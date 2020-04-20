У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 21 квітня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
cripo.com.ua
Світло відключать за такими адресами:
Чечелівський район:
вул. Байрона 1-15,6;
вул. Гончарова 1-21,2-28;
вул. Ізмайлівська 115-163,136-1764
вул. Михайла Комарова 140-172,165-187
Індустріальний район:
вул. Ванцетті 4-58,3-53;
вул. Которка 2-10,1-39;
пер. Московський 2-6,3-5;
пер. Новомосковський 2-8,1-5;
вул. С. Разіна 2-78,3-81.
Новокодацький район:
вул. Гастелло, 2-40, 5-51;
пер. Усть-Іллінський, 1-7, 2, 2а
вул. Шушенська, 1-23, 2-22;
вул. Підгірна, 1-27, 2-16;
вул. Мукачево, 121-127, 156-178;
вул. Професійна, 1-47, 2-42;
пер. Хорольський, 1-11, 27-31, 10-26;
вул. Хорольська, 1-33, 2-46;
вул. Попова, 1-23, 2-24;
вул. Безлісна 53-61, 87А, Б
вул. Загорянська 6-10, 9-19
вул. Ставкова 1-7
Самарський район:
вул. В'єтнамська 77-137,64-74,
пер. Марійський 1-9,12-14,6,
вул. Марійська 2-18,5-11,
вул. Андрія Сахарова 12,
вул. Сонячна 1-5,2-10,12,13,15,
вул. Естафетному 1-23,
вул. Олешківська 93,
вул. Богородицька 117
Соборний район:
вул. Байкова 3-67, 6-70;
п-к Резнічна 5, 5А, 6, 7
спуск Дніпровський 10,
п-к Добровольців 1, 6, 17, 21, 21а;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Іжевська, 243-277, 163-187;
вул. Житомирська, 261-329, 280-406;
вул. Передова, 321-423, 420, 506, 379 А-470-526;
вул. Казахстанська, 1-7, 2-28;
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