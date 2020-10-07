У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Софія Закревська
Софія Закревська
Життя міста
1,2 т.
У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У четвер, 8 жовтня, в декількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать з 8:00 до 17:00 за наступними адресами:

Самарський район:

  • вулиця Маршала Гречка, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

  • вулиця Гречка, 41-119, 76-106;

  • вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

  • вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290;

  • вулиця Молодогвардійська, 32д;

  • вулиця Малиновського, 140.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Айвазовського, 1-23, 2-12;

  • вулиця Волочаївська, 1-7;

  • вулиця Голубовська, 1-9, 2-10;

  • вулиця Яна Гуса, 9-97, 6-82;

  • вулиця Заводська, 1-7, 2-12;

  • вулиця Портова, 2-4, 18-28, 34-40;

  • провулок Портовий, 1, 2-4;

  • вулиця Окружна, 2-4, 5;

  • провулок Обхідний 1-7, 4-6;

  • вулиця Халтуріна, 1-27, 2-28;

  • вулиця Васнецова, 1-11, 2-10;

  • вулиця Піскова, 1-5, 2-10;

  • вулиця Кузьменка, 1-5;

  • вулиця Мінакова, 3-7, 4-8;

  • вулиця Новоросійська 1-9,2-74;

  • вулиця Пожежна, 1-33, 2-38:

  • вулиця Осетинська, 3;

  • вулиця Проміжна, 2-8;

  • вулиця Сизранська, 1-19, 4-20;

  • вулиця Тагільська 3-41, 4-40;

  • вулиця Тобольська, 1-19, 2-16;

  • вулиця Вузлова, 3-19, 8-18;

  • вулиця Халтуріна, 7-27, 4-28;

  • вулиця Чапаєва, 1-13, 4-10;

  • вулиця Афанасьєва-Чужбинського, 2-8, 1-23;

  • проспект Мануйлівський, 3, 5, 7, 7а, 9, 13т, 17;

  • вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24;

  • провулок Казахстанський, 5-23, 2-36;

  • вулиця Заярська, 1-47;

  • вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52-а, 89-1141б, 82-174;

  • провулок Минусинский, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56;

  • провулок Окопний, 25;

  • вулиця Крушельницької, 12а, 12б;

  • вулиця Кумача, 47-101, 64-134;

  • вулиця Мольєра, 158-162, 3-87, 2-82;

  • вулиця Лозова, 49;

  • вулиця Малиновського, 108;

  • вулиця Майська, 1-9;

  • вулиця Одеська, 105-155, 6-104;

  • вулиця Вологодська, 2-12, 5-7;

  • вулиця Смоленська, 1-137, 4-6;

  • вулиця Холодильна, 4-8;

  • вулиця Далекосхідна, 129-143;

  • вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

  • вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24;

  • вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27;

  • вулиця Крилова, 4-12, 1-17;

  • вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

  • вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30;

  • вулиця Гребінки, 1-35, 8-42;

  • вулиця Кільцева 1-27, 2-30;

  • вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

  • провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

  • вулиця Тернова, 4а, 5;

  • вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

  • провулок Штормовий, 4, 5, 10-32, 17-23;

  • вулиця Чайковського, 103.

Індустріальний район:

  • вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23;

  • вулиця Журавлина, 1-17, 2-18;

  • вулиця Сікорського, 21-37, 18-28;

  • вулиця Калнишевського, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16;

  • вулиця Батумська, 26, 28, 30, 32.

Соборний район:

  • вулиця Холмогорская, 13-21, 18-20;

  • вулиця Камська, 31-43, 2-14;

  • вулиця Миру, 43-71, 72-110;

  • вулиця Єреванська, 84-106, 67-81;

  • вулиця Переяславська, 69-103, 86-124;

  • вулиця Мандриківська, 151-163, 167, 178;

  • вулиця Писаржевського, 3;

  • вулиця Чернишевського, 11а, 15;

  • проспект Гагаріна, 10а, 12, 14, 14а, 16;

  • вулиця Єфремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13;

  • спуск Крутогорний, 1а.

Шевченківський район:

  • вулиця Січових Стрільців, 95-145;

  • вулиця Куп'янська, 4-54, 5-47;

  • вулиця Кониського, 88-154, 121-193;

  • вулиця Пугачова, 1-13, 2-34.

Чечелівське район:

  • вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

  • вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

  • вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

  • вулиця Новошкільна, 75-105, 48-58, 35-63, 26а-46, 48-58г;

  • вулиця Високогірна, 70, 98, 73-99а;

  • вулиця Стадіонна, 38-64;

  • провулок Малий, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70а, 72, 2-16, 9, 167a, 169 "б", 169г;

  • вулиця Юності, 135а-179б, 94-150, 105-131, 137-161;

  • вулиця Романа Шухевича, 22,24;

  • вулиця Щепкіна 8,10-12, 17;

  • проспект Сергія Нігояна, 7;

  • проспект Богдана Хмельницького, 106, 112, 114, 116;

  • вулиця Краснопільська, 2;

  • вулиця Енергетична, 7, 9д, 11;

  • провулок Ключовий, 1;

  • вулиця Новокримська, 50, 52, 56.

Новокодацький район:

  • вулиця Рубіжна, 1, 1а, 1б, 2-34;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 204 / 2-228, 228А, 235-241, 230А-244, 252, 256а;

  • провулок Малахітовий, 1-15, 2-14, 26, 32а;

  • вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

  • вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

  • вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • провулок Малахітовий, 26,32;

  • вулиця Чорногорська, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

  • вулиця Андрййченка, 10-12, 41-53;

  • провулок Відродження, 33-47, 73, 75,79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

  • вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115 ;

  • вулиця Велика Діївська, 465-543;

  • провулок Відродження, 2-90, 19-29, 33-127, 94-118;

  • вулиця Лавандова, 20-34, 29-47, 38-44, 53, 53а, 53б;

  • вулиця Вагнера, 4, 1-21, 2-14;

  • вулиця Мукачівська 31-53, 46-76;

  • вулиця Наливайка, 1-9, 2-10;

  • провулок Відродження, 1-17;

  • провулок Яблучний, 1-7а, 4-10;

  • вулиця Лавандова, 1-27, 6-18, 49;

  • вулиця Яблучна, 1-19, 2-22;

  • вулиця Дарвіна, 76, 33, 35, 39а, 41, 47,36, 38, 62, 64, 72;

  • вулиця Виконкомівська, 3, 15;

  • вулиця Кулешова, 18, 48;

  • вулиця Лояна, 4, 8;

  • вулиця Лісова, 7а, 7б, 7в, 7;

  • вулиця Дарвіна, 7-97, 82-88;

  • провулок Лісовий, 9-71, 16-92;

  • вулиця Залізнична, 17,19;

  • вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

  • проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42, 18, 20, 22-26;

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

  • провулок Чумацький, 2-4, 3, 5, 9, 14-26;

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

  • вулиця Кондратюка, 209-231, 204 / 2-228, 252, 256а;

  • вулиця Весняна;

  • провулок Неманський, 1-13; 2-24;

  • провулок Тюменський, 1-31, 2-38;

  • вулиця Колективна, 1,2-12, 3-35, 14-42;

  • вулиця Весняна, 1-109, 4-98, 1,4-12;

  • провулок Зенітний, 1-15, 2-12;

  • вулиця Прияружна, 1, 2-6;

  • вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36;

  • 1-ий Курсовий провулок, 1-21, 21а, 4-20 / 2;

  • вулиця Ватутіна, 49-53, 58/2, 60, 62, 64;

  • вулиця Кондратюка, 228А, 235-241,230а-244

  • вулиця Білецького, 4-42, 5;

  • вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80а;

  • вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124;

  • вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

  • вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

  • вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

  • вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36, 38;

  • вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

  • вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,

  • вулиця Барвінок, 1-27, 66-98;

  • провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

  • вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

  • вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

  • вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

  • площа Вереснева, 1, 5, 7, 4, 12;

  • вулиця Фортечна, 98-100, 101-111,102-106;

  • вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

  • вулиця Алеутська, 12/1;

  • вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

  • провулок Андрійченка, 18-52, 35-65,

  • вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26;

  • вулиця Покровська 1-33, 2-16;

  • вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60;

  • провулок Двинський 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

  • вулиця Андрійченка, 91-113, 70-124, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84, 90а, 94а, 99, 95, 119-123, 126, 1-65, 2-52, 124а, 124б, 126 , 70Д, 70г, 70а, 78/1, 78, 72, 74, 76а, 76б, 76а, 76, 70, 89, 66/1, 66/2;

  • провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25;

  • вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24;

  • вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

  • вулиця Дорогобузька 17б, 17в;

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

  • вулиця Геологічна, 2а, 34-64;

  • провулок Покровський 1, 1а-9а, 2-16;

  • вулиця Лавандова, 58;

  • провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

  • вулиця Зоряна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі ще один університет пішов на карантин через COVID-19. Студентів перевели на змішаний формат навчання.

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