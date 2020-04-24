У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 24 квітня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Миколаївські вісті

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

ж/м Тополя-3, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 51, 56а, 65;

вул. Панікахи, 75, 75а.

Соборний район:

вул. Запорізьке шосе, 19, 19а, 23, 25а, 27;

вул. Кільцева;

вул. Ентузіастів, 3;

просп. Праці, 2а;

вул. Набережна Перемоги, 11а, 13, 37б, 39а, 50а.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Кінноспортивна, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76;

вул. Мохова, 121а, 123а, 131, 131а, 160 - 174а, 167д, 173б, 175а, 176 - 226, 179а, 181 - 191, 185Б, 213 - 227, 244№

вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26;

вул. Робкорівська, 75 - 105, 108 - 116, 118 - 166;

вул. Ашхабадська, 53 - 115, 58 - 116;

вул. Балтійська, 51 - 77, 50 - 74;

вул. Бєлінського, 27 - 53, 28 - 56;

вул. Верещагіна, 57 - 103, 58 - 106;

вул. Воронезька, 59 - 115, 62 - 66, 64 - 118.

Новокодацький район:

вул. Коробова, 3, 5, 9, 24;

ж/м Парус, 1в;

спорткомплекс;

автостоянка "Нікон";

ФОП Неклеса - кіоск взуття;

ПП "Байчук";

ПП "Водолій-3000";

ТОВ "Октава-06".

Чечелівський район:

вул. Робоча, 1 - 17, 19, 21, 23;

вул. Кавалерійська, 3 - 7.

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