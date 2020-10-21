У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У четвер, 22 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Новокодакскій район:
провулок Танковий, 1-23, 2-12;
провулок Сонячний, 1-23, 2-16,31,35;
вулиця Якірна, 1-23, 2-18;
проспект Свободи, 76;
вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;
провулок Мармуровий, 1-25, 2-20,34;
проспект Свободи, 64,60;
провулок Лемешева, 1-7, 4-6;
вулиця Конструктивна, 8а;
вулиця Миргородська, 10,11 / 1;
вулиця Піхотинців, 1-25, 2-18;
вулиця Сировця, 21-35, 22-38а;
вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;
вулиця Тіниста, 7;
вулиця Чеботарьова, 28а, 32;
вулиця Докучаєва, 38;
вулиця Полунична, 2-28, 3-9, 11-37;
вулиця Демократична, 27-37,39, 34-42;
вулиця Сумська, 28-84, 31-91;
тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;
вулиця Шишкіна, 1-51, 4-48;
вулиця Берінга, 1-55, 2-54;
вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;
вулиця Тупикова, 18-38;
вулиця Краснодонська, 38-60,15- 57-71;
вулиця Ковельська, 40-118, 41-53, 59-109;
вулиця Берінга, 33, 35,37-79, 52-128, 115-119, 44-50;
проспект Металургів, 45-65;
вулиця Залізнична , 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;
вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;
вулиця Весняна, 1,4-12;
провулок Неманський, 1-13; 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1,2-12;
вулиця Весняна, 1-109, 4-98;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36;
провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;
вулиця Колективна, 3-35, 14-42;
вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64;
вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;
вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівськая, 38,38а;
вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
вулиця Данила Галицького, 14-А;
вулиця Фосфорна, 5-а;
вулиця Данила Галицького, 1, 13, 15, 19;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Червоноармійська, 16-64, 19-55;
вулиця Народна, 2-34;
вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17;
провулок Івана Сохача, 16,21-31;
вулиця Славна, 1-49, 2-46;
вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124;
провулок Андрійченко, 18-52, 35-65;
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;
провулок Крутий, 1-15, 2-26;
вулиця Покровська, 1-33,2-16;
вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;
вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;
провулок Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13;
вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;
провулок Герцена, 15/2;
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;
вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";
вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;
вулиця Геологічна, 34-64;
провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;
вулиця Лавандова, 58;
провулок Андрійченко, 1-15,2-14;
вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 1-19, 2-24;
вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;
вулиця Геологічна, 2а;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;
вулиця Модеста 2;
вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;
вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;
вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;
вулиця Можайського, 25-69, 40-84;
провулок Лікарняний Діївка, 33;
провулок Малахітовий, 26,32а;
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;
вулиця Зоряна;
вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64;
вулиця Олімпійська, 1-15;
провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а;
вулиця Рижкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120;
вулиця Г. Ткаченко, 30-44а;
вулиця Пирогова, 7,15,19,23,64,66;
вулиця Кам'яногірська, 1-15, 2-16;
вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30;
вулиця Геологічна, 2-30;
вулиця Глібова, 1-83, 2-52;
вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 22-24, 21-23;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66; в
вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;
провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;
вулиця Товариська, 3-23, 6-28;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
провулок Балтійський, 1-13, 4-20;
вулиця Курильська, 2-36, 1-33;
вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;
вулиця Дружби, 1-7, 2-20;
вулиця Товариська, 25, 30-32;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;
провулок Балтійський, 2, 2а.
Чечелівський район:
вулиця Новошкільна, 177-195,217, 104-134;
вулиця Полінна, 8-10а, б., 36-38,44; 37-39;
вулиця Соснова, 1-11,22-46;
вулиця Новошкільна, 100-102, 153-175;
провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;
вулиця Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161;
вулиця Глибока, 1-47, 2-24;
вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;
вулиця Новопавелецька, 54-84, 51-21;
вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;
вулиця Стадіонна, 38б-72;
вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а; 45А;
вулиця Високогірна, 45-109, 44-116;
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7;
вулиця Надії Олексієнко, 80-125;
вулиця Флотська, 46-72;
вулиця Ю. Савченко, 90-94.
Центральний район:
проспект Олександра Поля, 129.
Соборний район:
ж / м Сокіл-2 бульвар Слави, 45 (п.1,2,3), 47 (п.1,2,3,4,5); 34; 37;
вулиця Космодромная, 5; 6 (п.1,2), 8 (п.1,2);
вулиця Євпаторійська, 104 (п.1,2), 106 (п.1,2);
вулиця Казакова, 7;
вулиця Слов'янська;
вулиця Гайсинська;
провулок Дніпровський, 7-9; 2-8;
вулиця Мандриківська, 316-330;
вулиця Огородня, 51-93;
вулиця Аеродромна;
вулиця Тунельна;
провулок Пермський;
вулиця Муромська;
тупик Гаражний;
вулиця Гаражна;
вулиця Високовольтна.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Широка, 80-112, 73-173,44-76,75-173;
провулок Широкий, 1-21,2-18-20;
провулок Снайперський, 8-24,2а;
вулиця Шефська, 51-57,50-62,49;
вулиця Опанаса Ковпака, 1-15;
вулиця Малиновського, 6, 8, 10, 12, 14, 14а;
вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84;
вулиця Петрозаводська, 520,560;
вулиця Інгульська, 318;
вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;
вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;
вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;
вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155,6-104;
вулиця Вологодська, 2-12,5-7;
вулиця Смольська, 1-137,4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Гребінки, 1-35,8-42;
вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;
вулиця Крилова, 4-12,1-17;
вулиця Роздільна, 1-35,2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;
вулиця Гребінки, 1-35,8-42;
вулиця Кільцева, 1-27,2-30;
вулиця Таганрозька, 105-217,126-226;
вулиця Янтарна, 1-37, 8-18;
вулиця Солончакова, 1-99, 6-88;
вулиця Гагринська, 1-71, 2-82;
вулиця Грінченка, 1-119, 4-54;
провулок Солончаковий, 1-15, 4-18;
провулок Семипалатинський, 1;
вулиця Ціалковского, 2-26, 1-19;
провулок Янтарний, 5-35, 4-28;
провулок Універсальний;
провулок Таганрозький, 8-12,13-17;
вулиця Тернова, 5,4а;
вулиця Штормова, 115-213,120-222;
провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;
вулиця Чайковського, 103;
вулиця Айвазовська, 1-23,2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовська, 1-9,2-10;
вулиця Яна Гуса, 9-97,6-82;
вулиця Заводська, 1-7,2-12;
вулиця Портова, 2-4,18-28; 34-40;
провулок Портовий, 1,2-4;
вулиця Окружна, 2-4,5;
провулок Обхідний, 1-7,4-6;
вулиця Халтуріна, 1-27,2-28;
вулиця Васнецова, 1-11,2-10;
вулиця Іскри, 1-5,2-10;
вулиця Лепсе, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7,4-8;
вулиця Новоросійська, 1-9,2-74;
вулиця Пожежна, 1-33,2-38;
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19; 4-20;
вулиця Тагільська, 3-41,4-40;
вулиця Тобольська, 1-19,2-16;
вулиця Вузлова, 3-19,8-18;
вулиця Халтуріна, 7-27,4-28;
вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;
вулиця Афанасьєва Чужбинського, 2-8,1-23;
вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;
вулиця Таганрозька, 339;
провулок Шатурський, 1-7,2-8;
вулиця Шефська, 1-13,2-22;
вулиця Широка, 221, 47-71,18-36;
вулиця Таганрозька, 283-361,306-374;
вулиця Широка, 45,16;
вулиця Моторна, 206-296,159-229;
вулиця Передова, 779;
вулиця Епіка, 1-25а, 2-24;
вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;
провулок Казахстанський, 5-23,2-36;
вулиця Мінусинська, 85,87;
провулок Мінусинський, 14,16,30,32;
вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а;
провулок Минусинский, 34,38,54,56;
вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174;
провулок Окопний, 25.
Самарський район:
вулиця Малогвардійська, 22-32,41;
вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;
вулиця Польова, 21-79; 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290.
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