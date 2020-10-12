У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
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У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У вівторок, 13 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

  • вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147,112,114,122-140;

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

  • вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

  • вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

  • вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • провулок Малахітовий, 26,32а;

  • вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

  • вулиця Шлюзова;

  • вулиця Мохова, 43;

  • вулиця Вітряна, 116;

  • вулиця Широка;

  • вулиця Червоноармійська , 16-64, 19-55;

  • вулиця Народна, 2-34;

  • вулиця Червоноармійська , 2-14, 3-17;

  • провулок Івана Сохача, 16,21-31;

  • вулиця Славна, 1-49, 2-46;

  • вулиця Андрійченко, 10-12, 41-53;

  • провулок Відродження, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

  • вулиця Лавандова, 1-53, 2-42;

  • вулиця В. Діївська, 465-543;

  • провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

  • вулиця Лавандова, 20-34,29-47, 38-44,53,53а, 53б;

  • провулок Вагнера, 4;

  • вулиця Мукачова, 31-53, 46-76;

  • вулиця Наливайка, 1-9, 2-10;

  • провулок Відродження, 1-17;

  • провулок Яблучний, 1-7а, 4-10;

  • вулиця Лавандова, 1-27, 6-18, 49;

  • вулиця Яблучна, 1-19, 2-22;

  • вулиця Залізнична, 17,19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

  • проспект Нігояна, 18,20, 22-26;

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

  • проспект С. Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228;

  • вулиця Весняна, 1,4-12;

  • провулок Неманський, 1-13; 2-24;

  • провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

  • вулиця Колективна, 1,2-12;

  • вулиця Весняна, 1-109, 4-98;

  • провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 252,256а;

  • вулиця Можайського, 1-21, 2-26,34,36;

  • провулок Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2;

  • вулиця Колективна, 3-35, 14-42;

  • вулиця Ватутіна, 49-53а, 58 / 2,60,62,64;

  • вулиця Ю. Кондратюка, 228А, 235-241,230А-244;

  • вулиця Білецького, 4-42, 5;

  • вулиця Ясенева, 1-49, 2-80,80а;

  • вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

  • вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

  • вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

  • вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

  • вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

  • вулиця Жигулівська, 38,38а;

  • вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

  • вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

  • вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

  • вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

  • вулиця М. Хвильового, 48-78, 55-85,39-55, 40-48;

  • вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117;

  • вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124;

  • провулок Андрійченко, 18-52, 35-65;

  • вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26;

  • вулиця Покровська, 1-33,2-16;

  • вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;

  • вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

  • провулок Двинський, 1-17,4-8,2-20,3-13;

  • вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;

  • провулок Герцена, 15/2;

  • вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

  • вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

  • вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

  • вулиця Геологічна, 34-64;

  • провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

  • вулиця Лавандова, 58;

  • провулок Андрійченко, 1-15,2-14;

  • вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

  • вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

  • провулок Вагнера, 2-22;

  • провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

  • вулиця Геологічна, 2а;

  • вулиця Десняка, 1;

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

  • вулиця Модеста 2;

  • вулиця Лавандова, 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

  • вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

  • вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в;

  • вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • провулок Поліський, 2-4, 5;

  • вулиця Абая, 33-65, 40-565;

  • провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

  • вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

  • вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

  • вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

  • вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

  • вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

  • вулиця Мукачова, 99 / 1-119, 128-154;

  • провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

  • провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

  • провулок Товариський, 1-3, 2-6;

  • вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

  • вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

  • вулиця Зоряна.

Шевченківський район:

  • вулиця Барвінківська, 1,22-28;

  • вулиця Троїцька, 61-63,70-74;

  • вулиця Ігоря Сікорського, 21-37,18-28;

  • вулиця Короленка, 46-50,87-91;

  • вулиця Юрія Савченка, 4,6,6 Б, 6 В;

  • вулиця Андрія Фабра, 19а, 15-25;

  • вулиця Чкалова, 22-48, 48-62.

Індустріальний район:

  • вулиця Дзвінка, 2-24,3-23;

  • вулиця Журавлина, 1-17,2-18;

  • вулиця І. Сікорського, 21-37,18-28;

  • вулиця Короленка, 46-50,87-91.

АНД район:

  • вулиця Петрозаводська, 520,560;

  • вулиця Інгульська, 318;

  • вулиця В. Дубовика, 4-8,16,7-43, 10;

  • вулиця Житомирська, 274А; 276; 278; 284;

  • вулиця Чернігівська, 413-431,350-408,379а-387а, Б, 441;

  • вулиця Петрозаводська, 452-500,517-523;

  • вулиця Майська, 1-9;

  • вулиця Одеська, 105-155,6-104;

  • вулиця Вологодська, 2-12,5-7;

  • вулиця Смольська, 1-137,4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Донецьке шосе, 37;

  • вулиця Інгульська, 106;

  • вулиця Чайковського;

  • вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

  • вулиця Андрюсенко, 2-34,1-27;

  • вулиця Крилова, 4-12,1-17;

  • вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35,2-30;

  • вулиця Гребінки, 1-35,8-42;

  • вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

  • вулиця Тагарозька, 105-217,126-226;

  • провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

  • вулиця Тернова, 5,4а;

  • вулиця Штормова, 115-213,120-222;

  • провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

  • вулиця Чайковського, 103;

  • вулиця Айвазовська, 1-23,2-12;

  • вулиця Волочаївська, 1-7;

  • вулиця Голубовська, 1-9,2-10;

  • вулиця Яна Гуса, 9-97,6-82;

  • вулиця Заводська, 1-7,2-12;

  • вулиця Портова, 2-4,18-28; 34-40;

  • провулок Портовй, 1,2-4;

  • вулиця Окружна, 2-4,5;

  • провулок Обхідний, 1-7,4-6;

  • вулиця Халтуріна, 1-27,2-28;

  • вулиця Васнецова, 1-11,2-10;

  • вулиця Іскри, 1-5,2-10;

  • вулиця Лепсе, 1-5;

  • вулиця Мінакова, 3-7,4-8;

  • вулиця Новоросійська, 1-9,2-74;

  • вулиця Пожежна, 1-33,2-38;

  • вулиця Осетинська, 3;

  • вулиця Проміжна, 2-8;

  • вулиця Сізранська, 1-19; 4-20;

  • вулиця Тагільська, 3-41,4-40;

  • вулиця Тобольська, 1-19,2-16;

  • вулиця Вузлова, 3-19,8-18;

  • вулиця Халтуріна, 7-27,4-28; в

  • вулиця Чапаєва, 1-13,4-10;

  • вулиця Афанасьєва Чужбинського, 2-8,1-23;

  • вулиця Опанаса Ковпака, 4-32;

  • вулиця Таганрозька, 339;

  • провулок Шатурський, 1-7,2-8;

  • вулиця Шефська, 1-13,2-22;

  • вулиця Широка, 221, 47-71,18-36;

  • вулиця Таганрозька, 283-361,306-374;

  • вулиця Широка, 45,16;

  • вулиця Казахстанська, 1-7,2-24;

  • вулиця Заярська, 1-47;

  • провулок Казахстанський, 5-23,2-36;

  • вулиця Мінусинська, 85,87;

  • провулок Мінусинський, 14,16,30,32;

  • вулиця Мінусинська, 15-83,22-80,52а;

  • провулок Мінусинський, 34,38,54,56;

  • вулиця Мінусинська, 89-141Б, 82-174;

  • провулок Окопний, 25.

Самарський район:

  • вулиця С. Летвіщенко, 24в, 112,108А;

  • вулиця Немирівського, 2 Б, 2 В, 2 Г, 29, 2 Е, 2,4;

  • вулиця Метробудівників, 23 а, 21 а, 21а / 2, 1а-19а, 1-25а, 2-10,12-32, човнова станція, стоянка;

  • вулиця Г. Патті, 3-45;

  • вулиця Молодогвардійська, 32д;

  • вулиця Маршала Малиновського, 140;

  • вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79; 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290.

Центральний район:

  • вулиця Шмідта, 13, 15;

  • вулиця Старокозацька, 69;

  • вулиця Ю. Савченко, 2;

  • проспект П. Орлика, 21, 21а, 19, 19а;

  • проспект Б. Хмельницького, 4г, 4в.

Соборний район:

  • вулиця Мільмана, 89-147,156-230;

  • вулиця Байкова, 81-113, 90-162;

  • провулок Ракетний;

  • вулиця Верхоянська;

  • вулиця Дружинників.

Чечелівський район:

  • вулиця Заповідна, 62, 132, 25-83, 38-94;

  • вулиця Новоколхозна, 9/1, 2-14, 11-55;

  • вулиця Шахтарська;

  • вулиця Заповідна;

  • вулиця Шахтарська, 1-27, 2-20;

  • вулиця Новошкільна, 2-б, 15,3-35, 17-49,67д / 1,67д / 2,67з, 58-66, 68-а, 76,80, 92,70,74,78, 94,105,105-А ;

  • вулиця Соснова, 15, 2-22Б;

  • вулиця Криворізьке шосе, 25;

  • вулиця Шмідта, 8-14, 14а;

  • проспект Пушкіна, 6, 8а, 10-16;

  • вулиця Філософська, 11а, 11б-21, 18-32; 11а, 16;

  • вулиця Звивиста, 33-45, 46-60, 30-44, 19-29;

  • провулок Голубиний, 1-11, 2-16, 13-15, 20-30;

  • вулиця Кронштатська, 11-23, 10-28;

  • вулиця Боброва, 18;

  • провулок Ігнатовський, 1-5, 2-4;

  • вулиця Н. Алексєєнко, 5, 15, 6-14;

  • вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

  • вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

  • вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

  • вулиця Новошкільна, 75-105;

  • вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;

  • вулиця Ново-Шкільна, 48-58, 35-63, 26а-46;

  • вулиця Стадіонна, 38-64;

  • вулиця Новошкільна, 48-58Г;

  • провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г;

  • Юності, 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161;

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24;

  • вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

  • проспект Сергія Нігояна, 7.

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