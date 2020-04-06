У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 6 квітня, кілька районів Дніпра залишаться без світла.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

У Дніпрі відключать світло Метроном

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Саранська, 144 - 154;

пров. Поетичний, 1 - 5, 2 - 22;

пров. Олевський, 1 - 35, 6 - 38;

пров. Бурятський, 5 - 21, 12 - 24;

вул. Славгородська, 19 - 41, 68а, 68б;

пров. Славгородський, 23 - 33, 28 - 34;

вул. Вишнева, 28 - 50, 57 - 83, 83а - 111;

вул. Берегова, 238Д;

ТОВ "АДК".

Індустріальний район:

вул. Бєляєва, 4, 8, 10, 12;

вул. Поштова, 74 - 144;

вул. Змагання, 113а - 185, 114 - 170;

вул. Льоні Голікова, 33 - 101;

вул. Амурська, 115а - 189, 120 - 192;

вул. Травнева, 122 - 144;

вул. Мелітопольська, 31 - 99, 28а - 96;

вул. Кузбаська, 41 - 118.

Самарський район:

вул. Чаплинська;

вул. Каширська;

пров. Дубінінський;

вул. Дубінінська;

вул. Білокамінна.

Соборний район:

вул. Ливарна, 9, 11, 13, 15;

вул. Полігонна, 1 - 15;

пров. Реактивний, 2 - 8, 3, 11 - 31, 12 - 20;

пров. Біологічний, 2 - 12, 15 - 39;

пров. Прилуцький, 1, 8 - 28;

вул. Сірка, 3 - 7, 4 - 8;

пров. Сірка, 3 - 5, 8 - 16.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні на виплати за енергію з відновлюваних джерел (ВДЕ) по "зеленому" тарифу в 2020 році державній компанії "Гарантований покупець" (ГарПок) знадобиться 31 млрд грн. Підсумкова сума буде залежати від загальної кількості видобутої електрики.

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