У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Карина Бондаренко Життя міста 14:32, 20.04.2020

У вівторок, 21 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла
cripo.com.ua

Світло відключать за такими адресами:

Чечелівський район:

  • вул. Байрона 1-15,6;

  • вул. Гончарова 1-21,2-28;

  • вул. Ізмайлівська 115-163,136-1764

  • вул. Михайла Комарова 140-172,165-187

Індустріальний район:

  • вул. Ванцетті 4-58,3-53;

  • вул. Которка 2-10,1-39;

  • пер. Московський 2-6,3-5;

  • пер. Новомосковський 2-8,1-5;

  • вул. С. Разіна 2-78,3-81.

Новокодацький район:

  • вул. Гастелло, 2-40, 5-51;

  • пер. Усть-Іллінський, 1-7, 2, 2а

  • вул. Шушенська, 1-23, 2-22;

  • вул. Підгірна, 1-27, 2-16;

  • вул. Мукачево, 121-127, 156-178;

  • вул. Професійна, 1-47, 2-42;

  • пер. Хорольський, 1-11, 27-31, 10-26;

  • вул. Хорольська, 1-33, 2-46;

  • вул. Попова, 1-23, 2-24;

  • вул. Безлісна 53-61, 87А, Б

  • вул. Загорянська 6-10, 9-19

  • вул. Ставкова 1-7

Самарський район:

  • вул. В'єтнамська 77-137,64-74,

  • пер. Марійський 1-9,12-14,6,

  • вул. Марійська 2-18,5-11,

  • вул. Андрія Сахарова 12,

  • вул. Сонячна 1-5,2-10,12,13,15,

  • вул. Естафетному 1-23,

  • вул. Олешківська 93,

  • вул. Богородицька 117

Соборний район:

  • вул. Байкова 3-67, 6-70;

  • п-к Резнічна 5, 5А, 6, 7

  • спуск Дніпровський 10,

  • п-к Добровольців 1, 6, 17, 21, 21а;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Іжевська, 243-277, 163-187;

  • вул. Житомирська, 261-329, 280-406;

  • вул. Передова, 321-423, 420, 506, 379 А-470-526;

  • вул. Казахстанська, 1-7, 2-28;

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині зафіксували нові випадки COVID-19.

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