У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 5 жовтня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за наступними адресами:
Соборний район:
вулиця Новорічна, 52-82, 57-69
вулиця Радісна, 66-118, 69-113
вулиця Холмогорська, 2-14, 9-11,
вулиця Євпаторійська, 2-30, 1-49
вулиця Гусенка, 17
проспект Яворницького, 10
Крутогірний узвіз, 15А
вулиця Вернадського, 13, 15, 17, 19/21
вулиця Космічна, 13, 13К, 17Б
вулиця Паторжинського, 24
вулиця Гоголя, 13
вулиця Тихвинська, 76-104, 77-105
вулиця Сташкова, 28-84, 25-71,
вулиця Горяна, 63-69, 18-20
Центральний район:
Січеславська Набережна, 9
вулиця Крута, 9-19, 16
вулиця Актюбінська, 1-31, 2-164
вулиця Васильківська, 37-161, 46-124
узвіз Гірськолижників, 6-12, 3-31,
вулиця Ізюмська, 2-14, 1-13
вулиця Святослава Хороброго, 27, 29А
вулиця Воскресенська, 41
вулиця Короленка, 22
Шевченківський район:
вулиця Чкалова, 48, 48Г, 54, 50, 44, 60
вулиця Ширшова, 16
Європейський бульвар, 4/2, 6
вулиця Харківська, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 16
вулиця Глінки, 11
Запорізьке шосе, 14
Чечелівський район:
вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71
вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54
вулиця Павелецька, 72-90, 127-169
вулиця Новошкільна, 26А-46, 35-63, 48-58Г, 75-105,
вулиця Високогірна, 70-98, 73-99А
вулиця Стадіонна, 38-64
Малий провулок, 1-7, 15-27, 31-41, 54-70А, 72, 2-16, 9, 167А, 169Б, 169Г
вулиця Юності, 135А-179б, 94-150, 105-131, 137-161
вулиця Романа Шухевича, 22, 24,
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17
проспект Нігояна, 7ч
Новокодацький район:
вулиця Рубіжна, 1, 1А, 1Б, 2-34
вулиця Юрія Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140, 144-204 / 1, 151-169, 209-231, 230А-244, 204 / 2-228А, 235- 241, 252, 256А
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14,
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57,
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63,
вулиця Можайського, 1-21, 2-26, 34, 36, 25-69, 40-84,
провулок Лікарняний, 33
провулок Малахітовий, 26, 32А
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96
вулиця Червоноармійська, 2-14, 3-17, 16-64, 19-55,
вулиця Народна, 2-34,
вулиця Славна, 1-49, 2-46
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 59-63
провулок Вагнера, 4, 54, 2-22
вулиця Андрейченко, 10-12, 41-53, 54-66, 14-52, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 94А, 95, 99, 91-113, 70-124 , 91-113, 119-123, 70-124, 126, 70А, 70Д, 70Г, 78/1, 78, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 70Е, 89, 89А, 66/1, 66/2 ,
провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14
провулок Покровський, 1-9, 2-16,
вулиця Біла Балка, 1-9, 2-52
вулиця Відродження, 82
вулиця Красногорська, 1-15, 2-16,
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 3-21, 23-51, 8-30, 23-51, 32-60
вулиця Модеста, 2
вулиця Глібова, 2-52, 1-81,
вулиця Миколи Садовського, 15-16А, 1-47, 47А, 4-26
вулиця Десняка, 1-43, 2-56
вулиця Гастелло
провулок Усть-Ілімський, 1-7, 2, 2А
вулиця Шушинського, 1-23, 2-22
вулиця Підгірна, 1-27, 2-16,
вулиця Мукачівська
вулиця Професійна, 1-47, 2-42,
провулок Хорольський, 1-11, 27-31, 10-26
вулиця Хорольська, 1-33, 2-46, 35-59, 48-86
вулиця Попова, 1-23, 2-24
вулиця Республіканська, 2-36, 1-35, 37, 4-40
вулиця Зелена Балка, 39, 43-51, 54
вулиця Любові Шевцової, 1-11,
вулиця Василя Капніста, 1-21, 2-30,
Крутий узвіз, 14А-20, 17-35
вулиця Шушинського, 22
вулиця Підгірна, 29-49, 18-26
вулиця Республіканська, 2
вулиця Майстрів, 1-11, 4-14,
вулиця Простора, 1-33, 10-40,
провулок Просторий, 1-15, 1-12
вулиця Гурзуфська, 1А, 1Б, 1-19, 2-26
вулиця Богуна, 4-22, 24, 26,
вулиця Костянтина Острозького, 1-25, 2-24
вулиця Преси, 1-31, 2-26, 1-23, 2-10, 20-84, 33-83
провулок Різдвяний, 7, 9, 11, 13, 21
вулиця Вишивана
вулиця Попова, 25-51, 26-50
провулок Відродження, 1-17, 2-92, 19-29, 33-127, 73, 75, 79-97, 94-118, 111-127, 4-82, 92-114
вулиця Лавандова, 1-53, 2-42, 20-34, 36, 42/2, 29-47, 38-44А, 44/1, 46/1, 49, 51, 51А, 53, 53 / 2-65 , 60-70, 67-115, 53А, 53Б, 58
вулиця Велика Діївська, 465-543,
вулиця Наливайка, 1-9, 2-10
провулок Яблучний, 1-7А, 4-10
вулиця Яблучна, 1-19, 2-22
вулиця Курінна
вулиця Фортечна, 24А, 42А, 98-100, 101-111, 102-106
вулиця Річкова, 1-29, 4-24
вулиця Алеутська, 12/1
вулиця Тарана, 6-28, 9-41
вулиця Хвильового, 48-78, 55-85, 39-55, 40-48
вулиця Гвардійська, 11-33, 24-50, 117
вулиця Мостова, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226,
вулиця Набережна, 1-7А
вулиця Гранітна, 9, 12-16
вулиця Кар'єрна, 4-30, 3-39,
провулок Кар'єрний, 11-19, 12-14, 36, 38
вулиця Північна, 4-32, 3-33
вулиця Панаса Мирного, 3-7, 11-31
вулиця Стройова, 1-5, 4
вулиця Залізнична, 17, 19
вулиця Щепкіна, 3-15, 6
проспект Нігояна, 18, 20, 22-26, 4, 10, 14, 16, 40-42
провулок Залізничний, 9-15, 12-14
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34
вулиця Весняна, 1-109, 4-98,
провулок Неманський, 1-13, 2-24
провулок Тюменський, 1-31, 2-38,
вулиця Колективна, 1, 2-12
провулок Зенітний, 1-15, 2-12,
провулок 1-й Курсовий, 1-21, 21А, 4-20 / 2
вулиця Колективна, 3-35, 14-42,
вулиця Ватутіна, 49-53А, 58/2, 60, 62, 64,
вулиця Білецького, 4-42, 5
вулиця Ясенева, 1-49, 2-80, 80А
вулиця Григорія Сковороди, 1-111, 2-124
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В
вулиця Квіткова, 1-25, 2-42,
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30,
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22,
вулиця Іллюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44
вулиця Порохова, 30-66, 37-83
вулиця Жигулівська, 38, 38А, 1-37, 2-36
вулиця Писемського, 21/1,
вулиця Порохова, 1-35, 2-28,
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16
вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26
провулок Крутий, 1-15, 2-26,
вулиця Покровська, 1-33, 2-16
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14
провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13,
вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5
провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25,
вулиця Герцена, 21А-61, 24А-48, 1-19, 2-24
вулиця Геологічна, 2-30, 34-64, 2А
провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16
вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72
вулиця Поліська, 1-19, 2-20, 22, 23 / 1-91, 23/2, 24, 26-76
вулиця Зоряна
провулок Балтійський, 2А, 2В, 1-13, 4-18
провулок Поліський 2-4, 5
провулок Білоруський, 1-5, 2-10, 7-23, 12-26,
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26,
вулиця Дружби, 1-7, 2-20,
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36,
вулиця Курильська, 1-33, 2-36
провулок Товариський, 1-3, 2-6
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30, 32
вулиця Івана Вишневського, 1-21, 2-18
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36,
вулиця Барвінок, 1-27, 66-98,
провулок Грузинський, 1-3, 2-4
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62
вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40
площа Вереснева, 1,5, 7, 4-12
Індустріальний район:
вулиця Калинова, 77А, 79, 65, 73, 75, 77, 79, 81
вулиця Дзвінка, 2-24, 3-23
вулиця Журавлина, 1-17, 2-18
вулиця Сікорського, 21-37, 18-28
вулиця Короленка, 46-50, 87-91
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Панаса Ковпака, 4-32,
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226, 339, 283-361, 306-374
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17
вулиця Тернова, 4А, 5
вулиця Штормова, 115-213, 120-222
провулок Штормовий, 5, 17-23, 4, 10-32
вулиця Чайковського, 103
провулок Шатурський, 1-7, 2-8
вулиця Шефська, 1-13, 2-22
вулиця Широка, 47-71, 18-36, 45, 16, 221
вулиця Казахстанська, 1-7, 2-24
провулок Казахстанський 5-23, 2-36
вулиця Мінусинська, 85, 87, 15-83, 22-80, 52А, 89-141Б, 82-174
провулок Мінусинський, 14, 16, 30, 32, 34, 38, 54, 56
провулок Окопний, 25
вулиця Майська, 1-9,
вулиця Одеська, 105-155, 6-104
вулиця Вологодська, 2-12, 5-7,
вулиця Смольська, 1-137, 4-6
вулиця Холодильна, 4-8
вулиця Далекосхідна, 129-143
вулиця Гребінки, 1-35, 8-42,
вулиця Волоколамська, 3-31, 2-24
вулиця Андрусенко, 2-34, 1-27
вулиця Крилова, 4-12, 1-17,
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30
Самарський район:
вулиця Столярна, 1, 2
вулиця Новгородська, 78-104, 95-127
вулиця Кобилянської, 2-18, 1-23,
вулиця Заозерна, 77-105, 70-94
вулиця Новаторська, 61-119, 62-128
вулиця Фонвізіна, 2
вулиця П'ятихатки, 3-89, 2-78
вулиця Орлина, 165-171, 126-128
вулиця Баштанна, 21-31
вулиця Броньовий, 2-36, 1-31А
вулиця Максима Рильського, 56-90, 55-81,
вулиця Спогадів, 39-103, 16-50
вулиця Гречко, 41-119, 76-106,
вулиця Польова, 21-79, 64-118А
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290
вулиця Молодогвардійська, 32, 22, 26, 26А, 28, 28А, гуртожиток №24, д / с №41, магазин "Росинка"
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