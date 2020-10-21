У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 22 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодакскій район:

провулок Танковий, 1-23, 2-12;

провулок Сонячний, 1-23, 2-16,31,35;

вулиця Якірна, 1-23, 2-18;

проспект Свободи, 76;

вулиця Марії Грінченко, 31-35, 2-4,8-12,16-24;

провулок Мармуровий, 1-25, 2-20,34;

проспект Свободи, 64,60;

провулок Лемешева, 1-7, 4-6;

вулиця Конструктивна, 8а;

вулиця Миргородська, 10,11 / 1;

вулиця Піхотинців, 1-25, 2-18;

вулиця Сировця, 21-35, 22-38а;

вулиця Ташкентська, 7-29, 10-28;

вулиця Тіниста, 7;

вулиця Чеботарьова, 28а, 32;

вулиця Докучаєва, 38;

вулиця Полунична, 2-28, 3-9, 11-37;

вулиця Демократична, 27-37,39, 34-42;

вулиця Сумська, 28-84, 31-91;

тупик Шишкіна, 1-17, 2-8;

вулиця Шишкіна, 1-51, 4-48;

вулиця Берінга, 1-55, 2-54;

вулиця Сєченова, 1-7, 2-32;

вулиця Тупикова, 18-38;

вулиця Краснодонська, 38-60,15- 57-71;

вулиця Ковельська, 40-118, 41-53, 59-109;

вулиця Берінга, 33, 35,37-79, 52-128, 115-119, 44-50;

проспект Металургів, 45-65;

вулиця Залізнична , 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

вулиця Весняна, 1,4-12;

провулок Неманський, 1-13; 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1,2-12;

вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36;

провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;

вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64;

вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівськая, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Данила Галицького, 14-А;

вулиця Фосфорна, 5-а;

вулиця Данила Галицького, 1, 13, 15, 19;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Червоноармійська, 16-64, 19-55;

вулиця Народна, 2-34;

вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17;

провулок Івана Сохача, 16,21-31;

вулиця Славна, 1-49, 2-46;

вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124;

провулок Андрійченко, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33,2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двінський, 1-17,4-8,2-20,3-13;

вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";

вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченко, 1-15,2-14;

вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вулиця Модеста 2;

вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний Діївка, 33;

провулок Малахітовий, 26,32а;

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

вулиця Зоряна;

вулиця 8 Березня, 1а, 1-57, 2-64;

вулиця Олімпійська, 1-15;

провулок 8 Березня, 1-27, 2-22а;

вулиця Рижкова, 25-49, 32-70,51-115, 72-120;

вулиця Г. Ткаченко, 30-44а;

вулиця Пирогова, 7,15,19,23,64,66;

вулиця Кам'яногірська, 1-15, 2-16;

вулиця Криштофа Косинського, 3-21, 6-30;

вулиця Геологічна, 2-30;

вулиця Глібова, 1-83, 2-52;

вулиця Десняка, 1а-43, 2а-26, 32-56;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 22-24, 21-23;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66; в

вулиця Мукачівська, 128-154, 101-119;

провулок Білоруський, 1-7, 2,8,10;

вулиця Товариська, 3-23, 6-28;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

провулок Балтійський, 1-13, 4-20;

вулиця Курильська, 2-36, 1-33;

вулиця І. Вишенського, 1-21, 2-18;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Товариська, 25, 30-32;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 89-99, 78-130;

провулок Балтійський, 2, 2а.

Чечелівський район:

вулиця Новошкільна, 177-195,217, 104-134;

вулиця Полінна, 8-10а, б., 36-38,44; 37-39;

вулиця Соснова, 1-11,22-46;

вулиця Новошкільна, 100-102, 153-175;

провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;

вулиця Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161;

вулиця Глибока, 1-47, 2-24;

вулиця Павелецька, 90-72, 169-129;

вулиця Новопавелецька, 54-84, 51-21;

вулиця Новошкільна, 35-65, 26-46; 61;

вулиця Стадіонна, 38б-72;

вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58а; 45А;

вулиця Високогірна, 45-109, 44-116;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7;

вулиця Надії Олексієнко, 80-125;

вулиця Флотська, 46-72;

вулиця Ю. Савченко, 90-94.

Центральний район:

проспект Олександра Поля, 129.

Соборний район:

ж / м Сокіл-2 бульвар Слави, 45 (п.1,2,3), 47 (п.1,2,3,4,5); 34; 37;

вулиця Космодромная, 5; 6 (п.1,2), 8 (п.1,2);

вулиця Євпаторійська, 104 (п.1,2), 106 (п.1,2);

вулиця Казакова, 7;

вулиця Слов'янська;

вулиця Гайсинська;

провулок Дніпровський, 7-9; 2-8;

вулиця Мандриківська, 316-330;

вулиця Огородня, 51-93;

вулиця Аеродромна;

вулиця Тунельна;

провулок Пермський;

вулиця Муромська;

тупик Гаражний;

вулиця Гаражна;

вулиця Високовольтна.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Широка, 80-112, 73-173,44-76,75-173;

провулок Широкий, 1-21,2-18-20;

провулок Снайперський, 8-24,2а;

вулиця Шефська, 51-57,50-62,49;

вулиця Опанаса Ковпака, 1-15;

вулиця Малиновського, 6, 8, 10, 12, 14, 14а;

вулиця 230 Ст. дивізії, 49-87,50-84;

вулиця Петрозаводська, 520,560;

вулиця Інгульська, 318;

вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;

вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;

вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155,6-104;

вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

вулиця Смольська, 1-137,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

вулиця Крилова, 4-12,1-17;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

вулиця Таганрозька, 105-217,126-226;

вулиця Янтарна, 1-37, 8-18;

вулиця Солончакова, 1-99, 6-88;

вулиця Гагринська, 1-71, 2-82;

вулиця Грінченка, 1-119, 4-54;

провулок Солончаковий, 1-15, 4-18;

провулок Семипалатинський, 1;

вулиця Ціалковского, 2-26, 1-19;

провулок Янтарний, 5-35, 4-28;

провулок Універсальний;

провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

вулиця Тернова, 5,4а;

вулиця Штормова, 115-213,120-222;

провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Айвазовська, 1-23,2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовська, 1-9,2-10;

вулиця Яна Гуса, 9-97,6-82;

вулиця Заводська, 1-7,2-12;

вулиця Портова, 2-4,18-28; 34-40;

провулок Портовий, 1,2-4;

вулиця Окружна, 2-4,5;

провулок Обхідний, 1-7,4-6;

вулиця Халтуріна, 1-27,2-28;

вулиця Васнецова, 1-11,2-10;

вулиця Іскри, 1-5,2-10;

вулиця Лепсе, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7,4-8;

вулиця Новоросійська, 1-9,2-74;

вулиця Пожежна, 1-33,2-38;

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сизранська, 1-19; 4-20;

вулиця Тагільська, 3-41,4-40;

вулиця Тобольська, 1-19,2-16;

вулиця Вузлова, 3-19,8-18;

вулиця Халтуріна, 7-27,4-28;

вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;

вулиця Афанасьєва Чужбинського, 2-8,1-23;

вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

вулиця Таганрозька, 339;

провулок Шатурський, 1-7,2-8;

вулиця Шефська, 1-13,2-22;

вулиця Широка, 221, 47-71,18-36;

вулиця Таганрозька, 283-361,306-374;

вулиця Широка, 45,16;

вулиця Моторна, 206-296,159-229;

вулиця Передова, 779;

вулиця Епіка, 1-25а, 2-24;

вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;

провулок Казахстанський, 5-23,2-36;

вулиця Мінусинська, 85,87;

провулок Мінусинський, 14,16,30,32;

вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а;

провулок Минусинский, 34,38,54,56;

вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174;

провулок Окопний, 25.

Самарський район:

вулиця Малогвардійська, 22-32,41;

вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;

вулиця Польова, 21-79; 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290.

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