У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 1 квітня, сім районів Дніпра залишаться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла odessa.net.ua

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Вітчизняна, 13, 13А;

вул. Чайковського, 1-102, 2-78;

пров. Таганрозький, 21-23;

тупий. Чайковського, 2-16;

вул. 230-ї стрілецької дивізії, 55-61, 64-76;

вул. Дубовика, 57;

вул. Згоди, 1-13, 8-10;

вул. Гуртова, 142;

вул. Моторна, 1-27А, 4, 6-26;

вул. Кінноспортивна, 70, 74, 76, 82, 86, 23, 39, 24, 27;

вул. Мохова, 181-191, 160-174А, 213-227, 176-226, 244, 115Б, 115Е, 115Ж, 131, 121А, 123А, 131А, 167Д, 179А, 175А, 173Б, 185А, 185Б, 187а;

вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26 / 3Д;

вул. Рабкоровская, 75-105, 118-166, 108-116, 75;

вул. Передова, 681-735;

вул. Житомирська, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264Г;

Чернігівський пров., 8А, 1-25, 2-14;

вул. Бажова, 1-19;

вул. Військова, 27-47.

Індустріальний район:

вул. Кузбаська, 28А-54,56-118, 41-99;

вул. Мелітопольська, 28-96, 29-97;

вул. Л. Голікова, 1-31;

вул. Поштова, 74-144, 77-135;

вул. Змагань, 85-113, 86-112, 57-112А, 60-84, 112-168, 113-185;

вул. Амурська, 59-113, 64-118, 115, 120-194;

вул. Травнева, 122-162;

вул. Воронежская, 80-106, 69;

вул. Поштова, 25-72, 34-40;

вул. Верещагіна, 83-91, 80-166, 57-81, 54-78;

вул. Ашхабадская, 79-105, 88-118, 58-86 ,, 53-77;

вул. Балтійська, 50-77А;

вул. І. Срезневського, 27-56А;

вул. Мелітопольська, 1-29А;

вул. Менделєєва, 92.

Самарський район:

вул. Вільногірська, 1-71, 2-62;

вул. Довженка, 48;

вул. Орлина, 75-117, 121, 165, 82А, 69;

вул. Баштанная, 2;

вул. Кольська;

вул. Берсеневская;

вул. Жовтнева;

вул. Зеленоградська, 85-93;

вул. Олександра Галича;

вул. прибережна;

вул. Полісадная, 25-41, 52-80,

с / т "Шиянка";

вул. Антарктична, 119-132;

вул. Дачна, 69-73, 78-86, 69А;

вул. Герев Дніпра, 52-90А, 39-79;

вул. Прохорова, 48-84, 59-89;

вул. Псковська, 1-57, 2-58, 18А;

вул. Андрія Сахарова, 35-73, 34-74, 60А, 40Б, 78А;

вул. Естафетна, 6.

Соборний район:

вул. Набережна Перемоги, 39А, 48, 48Б, 48Д, 54, 56, 56А, 58, 58А, 58К, 60;

вул. Мандриківська, 90, 127.

Центральний район:

проспект Поля, 8, 8А;

вул. Антоновича, 16, 16А, 16Б, 18, 52-62, 61-69;

вул. Надії Олексієнко, 25-27, 22-32;

вул. Філософська, 46-56, 33-37;

проспект Пушкіна, 29-33Б, 31Б.

Чечелівський район:

вул. Юності, 150А, 152-168, 175-185;

вул. Балакірєва, 1-49, 2-10, 26, 32;

вул. Віддалена, 1-9, 2-4;

вул. Поточна, 117А;

вул. Хвойна, 25, 44-58А, 47-65, 99, 100;

пров. Малий, 16А-50, 29, 65, 83, 85, 1-41, 2А-16, 54-70А;

вул. Юності, 1-103, 2-92, 94-150, 105-175Б;

вул. Лихачова, 91А.

Новокодацький район:

вул. Гастелло, 2А-40, 5-51, 1, 3;

вул. Мукачева, 121-127, 156-178;

пров. Усть-Ілімськ, 1-7, 2, 2А;

вул. Підгірна, 1-27, 2-16;

вул. Професійна, 1-47, 2-42;

вул. Республіканська, 2А, 2Г, 2Д, 2 Е, 2Ж;

вул. Шушенська, 1-21, 2-22 / 1;

пров. Хорольський, 1-11, 10-26, 23-31;

вул. Попова, 1-51, 2А-50;

вул. Хорольська, 1-39А, 2-86;

пров. Донбаський, 2-30, 3-7, 9, 11-31;

вул. Лютнева, 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69;

вул. Рудна, 19-47, 28-56;

вул. Спокійна, 1-59, 2-80 / 1, 80 / 2-90;

тупий. Залізничний, 1-25, 2-20;

вул. Весела, 1-19, 2-18;

вул. Вільямса, 112-116, 147-159, 118, 161-165, 118А;

вул. Дев'ятого Травня, 1,2, 3-57, 4-46, 50;

вул. Марка Озерного, 1-35, 2, 2А, 2Б, 10-18, 4-8, 18, 36, 37-55;

вул. Мисливська, 1-19, 4-16, 12, 18-42, 19А-45;

пров. Боткінської, 1-19, 2-10;

вул. Народна Діївка, 36;

пров. Лютневий, 1-3, 4-30;

Чапаєвська проїзд, 49, 51.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в середу, 1 квітня, в Дніпрі очікується значне похолодання.

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