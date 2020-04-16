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16 квітня • оновлено в 08:42
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

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У понеділок, 16 квітня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Крим.news

Світла не буде за наступними адресами:

Самарський район:

  • вул. Кокчетавська, 1 - 47, 2 - 40;

  • вул. Дніпрогесу, 1а, 2 - 20, 7, 13, 15, 17, 19;

  • вул. Космонавта Волкова, 13 - 23, 16, 18, 20, 24 - 26;

  • вул. Василя Симоненка, 1 - 1а, 3 - 9, 10 - 16;

  • вул. Станіславського, 13 - 15;

  • вул. Кольська, 3 - 9, 4 - 44, 9 - 15, 21;

  • вул. Енергетиків, 2 - 6, 8 - 12;

  • вул. Героїв Чорнобиля, 3 - 29, 2 - 84, 31 - 41;

  • вул. Дрогобицька, 1 - 11, 5а;

  • вул. Приймаченко Марії, 69 - 87, 136;

  • вул. Світанкова, 18 - 22, 18а;

  • вул. Рудніченко, 2, 4, 10;

  • вул. Карагандинська, 7а;

  • вул. Мирна, 71;

  • вул. Електрична, 36;

  • вул. Зоопаркова, 7 - 63, 8 - 72;

  • вул. Таджицька, 17 - 33, 10 - 24;

  • вул. Сердюкова, 5 - 49, 8 - 52;

  • вул. Дачна, 13, 45 - 67, 46 - 76, 69а - 73, 78 - 86;

  • вул. Оранжерейна, 26 - 54, 51 - 83/2;

  • вул. Романовського, 3, 11, 59;

  • вул. Бестужева, 49;

  • вул. Князя Костянтина Острозького, 33 - 41;

  • вул. Антарктична, 85 - 119, 98 - 132, 119 - 130, 132;

  • вул. Пшенична, 1 - 9, 2 - 14;

  • вул. Героїв Дніпра, 16 - 50, 33 - 35, 37, 39 - 79, 52 - 90, 75 - 79, 90;

  • вул. Залізнична, 33 - 55, 54 - 74;

  • вул. Косогірна, 50 - 92, 77 - 115;

  • вул. Прохорова, 84 - 100, 89 - 109;

  • вул. Луцька, 2 - 8, 3 - 17;

  • вул. Чебоксарська, 42 - 74, 51 - 83;

  • вул. Прохорова, 50 - 84, 59 - 89, 55;

  • вул. Псковська, 1 - 57, 2 - 58;

  • вул. Андрія Сахарова, 35 - 73, 58 - 74;

  • вул. Сердюкова, 51 - 67, 54 - 76;

  • вул, Бестужева, 46 - 52, 41 - 47, 51 - 65, 54 - 60, 67 - 71;

  • вул. Цілиноградська, 1 - 31, 2 - 14;

  • вул. Залізнична, 2 - 52, 3, 9 - 31;

  • вул. Оранжерейна, 56 - 58а, 85 - 97а;

  • вул. Миколи Тимошенка, 1, 5 - 15, 2 - 16;

  • вул. Таджицька, 36 - 42, 37 - 59;

  • вул. Сонячногірська, 28 - 42, 63 - 109;

  • вул. Адлерська, 1 - 17, 2 - 20;

  • вул. В'єтнамська, 1 - 45, 2 - 20, 39, 49, 41, 43, 51а;

  • вул. Календарна, 1 - 81, 2 - 54;

  • вул. Прорізна, 2 - 78, 3 - 51;

  • вул. Олександра Серебрякова, 1 - 13, 4 - 16;

  • вул. Туркменська, 2 - 16, 11;

  • вул. Відпочинку, 4 - 24, 5 - 27;

  • вул. Оранжерейна, 16 - 24, 29 - 43;

  • вул. Активістів, 3, 11, 11а, 15;

  • вул. Богородицька, 40, 42, 45, 77, 78, 84, 86, 88;

  • вул. Олешківська, 2, 26, 12, 50, 82, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 78, 90, 94, 72;

  • вул. Таврійська;

  • пров. Ягідний, 5, 7, 13, 45, 33, 2, 16, 18, 24, 34, 46, 52, 56;

  • вул. Листопадова, 1 - 11, 6 - 14;

  • вул. Естафетна, 4 - 24, 9 - 33.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Кінноспортивна, 23, 24, 27, 39, 70, 74, 76, 82, 86;

  • вул. Мохова, 115е, 115ж, 123а, 131а, 160, 167д, 174а, 176 - 226, 179а, 181 - 191, 185Б, 187а, 213 - 227 ,;

  • вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26/3;

  • вул. Робкорівська, 75 - 105, 79 (всі літери), 108 - 116, 118 - 166;

  • вул. Передова, 681 - 735;

  • пров. Касьянівський, 15, 34, 36, 49.

Шевченківський район:

  • вул. Панікахи, 53, 59, 61, 61д.

Центральний район:

  • вул. Юрія Савченка, 96, 96а;

  • вул. Філософська, 94, 94а;

  • вул. Флотська, 23, 34 - 33;

  • вул. Надії Олексієнко, 65 - 85.

Новокодацький район:

  • пров. Казахський, 1 - 29, 29а, 2 - 44, 48 - 62;

  • вул. Доблесна, 232/1;

  • просп. Івана Мазепи, 1а, 1д, 3;

  • вул. Орловська, 2 - 12, 3 - 15, 18;

  • вул. Камчатська, 53 - 61, 63, 62, 64;

  • вул. Нестерова, 20 - 24, 23, 25;

  • вул. Алтайська, 35;

  • просп. Сергія Нігояна, 47;

  • вул. Караваєва, 1б, 4 - 27, 9, 11.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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