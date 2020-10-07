У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У четвер, 8 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:
Самарський район:
вулиця Маршала Гречка, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;
вулиця Гречка, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;
вулиця Молодогвардійська, 32д;
вулиця Малиновського, 140.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;
вулиця Волочаївська, 1-7;
вулиця Голубовська, 1-9, 2-10;
вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;
вулиця Заводська, 1-7, 2-12;
вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;
провулок Портовий, 1, 2-4;
вулиця Окружна, 2-4, 5;
провулок Обхідний 1-7, 4-6;
вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;
вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;
вулиця Піскова, 1-5, 2-10;
вулиця Кузьменка, 1-5;
вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;
вулиця Новоросійська 1-9,2-74;
вулиця Пожежна, 1-33, 2-38:
вулиця Осетинська, 3;
вулиця Проміжна, 2-8;
вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;
вулиця Тагільська 3-41, 4-40;
вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;
вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;
вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;
вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;
вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;
проспект Мануйлівський, 3, 5, 7, 7а, 9, 13т, 17;
вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;
провулок Казахстанський, 5-23, 2-36;
вулиця Заярська, 1-47;
вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52-а, 89-1141б, 82-174;
провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;
провулок Окопний, 25;
вулиця Крушельницької, 12а, 12б;
вулиця Кумача, 47-101, 64-134;
вулиця Мольєра, 158-162, 3-87, 2-82;
вулиця Лозова, 49;
вулиця Малиновського, 108;
вулиця Майська, 1-9;
вулиця Одеська, 105-155, 6-104;
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;
вулиця Смоленська, 1-137, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;
вулиця Крилова, 4-12, 1-17;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;
вулиця Кільцева 1-27, 2-30;
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;
вулиця Тернова, 4а, 5;
вулиця Штормова, 115-213, 120-222;
провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23;
вулиця Чайковського, 103.
Індустріальний район:
вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23;
вулиця Журавлина, 1-17, 2-18;
вулиця Сікорського, 21-37, 18-28;
вулиця Калнишевського, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16;
вулиця Батумська, 26, 28, 30, 32.
Соборний район:
вулиця Холмогорская, 13-21, 18-20;
вулиця Камська, 31-43, 2-14;
вулиця Миру, 43-71, 72-110;
вулиця Єреванська, 84-106, 67-81;
вулиця Переяславська, 69-103, 86-124;
вулиця Мандриківська, 151-163, 167, 178;
вулиця Писаржевського, 3;
вулиця Чернишевського, 11а, 15;
проспект Гагаріна, 10а, 12, 14, 14а, 16;
вулиця Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13;
спуск Крутогорний, 1а.
Шевченківський район:
вулиця Січових Стрільців, 95-145;
вулиця Куп'янська, 4-54, 5-47;
вулиця Кониського, 88-154, 121-193;
вулиця Пугачова, 1-13, 2-34.
Чечелівське район:
вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;
вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;
вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;
вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58, 35-63, 26а-46, 48-58г;
вулиця Високогірна, 70, 98, 73-99а;
вулиця Стадіонна, 38-64;
провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169 "б", 169г;
вулиця Юності, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;
вулиця Романа Шухевича, 22,24;
вулиця Щепкіна 8,10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7;
проспект Богдана Хмельницького, 106, 112, 114, 116;
вулиця Краснопільська, 2;
вулиця Енергетична, 7, 9д, 11;
провулок Ключовий, 1;
вулиця Новокримська, 50, 52, 56.
Новокодацький район:
вулиця Рубіжна, 1, 1а, 1б, 2-34;
вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 204 / 2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256а;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32а;
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вулиця Юрія Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;
вулиця Можайського, 25-69, 40-84;
провулок Лікарняний, 33;
провулок Малахітовий, 26,32;
вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;
вулиця Андрййченка, 10-12, 41-53;
провулок Відродження, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;
вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115 ;
вулиця Велика Діївська, 465-543;
провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;
вулиця Лавандова, 20-34, 29-47, 38-44, 53, 53а, 53б;
вулиця Вагнера, 4, 1-21, 2-14;
вулиця Мукачівська 31-53, 46-76;
вулиця Наливайка, 1-9, 2-10;
провулок Відродження, 1-17;
провулок Яблучний, 1-7а, 4-10;
вулиця Лавандова, 1-27, 6-18, 49;
вулиця Яблучна, 1-19, 2-22;
вулиця Дарвіна, 76, 33, 35, 39а, 41, 47,36, 38, 62, 64, 72;
вулиця Виконкомівська, 3, 15;
вулиця Кулешова, 18, 48;
вулиця Лояна, 4, 8;
вулиця Лісова, 7а, 7б, 7в, 7;
вулиця Дарвіна, 7-97, 82-88;
провулок Лісовий, 9-71, 16-92;
вулиця Залізнична, 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42, 18, 20, 22-26;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3, 5, 9, 14-26;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вулиця Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228, 252, 256а;
вулиця Весняна;
провулок Неманський, 1-13; 2-24;
провулок Тюменський, 1-31, 2-38;
вулиця Колективна, 1,2-12, 3-35, 14-42;
вулиця Весняна, 1-109, 4-98, 1,4-12;
провулок Зенітний, 1-15, 2-12;
вулиця Прияружна, 1, 2-6;
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;
1-ий Курсовий провулок, 1-21, 21а, 4-20 / 2;
вулиця Ватутіна, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;
вулиця Кондратюка, 228А, 235-241,230а-244
вулиця Білецького, 4-42, 5;
вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80а;
вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36, 38;
вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4, 12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутська, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
провулок Андрійченка, 18-52, 35-65,
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;
провулок Крутий, 1-15, 2-26;
вулиця Покровська 1-33, 2-16;
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60;
провулок Двинський 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
вулиця Андрійченка, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126 , 70Д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70, 89, 66/1, 66/2;
провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24;
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;
вулиця Дорогобузька 17б, 17в;
вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;
вулиця Геологічна, 2а, 34-64;
провулок Покровський 1, 1а-9а, 2-16;
вулиця Лавандова, 58;
провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;
вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;
вулиця Зоряна.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі ще один університет пішов на карантин через COVID-19. Студентів перевели на змішаний формат навчання.