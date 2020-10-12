У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 13 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний, 33;

провулок Малахітовий, 26,32а;

вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

вулиця Шлюзова;

вулиця Мохова, 43;

вулиця Вітряна, 116;

вулиця Широка;

вулиця Червоноармійська , 16-64, 19-55;

вулиця Народна, 2-34;

вулиця Червоноармійська , 2-14, 3-17;

провулок Івана Сохача, 16,21-31;

вулиця Славна, 1-49, 2-46;

вулиця Андрійченко, 10-12, 41-53;

провулок Відродження, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

вулиця Лавандова, 1-53, 2-42;

вулиця В. Діївська, 465-543;

провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

вулиця Лавандова, 20-34,29-47, 38-44,53,53а, 53б;

провулок Вагнера, 4;

вулиця Мукачова, 31-53, 46-76;

вулиця Наливайка, 1-9, 2-10;

провулок Відродження, 1-17;

провулок Яблучний, 1-7а, 4-10;

вулиця Лавандова, 1-27, 6-18, 49;

вулиця Яблучна, 1-19, 2-22;

вулиця Залізнична, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Нігояна, 18,20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект С. Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

вулиця Весняна, 1,4-12;

провулок Неманський, 1-13; 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1,2-12;

вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36;

провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;

вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64;

вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

вулиця Білецького, 4-42, 5;

вулиця Ясенева, 1-49, 2-80,80а;

вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48;

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117;

вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124;

провулок Андрійченко, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33,2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двинський, 1-17,4-8,2-20,3-13;

вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";

вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченко, 1-15,2-14;

вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вулиця Модеста 2;

вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачова, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вулиця Зоряна.

Шевченківський район:

вулиця Барвінківська, 1,22-28;

вулиця Троїцька, 61-63,70-74;

вулиця Ігоря Сікорського, 21-37,18-28;

вулиця Короленка, 46-50,87-91;

вулиця Юрія Савченка, 4,6,6 Б, 6 В;

вулиця Андрія Фабра, 19а, 15-25;

вулиця Чкалова, 22-48, 48-62.

Індустріальний район:

вулиця Дзвінка, 2-24,3-23;

вулиця Журавлина, 1-17,2-18;

вулиця І. Сікорського, 21-37,18-28;

вулиця Короленка, 46-50,87-91.

АНД район:

вулиця Петрозаводська, 520,560;

вулиця Інгульська, 318;

вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;

вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;

вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155,6-104;

вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

вулиця Смольська, 1-137,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Донецьке шосе, 37;

вулиця Інгульська, 106;

вулиця Чайковського;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

вулиця Крилова, 4-12,1-17;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

вулиця Тагарозька, 105-217,126-226;

провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

вулиця Тернова, 5,4а;

вулиця Штормова, 115-213,120-222;

провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського, 103;

вулиця Айвазовська, 1-23,2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовська, 1-9,2-10;

вулиця Яна Гуса, 9-97,6-82;

вулиця Заводська, 1-7,2-12;

вулиця Портова, 2-4,18-28; 34-40;

провулок Портовй, 1,2-4;

вулиця Окружна, 2-4,5;

провулок Обхідний, 1-7,4-6;

вулиця Халтуріна, 1-27,2-28;

вулиця Васнецова, 1-11,2-10;

вулиця Іскри, 1-5,2-10;

вулиця Лепсе, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7,4-8;

вулиця Новоросійська, 1-9,2-74;

вулиця Пожежна, 1-33,2-38;

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сізранська, 1-19; 4-20;

вулиця Тагільська, 3-41,4-40;

вулиця Тобольська, 1-19,2-16;

вулиця Вузлова, 3-19,8-18;

вулиця Халтуріна, 7-27,4-28; в

вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;

вулиця Афанасьєва Чужбинського, 2-8,1-23;

вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

вулиця Таганрозька, 339;

провулок Шатурський, 1-7,2-8;

вулиця Шефська, 1-13,2-22;

вулиця Широка, 221, 47-71,18-36;

вулиця Таганрозька, 283-361,306-374;

вулиця Широка, 45,16;

вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;

вулиця Заярська, 1-47;

провулок Казахстанський, 5-23,2-36;

вулиця Мінусинська, 85,87;

провулок Мінусинський, 14,16,30,32;

вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а;

провулок Мінусинський, 34,38,54,56;

вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174;

провулок Окопний, 25.

Самарський район:

вулиця С. Летвіщенко, 24в, 112,108А;

вулиця Немирівського, 2 Б, 2 В, 2 Г, 29, 2 Е, 2,4;

вулиця Метробудівників, 23 а, 21 а, 21а / 2, 1а-19а, 1-25а, 2-10,12-32, човнова станція, стоянка;

вулиця Г. Патті, 3-45;

вулиця Молодогвардійська, 32д;

вулиця Маршала Малиновського, 140;

вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;

вулиця Польова, 21-79; 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290.

Центральний район:

вулиця Шмідта, 13, 15;

вулиця Старокозацька, 69;

вулиця Ю. Савченко, 2;

проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;

проспект Б. Хмельницького, 4г, 4в.

Соборний район:

вулиця Мільмана, 89-147,156-230;

вулиця Байкова, 81-113, 90-162;

провулок Ракетний;

вулиця Верхоянська;

вулиця Дружинників.

Чечелівський район:

вулиця Заповідна, 62, 132, 25-83, 38-94;

вулиця Новоколхозна, 9/1, 2-14, 11-55;

вулиця Шахтарська;

вулиця Заповідна;

вулиця Шахтарська, 1-27, 2-20;

вулиця Новошкільна, 2-б, 15,3-35, 17-49,67д / 1,67д / 2,67з, 58-66, 68-а, 76,80, 92,70,74,78, 94,105,105-А ;

вулиця Соснова, 15, 2-22Б;

вулиця Криворізьке шосе, 25;

вулиця Шмідта, 8-14, 14а;

проспект Пушкіна, 6, 8а, 10-16;

вулиця Філософська, 11а, 11б-21, 18-32; 11а, 16;

вулиця Звивиста, 33-45, 46-60, 30-44, 19-29;

провулок Голубиний, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30;

вулиця Кронштатська, 11-23, 10-28;

вулиця Боброва, 18;

провулок Ігнатовський, 1-5, 2-4;

вулиця Н. Алексєєнко, 5, 15, 6-14;

вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

вулиця Новошкільна, 75-105;

вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;

вулиця Ново-Шкільна, 48-58, 35-63, 26а-46;

вулиця Стадіонна, 38-64;

вулиця Новошкільна, 48-58Г;

провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;

Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7.

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