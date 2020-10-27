У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 26 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 08:00 до 20:00 за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця 230-ї Стрілецької Дивізії, 49-87, 50-84;
вулиця Петрозаводська, 520, 560;
вулиця Інгульська, 318;
вулиця В. Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;
вулиця Житомирська, 274А, 276, 278, 284;
вулиця Чернігівська, 413-431, 350-408, 379а-387а/б, 441;
вулиця Петрозаводська, 452-500, 517-523;
вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;
вулиця Заярська, 1-47;
провулок Казахстанський, 5-23, 2-36;
вулиця Мінусинська, 85, 87;
провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32;
вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52а;
провулок Минусинский, 34, 38, 54, 56;
вулиця Мінусинська, 89-141б, 82-174;
провулок Окопний, 25;
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155, 6-104
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;
вулиця Смольська, 1-137, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;
вулиця Крилова, 4-12, 1-17;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;
вулиця Тернова, 5, 4а;
вулиця Штормова, 115-213, 120-222;
провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;
вулиця Чайковського, 103;
вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;
вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;
вулиця Заводська, 1-7, 2-12;
вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;
провулок Портовий, 1, 2-4;
вулиця Окружна, 2-4, 5;
провулок Обхідний, 1-7, 4-6;
вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;
вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;
вулиця Іскри, 1-5, 2-10;
вулиця Миколи Кузьменка, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;
вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;
вулиця Пожежна, 1-33, 2-38
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;
вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;
вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;
вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;
вулиця Халтуріна, 7-27,4-28;
вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;
провулок Арктичний, 33-49;
вулиця Гуртова, 4-16, 1-3, 20-38, 42-54;
вулиця Стародубцева, 41-53, 48-66;
вулиця Белградская, 43-77, 42-44-64, 79-127а, 66-104;
вулиця Широка, 80-112, 73-173, 44-76, 75-173;
провулок Широкий, 1-21, 2-18-20;
провулок Снайперський, 8-24, 2а;
вулиця Шефська, 51-57, 50-62, 49;
вулиця Опанаса Ковпака, 1-15;
провулок Універсальний, 6.
Новокодацький район:
вулиця Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;
вулиця Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;
вулиця Гвоздичная, 20-46, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вулиця Можайського, 25-69, 40-84;
провулок Лікарняний Діївка, 33;
провулок Малахітовий, 26, 32а;
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;
провулок Танковий, 1-23, 2-12;
провулок Сонячний, 1-23, 2-16, 31, 35;
вулиця Якорная, 1-23, 2-18;
вулиця Фортечний, 1-25, 4-24, 24а-28;
проспект Свободи, 76;
вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4, 8-12, 16-24;
провулок Білозерський, 1-27, 2-30;
провулок Мармуровий, 1-25, 2-20, 34;
проспект Свободи, 64, 60;
провулок Лемешева, 1-7, 4-6;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 4, 10, 14, 16, 40-4, 18, 20, 22-26;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38а;
вулиця Митіщенская, 1-39, 2-34;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерная, 1-19, 2-16;
вулиця Весняна, 1,4-12;
провулок Неманский, 1-13, 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1,2-12;
вулиця Весняна, 1-109, 4-98;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-22, 252, 256а;
вулиця Приовражне, 1, 2-6;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;
провулок Курсовий 1-й, 1-21, 21а, 4-20 / 2;
вулиця Колективна, 3-35, 14-42;
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;
вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241, 230А-244;
вулиця Київська, 1а, 1-ц;
вулиця Західна, 1;
вулиця Давидова, 71;
проспект Металургів, 2-10
вулиця Західна, 2-18, 1-7, 32, 29, 98;
вулиця флангова, 3;
вулиця Караваєва, 54-58;
вулиця Кутузова, 2-6, 2а;
проспект Івана Мазепи, 39-43;
вулиця Караваєва, 56;
вулиця Повітрофлотська, 3;
вулиця Василя Сидоренко, 1, 3, 5;
вулиця Червоноармійська Таромське, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;
вулиця Народна Таромське, 2-34;
провулок Івана лось, 16,21-31;
вулиця Славна, 1-49, 2-46;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця А. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Андрейченко;
провулок Андрейченко, 18-52, 35-65;
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;
провулок Крутий, 1-15, 2-26;
вулиця Покровська, 1-33, 2-16;
вулиця Дорогобузкая, 13-21,12-14;
вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;
провулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
провулок Герцена, 15/2;
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;
вулиця Дорогобузкая, 17б, 17в;
вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;
вулиця Геологічна, 34-64;
провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;
вулиця Лавандова, 58;
вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
провулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 1-19, 2-24;
вулиця десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
вулиця Геологічна, 2а;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;
вулиця Модеста, 2;
вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;
вулиця Зоряна;
вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48
вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117
вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64
вулиця Олімпійська, 1-15
провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а
вулиця Рожкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120
вулиця Г. Ткаченко, 30-44а
вулиця єфрейтор Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;
вулиця Каменогорська, 1-15, 2-16;
вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30;
вулиця Геологічна, 2-30;
вулиця Глібова, 1-83, 2-52;
вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 22-24, 21-23;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Приовражне, 17-59, 14-48;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;
вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;
провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;
вулиця Товариська, 3-23, 6-28;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
провулок Варязкій, 1-13, 4-20;
вулиця Курильська, 2-36, 1-33;
вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;
вулиця Дружби, 1-7, 2-20;
вулиця Товариська, 25, 30-32;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;
вулиця Приовражне, 1-15;
провулок Варязкій, 2, 2а.
Чечелівський район:
вулиця потечних, 2-80, 3-59;
вулиця Новошкільна, 177-195, 217, 104-134;
вулиця Полинова, 8-10а, б, 36-38, 44, 37-39;
вулиця Соснова, 1-11, 22-46;
вулиця Новошкільна, 100-102, 153-175;
провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169Б, 169г;
вулиця Юності, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;
вулиця Глибока, 1-47, 2-24;
вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;
вулиця Ново-Павелецька, 54-84, 51-21;
вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;
вулиця Стадіонна, 38б-72;
вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а, 45а;
вулиця Високогірна, 45-109, 44-116;
вулиця Романа Шухевича, 22, 24;
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7.
Самарський район:
вулиця Зоопарковая, 46;
вулиця Бестужева, 41-71, 46-60;
вулиця Анрі Барбюса, 54-76, 51-67;
вулиця Антарктична, 2-56, 1-43;
вулиця Косогірному, 7, 13, 15;
вулиця Князя Костянтина Острозького, 42-68, 43-61;
вулиця Целіноградська, 1-31, 2-14;
вулиця Романовського, 78, 84;
вулиця Заозерна, 1-105, 2-96
вулиця Новаторська, 1-119, 2-128, 1-127, 2-104;
вулиця Елеваторна, 1-71, 2-86;
вулиця Кадрова, 1-113, 2-112;
вулиця Фонвізіна, 1, 5, 2;
вулиця Аграрна, 1а, 5-33, 51, 2-34, 52;
вулиця Столярна, 1, 36, 8;
вулиця О. Кобилянської;
вулиця Андрощука;
вулиця Таймирськая, 1, 2;
вулиця Таращанська, 3, 2;
вулиця Пензенська, 1;
вулиця М. Гречко, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.
Центральний район:
вулиця Симона Петлюри, 10-62, 9-63;
вулиця Дарвіна, 14-40, 21-57;
проспект Д. Яворницького, 94, 94а, 96, 96а, 98а;
вулиця Князя Я. Мудрого, 59, 61;
вулиця Вокзальна, 2;
вулиця В. Чапленко, 22, 24, 29, 25, 27, 16-20;
проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;
проспект Б. Хмельницького, 4г, 4в.
Соборний район:
вулиця Високовольтна, 22, 24, 28, 30, 32;
вулиця Запорізьке шосе, 9;
вулиця Героїв Крут, 7, 9;
вулиця Гусенка, 40-50, 23, 25, 19б;
вулиця О. Гончара, 36-44, 25;
вулиця В. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;
вулиця Чернишевського, 25;
вулиця Писаржевського, 11;
проспект Дмитра Яворницького, 10.
Шевченківський район:
вулиця Краснопільська, 6, 6а, 8, 8а, 11;
вулиця М. Грушевського, 10,11, 11а, 12, 13;
вулиця Троїцька, 17, 19;
вулиця С. Хороброго, 12, 14;
вулиця Січових Стрільців, 16, 20.
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