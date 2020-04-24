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24 квітня • оновлено в 07:56
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

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У п'ятницю, 24 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Миколаївські вісті

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

  • вул. Панікахи, 75, 75а.

Соборний район:

  • вул. Запорізьке шосе, 19, 19а, 23, 25а, 27;

  • вул. Кільцева;

  • вул. Ентузіастів, 3;

  • просп. Праці, 2а;

  • вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 37б, 39а, 50а.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Кінноспортивна, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76;

  • вул. Мохова, 121а, 123а, 131, 131а, 160 - 174а, 167д, 173б, 175а, 176 - 226, 179а, 181 - 191, 185Б, 213 - 227, 244№

  • вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26;

  • вул. Робкорівська, 75 - 105, 108 - 116, 118 - 166;

  • вул. Ашхабадська, 53 - 115, 58 - 116;

  • вул. Балтійська, 51 - 77, 50 - 74;

  • вул. Бєлінського, 27 - 53, 28 - 56;

  • вул. Верещагіна, 57 - 103, 58 - 106;

  • вул. Воронезька, 59 - 115, 62 - 66, 64 - 118.

Новокодацький район:

  • вул. Коробова, 3, 5, 9, 24;

  • ж/м Парус, 1в;

  • спорткомплекс;

  • автостоянка "Нікон";

  • ФОП Неклеса - кіоск взуття;

  • ПП "Байчук";

  • ПП "Водолій-3000";

  • ТОВ "Октава-06".

Чечелівський район:

  • вул. Робоча, 1 - 17, 19, 21, 23;

  • вул. Кавалерійська, 3 - 7.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійснення грошових переказів в режимі онлайн.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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