

вулиця Кадрова, 1 - 79, 2 - 54;

вулиця Фонвізіна, 1;

вулиця Кадрова, 1, 1а, 28, 30;

вулиця Синельниківська, 2 - 26, 5;

провулок Синельниківський, 1 - 13, 2 - 8;

вулиця Путійска, 1 - 9, 2 - 8;

вулиця Мазана, 1 - 23, 2 - 30;

вулиця Планерна, 1 - 9, 2 - 10;

вулиця Ілларіонівська, 29 - 83, 32 - 90;

вулиця Котельня, 1 - 11, 2 - 8;

вулиця Рибальська, 1 - 47.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Казахстанська, 1 - 7, 2 - 24;

вулиця Заярська, 1 - 47;

вулиця Мінусинська, 15 - 83, 22 - 80, 52-а, 85, 87;

провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 82 - 174, 89 - 141Б;

провулок Окопний, 25;

вулиця Широка, 16 - 45, 80 - 112, 73 - 173, 44 - 76, 75 - 173, 221, 47 - 71, 18 - 36;

провулок Широкий, 1 - 21, 2 - 20;

провулок Снайперський, 8 - 24, 2а;

вулиця Шефська, 49, 51 - 57, 50 - 62;

вулиця Опанаса Ковпака, 1 - 15, 4 - 32;

вулиця Широка, 16 - 45, 80 - 112, 73 - 173, 44 - 76, 75 - 173, 221, 47 - 71, 18 - 36;

провулок Широкий, 1 - 21, 2 - 20;

провулок Снайперський, 8-24, 2а;

вулиця Шефська, 49, 51-57, 50-62

вулиця Опанаса Ковпака, 1-15, 4-32

вулиця Малиновського, 6, 8, 10, 12, 14, 14А

вулиця 230 Стрілецької дивізії, 49-87, 50-84

вулиця Петрозаводська, 520, 560

вулиця Інгульська, 318

вулиця В. Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10

вулиця Житомирська, 274А, 276, 278, 284

вулиця Чернігівська, 350-408, 379А-387А, 387Б, 413-431, 441

вулиця Петрозаводська, 452-500, 517-523

вулиця Майська, 1-9

вулиця Одеська, 105-155, 6-104

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7

вулиця Смольська, 1-137, 4-6

вулиця Холодильна, 4-8

вулиця Далекосхідна, 129-143

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42

вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27

вулиця Оцупа, 4-12, 1-17

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 339, 283-361,306-374,

вулиця Янтарна, 1-37, 8-18

провулок Янтарний, 5-35, 4-28

вулиця Солончакова, 1-99, 6-88

вулиця Гагринська, 1-71, 2-82

вулиця Грінченка, 1-119, 4-54

вулиця Трипільська, 1-15, 2-4

провулок Семипалатинський, 1

вулиця Ціалковского, 2-26, 1-19

провулок Універсальний

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17

вулиця Тернова, 4А, 5

вулиця Штормова, 115-213, 120-222

провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23

вулиця Чайковського, 103

вулиця Айвазовська, 1-23, 2-12

вулиця Волочаївська, 1-7

вулиця Голубовська, 1-9, 2-10

вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82

вулиця Заводська, 1-7, 2-12

вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40

провулок Портовий, 1, 2-4

провулок Універсальний

вулиця Окружна, 2-4, 5

провулок Обхідний, 1-7, 4-6

вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28

вулиця Васнецова, 1-11, 2-10

вулиця Іскри, 1-5, 2-10

вулиця Лепсе, 1-5

вулиця Мінакова, 3-7, 4-8

вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74

вулиця Пожежна, 1-33, 2-38

вулиця Осетинська, 3

вулиця Проміжна, 2-8

вулиця Сизранська, 1-19, 4-20

вулиця Тагільська, 3-41, 4-40

вулиця Тобольська, 1-19, 2-16

вулиця Вузлова, 3-19, 8-18

вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10

вулиця Панаса Чужбинського, 2-8, 1-23

провулок Шатурський, 1-7, 2-8

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24

провулок Казахстанський, 5-23, 2-36

вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52А 85, 87, 89-141Б, 82-174

провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

вулиця Заярська, 1-47

провулок Окопний, 25

вулиця Моторна, 206-296, 159-229

вулиця Передова, 779

вулиця Епіка, 1-25А, 2-24

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