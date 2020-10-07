У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 8 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

Самарський район:

вулиця Маршала Гречка, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

вулиця Гречка, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

вулиця Молодогвардійська, 32д;

вулиця Малиновського, 140.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

вулиця Волочаївська, 1-7;

вулиця Голубовська, 1-9, 2-10;

вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;

провулок Портовий, 1, 2-4;

вулиця Окружна, 2-4, 5;

провулок Обхідний 1-7, 4-6;

вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

вулиця Піскова, 1-5, 2-10;

вулиця Кузьменка, 1-5;

вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

вулиця Новоросійська 1-9,2-74;

вулиця Пожежна, 1-33, 2-38:

вулиця Осетинська, 3;

вулиця Проміжна, 2-8;

вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

вулиця Тагільська 3-41, 4-40;

вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;

вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;

вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;

проспект Мануйлівський, 3, 5, 7, 7а, 9, 13т, 17;

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

провулок Казахстанський, 5-23, 2-36;

вулиця Заярська, 1-47;

вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52-а, 89-1141б, 82-174;

провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

провулок Окопний, 25;

вулиця Крушельницької, 12а, 12б;

вулиця Кумача, 47-101, 64-134;

вулиця Мольєра, 158-162, 3-87, 2-82;

вулиця Лозова, 49;

вулиця Малиновського, 108;

вулиця Майська, 1-9;

вулиця Одеська, 105-155, 6-104;

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

вулиця Смоленська, 1-137, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

вулиця Кільцева 1-27, 2-30;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23;

вулиця Чайковського, 103.

Індустріальний район:

вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23;

вулиця Журавлина, 1-17, 2-18;

вулиця Сікорського, 21-37, 18-28;

вулиця Калнишевського, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16;

вулиця Батумська, 26, 28, 30, 32.

Соборний район:

вулиця Холмогорская, 13-21, 18-20;

вулиця Камська, 31-43, 2-14;

вулиця Миру, 43-71, 72-110;

вулиця Єреванська, 84-106, 67-81;

вулиця Переяславська, 69-103, 86-124;

вулиця Мандриківська, 151-163, 167, 178;

вулиця Писаржевського, 3;

вулиця Чернишевського, 11а, 15;

проспект Гагаріна, 10а, 12, 14, 14а, 16;

вулиця Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13;

спуск Крутогорний, 1а.

Шевченківський район:

вулиця Січових Стрільців, 95-145;

вулиця Куп'янська, 4-54, 5-47;

вулиця Кониського, 88-154, 121-193;

вулиця Пугачова, 1-13, 2-34.

Чечелівське район:

вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58, 35-63, 26а-46, 48-58г;

вулиця Високогірна, 70, 98, 73-99а;

вулиця Стадіонна, 38-64;

провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169 "б", 169г;

вулиця Юності, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна 8,10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7;

проспект Богдана Хмельницького, 106, 112, 114, 116;

вулиця Краснопільська, 2;

вулиця Енергетична, 7, 9д, 11;

провулок Ключовий, 1;

вулиця Новокримська, 50, 52, 56.

Новокодацький район:

вулиця Рубіжна, 1, 1а, 1б, 2-34;

вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 204 / 2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256а;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32а;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Юрія Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний, 33;

провулок Малахітовий, 26,32;

вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

вулиця Андрййченка, 10-12, 41-53;

провулок Відродження, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115 ;

вулиця Велика Діївська, 465-543;

провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

вулиця Лавандова, 20-34, 29-47, 38-44, 53, 53а, 53б;

вулиця Вагнера, 4, 1-21, 2-14;

вулиця Мукачівська 31-53, 46-76;

вулиця Наливайка, 1-9, 2-10;

провулок Відродження, 1-17;

провулок Яблучний, 1-7а, 4-10;

вулиця Лавандова, 1-27, 6-18, 49;

вулиця Яблучна, 1-19, 2-22;

вулиця Дарвіна, 76, 33, 35, 39а, 41, 47,36, 38, 62, 64, 72;

вулиця Виконкомівська, 3, 15;

вулиця Кулешова, 18, 48;

вулиця Лояна, 4, 8;

вулиця Лісова, 7а, 7б, 7в, 7;

вулиця Дарвіна, 7-97, 82-88;

провулок Лісовий, 9-71, 16-92;

вулиця Залізнична, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42, 18, 20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3, 5, 9, 14-26;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228, 252, 256а;

вулиця Весняна;

провулок Неманський, 1-13; 2-24;

провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

вулиця Колективна, 1,2-12, 3-35, 14-42;

вулиця Весняна, 1-109, 4-98, 1,4-12;

провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

вулиця Прияружна, 1, 2-6;

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

1-ий Курсовий провулок, 1-21, 21а, 4-20 / 2;

вулиця Ватутіна, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;

вулиця Кондратюка, 228А, 235-241,230а-244

вулиця Білецького, 4-42, 5;

вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80а;

вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36, 38;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4, 12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

провулок Андрійченка, 18-52, 35-65,

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська 1-33, 2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60;

провулок Двинський 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

вулиця Андрійченка, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126 , 70Д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70, 89, 66/1, 66/2;

провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька 17б, 17в;

вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 2а, 34-64;

провулок Покровський 1, 1а-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

вулиця Зоряна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі ще один університет пішов на карантин через COVID-19. Студентів перевели на змішаний формат навчання.