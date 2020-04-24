У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 24 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Миколаївські вісті
Світло відключать за такими адресами:
Шевченківський район:
ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;
вул. Панікахи, 75, 75а.
Соборний район:
вул. Запорізьке шосе, 19, 19а, 23, 25а, 27;
вул. Кільцева;
вул. Ентузіастів, 3;
просп. Праці, 2а;
вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 37б, 39а, 50а.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Кінноспортивна, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76;
вул. Мохова, 121а, 123а, 131, 131а, 160 - 174а, 167д, 173б, 175а, 176 - 226, 179а, 181 - 191, 185Б, 213 - 227, 244№
вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26;
вул. Робкорівська, 75 - 105, 108 - 116, 118 - 166;
вул. Ашхабадська, 53 - 115, 58 - 116;
вул. Балтійська, 51 - 77, 50 - 74;
вул. Бєлінського, 27 - 53, 28 - 56;
вул. Верещагіна, 57 - 103, 58 - 106;
вул. Воронезька, 59 - 115, 62 - 66, 64 - 118.
Новокодацький район:
вул. Коробова, 3, 5, 9, 24;
ж/м Парус, 1в;
спорткомплекс;
автостоянка "Нікон";
ФОП Неклеса - кіоск взуття;
ПП "Байчук";
ПП "Водолій-3000";
ТОВ "Октава-06".
Чечелівський район:
вул. Робоча, 1 - 17, 19, 21, 23;
вул. Кавалерійська, 3 - 7.
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