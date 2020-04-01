У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 1 квітня, сім районів Дніпра залишаться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
odessa.net.ua
Світло відключать за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Вітчизняна, 13, 13А;
вул. Чайковського, 1-102, 2-78;
пров. Таганрозький, 21-23;
тупий. Чайковського, 2-16;
вул. 230-ї стрілецької дивізії, 55-61, 64-76;
вул. Дубовика, 57;
вул. Згоди, 1-13, 8-10;
вул. Гуртова, 142;
вул. Моторна, 1-27А, 4, 6-26;
вул. Кінноспортивна, 70, 74, 76, 82, 86, 23, 39, 24, 27;
вул. Мохова, 181-191, 160-174А, 213-227, 176-226, 244, 115Б, 115Е, 115Ж, 131, 121А, 123А, 131А, 167Д, 179А, 175А, 173Б, 185А, 185Б, 187а;
вул. Шпакова, 16, 18, 22, 26 / 3Д;
вул. Рабкоровская, 75-105, 118-166, 108-116, 75;
вул. Передова, 681-735;
вул. Житомирська, 183-205, 130-172, 215-263, 174-264Г;
Чернігівський пров., 8А, 1-25, 2-14;
вул. Бажова, 1-19;
вул. Військова, 27-47.
Індустріальний район:
вул. Кузбаська, 28А-54,56-118, 41-99;
вул. Мелітопольська, 28-96, 29-97;
вул. Л. Голікова, 1-31;
вул. Поштова, 74-144, 77-135;
вул. Змагань, 85-113, 86-112, 57-112А, 60-84, 112-168, 113-185;
вул. Амурська, 59-113, 64-118, 115, 120-194;
вул. Травнева, 122-162;
вул. Воронежская, 80-106, 69;
вул. Поштова, 25-72, 34-40;
вул. Верещагіна, 83-91, 80-166, 57-81, 54-78;
вул. Ашхабадская, 79-105, 88-118, 58-86 ,, 53-77;
вул. Балтійська, 50-77А;
вул. І. Срезневського, 27-56А;
вул. Мелітопольська, 1-29А;
вул. Менделєєва, 92.
Самарський район:
вул. Вільногірська, 1-71, 2-62;
вул. Довженка, 48;
вул. Орлина, 75-117, 121, 165, 82А, 69;
вул. Баштанная, 2;
вул. Кольська;
вул. Берсеневская;
вул. Жовтнева;
вул. Зеленоградська, 85-93;
вул. Олександра Галича;
вул. прибережна;
вул. Полісадная, 25-41, 52-80,
с / т "Шиянка";
вул. Антарктична, 119-132;
вул. Дачна, 69-73, 78-86, 69А;
вул. Герев Дніпра, 52-90А, 39-79;
вул. Прохорова, 48-84, 59-89;
вул. Псковська, 1-57, 2-58, 18А;
вул. Андрія Сахарова, 35-73, 34-74, 60А, 40Б, 78А;
вул. Естафетна, 6.
Соборний район:
вул. Набережна Перемоги, 39А, 48, 48Б, 48Д, 54, 56, 56А, 58, 58А, 58К, 60;
вул. Мандриківська, 90, 127.
Центральний район:
проспект Поля, 8, 8А;
вул. Антоновича, 16, 16А, 16Б, 18, 52-62, 61-69;
вул. Надії Олексієнко, 25-27, 22-32;
вул. Філософська, 46-56, 33-37;
проспект Пушкіна, 29-33Б, 31Б.
Чечелівський район:
вул. Юності, 150А, 152-168, 175-185;
вул. Балакірєва, 1-49, 2-10, 26, 32;
вул. Віддалена, 1-9, 2-4;
вул. Поточна, 117А;
вул. Хвойна, 25, 44-58А, 47-65, 99, 100;
пров. Малий, 16А-50, 29, 65, 83, 85, 1-41, 2А-16, 54-70А;
вул. Юності, 1-103, 2-92, 94-150, 105-175Б;
вул. Лихачова, 91А.
Новокодацький район:
вул. Гастелло, 2А-40, 5-51, 1, 3;
вул. Мукачева, 121-127, 156-178;
пров. Усть-Ілімськ, 1-7, 2, 2А;
вул. Підгірна, 1-27, 2-16;
вул. Професійна, 1-47, 2-42;
вул. Республіканська, 2А, 2Г, 2Д, 2 Е, 2Ж;
вул. Шушенська, 1-21, 2-22 / 1;
пров. Хорольський, 1-11, 10-26, 23-31;
вул. Попова, 1-51, 2А-50;
вул. Хорольська, 1-39А, 2-86;
пров. Донбаський, 2-30, 3-7, 9, 11-31;
вул. Лютнева, 1-49, 2-42, 71-75, 82-96, 44-80, 51-69;
вул. Рудна, 19-47, 28-56;
вул. Спокійна, 1-59, 2-80 / 1, 80 / 2-90;
тупий. Залізничний, 1-25, 2-20;
вул. Весела, 1-19, 2-18;
вул. Вільямса, 112-116, 147-159, 118, 161-165, 118А;
вул. Дев'ятого Травня, 1,2, 3-57, 4-46, 50;
вул. Марка Озерного, 1-35, 2, 2А, 2Б, 10-18, 4-8, 18, 36, 37-55;
вул. Мисливська, 1-19, 4-16, 12, 18-42, 19А-45;
пров. Боткінської, 1-19, 2-10;
вул. Народна Діївка, 36;
пров. Лютневий, 1-3, 4-30;
Чапаєвська проїзд, 49, 51.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в середу, 1 квітня, в Дніпрі очікується значне похолодання.
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