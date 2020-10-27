У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 26 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 08:00 до 20:00 за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця 230-ї Стрілецької Дивізії, 49-87, 50-84;

вулиця Петрозаводська, 520, 560;

вулиця Інгульська, 318;

вулиця В. Дубовика, 4-8, 16, 7-43, 10;

вулиця Житомирська, 274А, 276, 278, 284;

вулиця Чернігівська, 413-431, 350-408, 379а-387а/б, 441;

вулиця Петрозаводська, 452-500, 517-523;

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

вулиця Заярська, 1-47;

провулок Казахстанський, 5-23, 2-36;

вулиця Мінусинська, 85, 87;

провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32;

вулиця Мінусинська, 15-83, 22-80, 52а;

провулок Минусинский, 34, 38, 54, 56;

вулиця Мінусинська, 89-141б, 82-174;

провулок Окопний, 25;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155, 6-104

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

вулиця Смольська, 1-137, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

вулиця Тернова, 5, 4а;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовського, 1-9, 2-10;

вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;

провулок Портовий, 1, 2-4;

вулиця Окружна, 2-4, 5;

провулок Обхідний, 1-7, 4-6;

вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

вулиця Іскри, 1-5, 2-10;

вулиця Миколи Кузьменка, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

вулиця Новоросійська, 1-9, 2-74;

вулиця Пожежна, 1-33, 2-38

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

вулиця Тагільська, 3-41, 4-40;

вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

вулиця Халтуріна, 7-27,4-28;

вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;

вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;

провулок Арктичний, 33-49;

вулиця Гуртова, 4-16, 1-3, 20-38, 42-54;

вулиця Стародубцева, 41-53, 48-66;

вулиця Белградская, 43-77, 42-44-64, 79-127а, 66-104;

вулиця Широка, 80-112, 73-173, 44-76, 75-173;

провулок Широкий, 1-21, 2-18-20;

провулок Снайперський, 8-24, 2а;

вулиця Шефська, 51-57, 50-62, 49;

вулиця Опанаса Ковпака, 1-15;

провулок Універсальний, 6.

Новокодацький район:

вулиця Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздичная, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний Діївка, 33;

провулок Малахітовий, 26, 32а;

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

провулок Танковий, 1-23, 2-12;

провулок Сонячний, 1-23, 2-16, 31, 35;

вулиця Якорная, 1-23, 2-18;

вулиця Фортечний, 1-25, 4-24, 24а-28;

проспект Свободи, 76;

вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4, 8-12, 16-24;

провулок Білозерський, 1-27, 2-30;

провулок Мармуровий, 1-25, 2-20, 34;

проспект Свободи, 64, 60;

провулок Лемешева, 1-7, 4-6;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігоян Сергій Гагікович, 4, 10, 14, 16, 40-4, 18, 20, 22-26;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулевская, 1-37, 2-36, 38, 38а;

вулиця Митіщенская, 1-39, 2-34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерная, 1-19, 2-16;

вулиця Весняна, 1,4-12;

провулок Неманский, 1-13, 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1,2-12;

вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-22, 252, 256а;

вулиця Приовражне, 1, 2-6;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

провулок Курсовий 1-й, 1-21, 21а, 4-20 / 2;

вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58/2, 60, 62, 64;

вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241, 230А-244;

вулиця Київська, 1а, 1-ц;

вулиця Західна, 1;

вулиця Давидова, 71;

проспект Металургів, 2-10

вулиця Західна, 2-18, 1-7, 32, 29, 98;

вулиця флангова, 3;

вулиця Караваєва, 54-58;

вулиця Кутузова, 2-6, 2а;

проспект Івана Мазепи, 39-43;

вулиця Караваєва, 56;

вулиця Повітрофлотська, 3;

вулиця Василя Сидоренко, 1, 3, 5;

вулиця Червоноармійська Таромське, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55;

вулиця Народна Таромське, 2-34;

провулок Івана лось, 16,21-31;

вулиця Славна, 1-49, 2-46;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця А. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Андрейченко;

провулок Андрейченко, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33, 2-16;

вулиця Дорогобузкая, 13-21,12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двинский, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузкая, 17б, 17в;

вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2, 4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вулиця Модеста, 2;

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

вулиця Зоряна;

вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117

вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64

вулиця Олімпійська, 1-15

провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а

вулиця Рожкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120

вулиця Г. Ткаченко, 30-44а

вулиця єфрейтор Пирогова, 7, 15, 19, 23, 64, 66;

вулиця Каменогорська, 1-15, 2-16;

вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30;

вулиця Геологічна, 2-30;

вулиця Глібова, 1-83, 2-52;

вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 22-24, 21-23;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Приовражне, 17-59, 14-48;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;

провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;

вулиця Товариська, 3-23, 6-28;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

провулок Варязкій, 1-13, 4-20;

вулиця Курильська, 2-36, 1-33;

вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Товариська, 25, 30-32;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;

вулиця Приовражне, 1-15;

провулок Варязкій, 2, 2а.

Чечелівський район:

вулиця потечних, 2-80, 3-59;

вулиця Новошкільна, 177-195, 217, 104-134;

вулиця Полинова, 8-10а, б, 36-38, 44, 37-39;

вулиця Соснова, 1-11, 22-46;

вулиця Новошкільна, 100-102, 153-175;

провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169Б, 169г;

вулиця Юності, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;

вулиця Глибока, 1-47, 2-24;

вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;

вулиця Ново-Павелецька, 54-84, 51-21;

вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;

вулиця Стадіонна, 38б-72;

вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а, 45а;

вулиця Високогірна, 45-109, 44-116;

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

Самарський район:

вулиця Зоопарковая, 46;

вулиця Бестужева, 41-71, 46-60;

вулиця Анрі Барбюса, 54-76, 51-67;

вулиця Антарктична, 2-56, 1-43;

вулиця Косогірному, 7, 13, 15;

вулиця Князя Костянтина Острозького, 42-68, 43-61;

вулиця Целіноградська, 1-31, 2-14;

вулиця Романовського, 78, 84;

вулиця Заозерна, 1-105, 2-96

вулиця Новаторська, 1-119, 2-128, 1-127, 2-104;

вулиця Елеваторна, 1-71, 2-86;

вулиця Кадрова, 1-113, 2-112;

вулиця Фонвізіна, 1, 5, 2;

вулиця Аграрна, 1а, 5-33, 51, 2-34, 52;

вулиця Столярна, 1, 36, 8;

вулиця О. Кобилянської;

вулиця Андрощука;

вулиця Таймирськая, 1, 2;

вулиця Таращанська, 3, 2;

вулиця Пензенська, 1;

вулиця М. Гречко, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Центральний район:

вулиця Симона Петлюри, 10-62, 9-63;

вулиця Дарвіна, 14-40, 21-57;

проспект Д. Яворницького, 94, 94а, 96, 96а, 98а;

вулиця Князя Я. Мудрого, 59, 61;

вулиця Вокзальна, 2;

вулиця В. Чапленко, 22, 24, 29, 25, 27, 16-20;

проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;

проспект Б. Хмельницького, 4г, 4в.

Соборний район:

вулиця Високовольтна, 22, 24, 28, 30, 32;

вулиця Запорізьке шосе, 9;

вулиця Героїв Крут, 7, 9;

вулиця Гусенка, 40-50, 23, 25, 19б;

вулиця О. Гончара, 36-44, 25;

вулиця В. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а;

вулиця Чернишевського, 25;

вулиця Писаржевського, 11;

проспект Дмитра Яворницького, 10.

Шевченківський район:

вулиця Краснопільська, 6, 6а, 8, 8а, 11;

вулиця М. Грушевського, 10,11, 11а, 12, 13;

вулиця Троїцька, 17, 19;

вулиця С. Хороброго, 12, 14;

вулиця Січових Стрільців, 16, 20.

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