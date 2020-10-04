У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 5 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за наступними адресами:

Соборний район:

вулиця Новорічна, 52-82, 57-69

вулиця Радісна, 66-118, 69-113

вулиця Холмогорська, 2-14, 9-11,

вулиця Євпаторійська, 2-30, 1-49

вулиця Гусенка, 17

проспект Яворницького, 10

Крутогірний узвіз, 15А

вулиця Вернадського, 13, 15, 17, 19/21

вулиця Космічна, 13, 13К, 17Б

вулиця Паторжинського, 24

вулиця Гоголя, 13

вулиця Тихвинська, 76-104, 77-105

вулиця Сташкова, 28-84, 25-71,

вулиця Горяна, 63-69, 18-20

Центральний район:

Січеславська Набережна, 9

вулиця Крута, 9-19, 16

вулиця Актюбінська, 1-31, 2-164

вулиця Васильківська, 37-161, 46-124

узвіз Гірськолижників, 6-12, 3-31,

вулиця Ізюмська, 2-14, 1-13

вулиця Святослава Хороброго, 27, 29А

вулиця Воскресенська, 41

вулиця Короленка, 22

Шевченківський район:

вулиця Чкалова, 48, 48Г, 54, 50, 44, 60

вулиця Ширшова, 16

Європейський бульвар, 4/2, 6

вулиця Харківська, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16

вулиця Глінки, 11

Запорізьке шосе, 14

Чечелівський район:

вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71

вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54

вулиця Павелецька, 72-90, 127-169

вулиця Новошкільна, 26А-46, 35-63, 48-58Г, 75-105,

вулиця Високогірна, 70-98, 73-99А

вулиця Стадіонна, 38-64

Малий провулок, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г

вулиця Юності, 135А-179б, 94-150, 105-131, 137-161

вулиця Романа Шухевича, 22, 24,

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17

проспект Нігояна, 7ч

Новокодацький район:

вулиця Рубіжна, 1, 1А, 1Б, 2-34

вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 230А-244, 204 / 2-228А, 235- 241, 252, 256А

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14,

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63,

вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36, 25-69, 40-84,

провулок Лікарняний, 33

провулок Малахітовий, 26, 32А

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96

вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55,

вулиця Народна, 2-34,

вулиця Славна, 1-49, 2-46

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 59-63

провулок Вагнера, 4, 54, 2-22

вулиця Андрейченко, 10-12, 41-53, 54-66, 14-52, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 95, 99, 91-113, 70-124 , 91-113, 119-123, 70-124, 126, 70А, 70Д, 70Г, 78/1, 78, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2 ,

провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

провулок Покровський, 1-9, 2-16,

вулиця Біла Балка, 1-9, 2-52

вулиця Відродження, 82

вулиця Красногорська, 1-15, 2-16,

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 3-21, 23-51, 8-30, 23-51, 32-60

вулиця Модеста, 2

вулиця Глібова, 2-52, 1-81,

вулиця Миколи Садовського, 15-16А, 1-47, 47А, 4-26

вулиця Десняка, 1-43, 2-56

вулиця Гастелло

провулок Усть-Ілімський, 1-7, 2, 2А

вулиця Шушинського, 1-23, 2-22

вулиця Підгірна, 1-27, 2-16,

вулиця Мукачівська

вулиця Професійна, 1-47, 2-42,

провулок Хорольський, 1-11, 27-31, 10-26

вулиця Хорольська, 1-33, 2-46, 35-59, 48-86

вулиця Попова, 1-23, 2-24

вулиця Республіканська, 2-36, 1-35, 37, 4-40

вулиця Зелена Балка, 39, 43-51, 54

вулиця Любові Шевцової, 1-11,

вулиця Василя Капніста, 1-21, 2-30,

Крутий узвіз, 14А-20, 17-35

вулиця Шушинського, 22

вулиця Підгірна, 29-49, 18-26

вулиця Республіканська, 2

вулиця Майстрів, 1-11, 4-14,

вулиця Простора, 1-33, 10-40,

провулок Просторий, 1-15, 1-12

вулиця Гурзуфська, 1А, 1Б, 1-19, 2-26

вулиця Богуна, 4-22, 24, 26,

вулиця Костянтина Острозького, 1-25, 2-24

вулиця Преси, 1-31, 2-26, 1-23, 2-10, 20-84, 33-83

провулок Різдвяний, 7, 9, 11, 13, 21

вулиця Вишивана

вулиця Попова, 25-51, 26-50

провулок Відродження, 1-17, 2-92, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 94-118, 111-127, 4-82, 92-114

вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 20-34, 36, 42/2, 29-47, 38-44А, 44/1, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53 / 2-65 , 60-70, 67-115, 53А, 53Б, 58

вулиця Велика Діївська, 465-543,

вулиця Наливайка, 1-9, 2-10

провулок Яблучний, 1-7А, 4-10

вулиця Яблучна, 1-19, 2-22

вулиця Курінна

вулиця Фортечна, 24А, 42А, 98-100, 101-111, 102-106

вулиця Річкова, 1-29, 4-24

вулиця Алеутська, 12/1

вулиця Тарана, 6-28, 9-41

вулиця Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48

вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117

вулиця Мостова, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226,

вулиця Набережна, 1-7А

вулиця Гранітна, 9, 12-16

вулиця Кар'єрна, 4-30, 3-39,

провулок Кар'єрний, 11-19, 12-14, 36, 38

вулиця Північна, 4-32, 3-33

вулиця Панаса Мирного, 3-7, 11-31

вулиця Стройова, 1-5, 4

вулиця Залізнична, 17, 19

вулиця Щепкіна, 3-15, 6

проспект Нігояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42

провулок Залізничний, 9-15, 12-14

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34

вулиця Весняна, 1-109, 4-98,

провулок Неманський, 1-13, 2-24

провулок Тюменський, 1-31, 2-38,

вулиця Колективна, 1, 2-12

провулок Зенітний, 1-15, 2-12,

провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2

вулиця Колективна, 3-35, 14-42,

вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64,

вулиця Білецького, 4-42, 5

вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80А

вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В

вулиця Квіткова, 1-25, 2-42,

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30,

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22,

вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

вулиця Порохова, 30-66, 37-83

вулиця Жигулівська, 38, 38А, 1-37, 2-36

вулиця Писемського, 21/1,

вулиця Порохова, 1-35, 2-28,

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

провулок Крутий, 1-15, 2-26,

вулиця Покровська, 1-33, 2-16

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14

провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13,

вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,

вулиця Герцена, 21А-61, 24А-48, 1-19, 2-24

вулиця Геологічна, 2-30, 34-64, 2А

провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 22, 23 / 1-91, 23/2, 24, 26-76

вулиця Зоряна

провулок Балтійський, 2А, 2В, 1-13, 4-18

провулок Поліський 2-4, 5

провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26,

вулиця Дружби, 1-7, 2-20,

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36,

вулиця Курильська, 1-33, 2-36

провулок Товариський, 1-3, 2-6

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32

вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,

вулиця Барвінок, 1-27, 66-98,

провулок Грузинський, 1-3, 2-4

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40

площа Вереснева, 1,5, 7, 4-12

Індустріальний район:

вулиця Калинова, 77А, 79, 65, 73, 75, 77, 79, 81

вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23

вулиця Журавлина, 1-17, 2-18

вулиця Сікорського, 21-37, 18-28

вулиця Короленка, 46-50, 87-91

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Панаса Ковпака, 4-32,

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17

вулиця Тернова, 4А, 5

вулиця Штормова, 115-213, 120-222

провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32

вулиця Чайковського, 103

провулок Шатурський, 1-7, 2-8

вулиця Шефська, 1-13, 2-22

вулиця Широка, 47-71, 18-36, 45, 16, 221

вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24

провулок Казахстанський 5-23, 2-36

вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174

провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56

провулок Окопний, 25

вулиця Майська, 1-9,

вулиця Одеська, 105-155, 6-104

вулиця Вологодська, 2-12, 5-7,

вулиця Смольська, 1-137, 4-6

вулиця Холодильна, 4-8

вулиця Далекосхідна, 129-143

вулиця Гребінки, 1-35, 8-42,

вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24

вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27

вулиця Крилова, 4-12, 1-17,

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30

Самарський район:

вулиця Столярна, 1, 2

вулиця Новгородська, 78-104, 95-127

вулиця Кобилянської, 2-18, 1-23,

вулиця Заозерна, 77-105, 70-94

вулиця Новаторська, 61-119, 62-128

вулиця Фонвізіна, 2

вулиця П'ятихатки, 3-89, 2-78

вулиця Орлина, 165-171, 126-128

вулиця Баштанна, 21-31

вулиця Броньовий, 2-36, 1-31А

вулиця Максима Рильського, 56-90, 55-81,

вулиця Спогадів, 39-103, 16-50

вулиця Гречко, 41-119, 76-106,

вулиця Польова, 21-79, 64-118А

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290

вулиця Молодогвардійська, 32, 22, 26, 26А, 28, 28А, гуртожиток №24, д / с №41, магазин "Росинка"

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