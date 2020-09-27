У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 20:18, 27.09.2020

У понеділок, 28 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Чечелівський район:

  • вул. Романа Шухевича 22,24,

  • вул. Щепкіна 8,10-12, 17

  • пр. Нігояна 7

  • вул. Боброва, 21а

  • вул. Сеченова,

  • пров. Проектний,

  • вул. Хотинська

  • вул. Малахова 61-85,64-90,

  • вул. Лихачова 79-101,72-90

  • пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169Б, 169г,

  • вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,

  • вул. Новопавелецька 21-51, 24-54,

  • вул. Павелецька 72-90, 127-169,

  • вул. Новошкільна 75-105,

  • вул. Високогірна 70-98, 73-99а,

  • вул. Новошкільна 48-58,

  • вул. Новошкільна 35-63, 26а-46,

  • вул. Стадіонна 38-64,

  • вул. Новошкільна 48-58Г

Центральний район:

  • вул. Я. Мудрого, 40

  • вул. Ю. Савченко 19-53,18-62

  • вул. Тімірязєва 21-151,72-108;

  • пров. Байрона 5-163;

  • вул. Гончарова 2-160,11-139;

  • вул. Михайла Комарова 142-172,165-187;

  • вул. Ізмайлівська 121-163,136-176

Новокодацький район:

  • вул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,

  • вул. Андрейченко 54-66, 14-52; 59-85,

  • пров. Покровський 1-9; 2-16,

  • вул. Біла Балка 1-9; 2-52

  • вул. Відродження 82

  • вул. Червоноармійська 16-64, 19-55,

  • вул. Народна 2-34,

  • вул. Червоноармійська 2-14, 3-17,

  • вул. Славна 1-49, 2-46

  • вул. Лисенко 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в.

  • вул. Квітуча 1-25, 2-42,

  • вул. Ентузіастів 1-37, 2-30

  • вул. Сонячна 1-7, 2-22,

  • вул. Іллюшина 1-7а, 2-8,

  • вул. Гайдамацька 30 / 2-86, 35-89,

  • вул. Порохова 30-66, 37-83,

  • вул. Жигулівська 38,38а,

  • вул. Іллюшина 9-53, 10-44

  • вул. Жигулівська 1-37, 2-36,

  • вул. Писемського 21/1,

  • вул. Порохова 1-35, 2-28,

  • вул. Юпітерна 1-19, 2-16

  • вул. Зоряна

  • вул. Поліська 1-19, 2-20,

  • вул. Зоряна 1-37, 2-42,

  • вул. Мукачівська 57-99 / 2, 78-126,

  • пров. Варязький 2а, 2в

  • вул. Поліська 23 / 1-91, 26-76,

  • вул. Поліська, 22, 23/2, 24,26,

  • пров. Поліський 2-4,

  • вул. Абая 33-65, 40-565,

  • пров. Білоруський 7-23, 12-26,

  • вул. Заслонова 1-9, 22-26,

  • вул. Поліська 23 / 1-91, 26-76,

  • вул. Поліська 22, 23/2, 24,26,

  • пров. Поліський 2-4, 5,

  • пров. Білоруський 7-23, 12-26,

  • вул. Заслонова 1-9, 22-26,

  • вул. Дружби 1-7, 2-20,

  • вул. Зоряна 39-65, 44-66,

  • вул. Кедрова 1-43, 2-36,

  • вул. Курильська 1-33, 2-36,

  • вул. Мукачівська 99 / 1-119, 128-154,

  • пров. Білоруський 1-5, 2-10,

  • пров. Варязький 1-13, 4-18,

  • пров. Товариський 1-3, 2-6,

  • вул. І. Вишневського 1-21, 2-18,

  • вул. Товариська 1-23, 2-28,

  • вул. Товариська 25, 30,32.

  • вул. Вагнера 1-21, 2-14,

  • пров. Вагнера 2-22,

  • пров. Герцена 2,4-24, 5-25,

  • вул. Герцена 1-19, 2-24,

  • вул. Десантна 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72,

  • вул. Геологічна 2а,

  • вул. Десняка 1

  • вул. Красіна 1, 2-4,

  • вул. М. Садовського (Модеста 2),

  • вул. Петра Сиротіна 36,42 / 2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115,

  • вул. Андрейченко 91-113, 70-124,

  • пер. Андрейченко 18-52, 35-65,

  • вул. Сахалінська 1а-33, 2,4-26,

  • пров. Крутий 1-15, 2-26,

  • вул. Покровська 1-33,2-16,

  • вул. Дорогобузька 13-21,12-14,

  • вул. Косинського 23-51, 32-60,

  • пров. Двінський 1-17,4-8,2-20,3-13

  • вул. Андрейченко 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78/1 , 78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2,

  • пров. Герцена 15/2,

  • вул. Герцена 21а-61, 24а-48,

  • вул. Вагнера 44-48, 59-63,

  • вул. Дорогобузька 17 "б", 17 "в",

  • вул. Садовського 1-47,47a, 4-26,

  • вул. Геологічна 34-64,

  • пров. Покровський 1,1А-9а, 2-16

  • вул. Лавандова 58,

  • пер. Андрейченко 1-15,2-14,

  • вул. Двінська 1,3,3а, 5,

  • вул. Грузинська 1-25, 2-36,

  • вул. Г.Барвінок 1-27, 66-98,

  • пров. Грузинський 1-3, 2-4,

  • вул. Корсунська 1-5, 2-18,

  • вул. Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

  • вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62,

  • вул. Старобазарна 71-79, 26-40,

  • пл. Вереснева 1,5,7, 4-12,

  • вул. Фортечна 98-100, 101-111,102-106,

  • вул. Річкова 1-29, 4-24,

  • вул. Алеутська 12/1

  • вул. Тарана 6-28, 9-41.

  • вул. Хвильового 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

  • вул. Гвардійська 11-33, 24-50, 117

  • вул. Ю. Кондратюка 209-231, 204 / 2-228,

  • вул. Весняна 1,4-12,

  • пров. Неманський 1-13; 2-24

  • пров. Тюменський 1-31, 2-38,

  • вул. Колективна 1,2-12,

  • вул. Весняна 1-109, 4-98,

  • пров. Зенітний 1-15, 2-12

  • вул. Ю. Кондратюка 252,256а,

  • вул. Приовражна -1 2-6.

  • вул. Можайського 1-21, 2-26,34,36,

  • пров. Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2,

  • вул. Колективна 3-35, 14-42,

  • вул. Ватутіна 49-53а, 58 / 2,60,62,64,

  • вул. Ю. Кондратюка 228А, 235-241,230А-244

  • вул. Залізнична 17,19,

  • вул. Щепкіна 3-15, 6,

  • пр. Нігояна 18,20, 22-26,

  • пров. Залізничний 9-15, 12-14,

  • пров. Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,

  • пр. Нігояна 4,10,14,16, 40-42,

  • вул. Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Індустріальний район:

  • проспект Слобожанський, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107,

  • вул. С.Ковалевської, 2, 4,

  • вул. Батумська, 2, 4, 6

  • вул. Осіння, 5, 7, 7а, 9,

  • вул. Гулі Корольової, 16, 16б, 18, 20, 28,

  • пр. Петра Калнишевського, 63

  • вул. Юр'єва 13-41,16-36;

  • вул. Тимчасова 9-23,2-8;

  • вул. Новосамарська 2-10,5-13;

  • вул. Дарницька 5-9;

  • вул. Шукліна 12-20,3;

  • вул. Полтавська 3-8

Соборний район:

  • вул. Володимира Моссаковського -3,2 А,

  • вул. Шевченко 23/53

  • проспект Д. Яворницького, 14, 20

  • вул. Єреванська 1-65,2-80

  • вул. Мільмана 76-132,

  • вул. Володимира Сосюри

  • узвіз Севастопольський

  • вул. Космічна, 10;

  • вул. Абхазька 4, 4а, 6, 8, 2;

  • парк ім. Володі Дубініна;

  • вул. Високовольтна 4, 4д, 8, 8а, 10, 12, 14;

  • пр. Гагаріна 137а

  • вул. Січеславська Набережна 10б.

Соборний район:

  • вул. В. Мономаха, 17, 17а, 19, 21,

  • вул. Воскресенська, 1а,

  • вул. К. В. Великого, 11, 7а.

  • вул. Херсонська, 9б, 29б.

  • вул. Денисова 24А-54,

  • вул. Гнучка 100А-108Б,

  • пров. Баженова 41-53

  • пров. Кінцевий 1-17,2-20

  • вул. Сурикова 57-69; 46-64

  • вул. Бурденко 14-80, 15-71,

  • пров. Платова 3-31, 4-20,

  • пров. Паганіні 1-29,2-20

  • вул. Суміжна 1-15, 2-24

  • пров. Денисова 2-40,1-23

  • вул. Денисова 10-32

  • пров. Нарвський

  • Антіна Синявського 50-78

  • вул. Затишна 1-25; 20-40,

  • пров. Затишний

  • пер. Баженова 42-46

Самарський район:

  • вул. М. Гречко, 41-119; 76-106,

  • вул. Польова, 21-79; 64-118а,

  • вул. Чаплинська, 387-265; 218-290

  • вул. Прибережна 34

  • вул. Ярославни

  • вул. М. Ярового

  • вул. Івана Купала,

  • вул. Радіальна

  • пров. Дубінінський

  • вул. Дубінінська,

  • вул. Білокам'яна

  • вул. Червонобогатирська,

  • вул. Палісадна

  • вул. Халхінгольська

  • вул. Житня

  • вул. Гречко 2-74, 1-39,

  • вул. Домодєдовська 19-117,20-128

  • вул. Підгірна 51-121,44-104,

  • вул. Польова 1-19,2-62,

  • вул. Чаплинська 209-263,142-216

  • вул. Каширська 5-27,18-38 с / т "Шиянка"

  • вул. Палісадна

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Опанаса Ковпака 4-32,

  • вул. Таганрозька 339,

  • пров. Шатурський 1-7,2-8,

  • вул. Шефська 1-13,2-22,

  • вул. Широка 221,

  • вул. Широка 47-71,18-36,

  • вул. Таганрозька 283-361,306-374,

  • вул. Широка 45,16

  • вул. Казахстанська 1-7,2-24,

  • вул. Заярська 1-47,

  • пров. Казахстанський 5-23,2-36,

  • вул. Мінусинська 85,87,

  • пров. Минусинський 14,16,30,32,

  • вул. Мінусинська 83,22-80,52а,

  • пров. Мінусинський 34,38,54,56,

  • вул. Мінусинська 89-141Б, 82-174,

  • пров. Окопний 25

  • вул. Мінська 1-9,2;

  • пров. Софії Перовської 1-3,9;

  • вул. Тбіліська 15-35,10-38;

  • вул. Знам'янська 10,13-19;

  • пров. Знам'янський 1-7,2-8

  • вул. Травнева 1-9;

  • вул. Одеська 105-155,6-104,

  • вул. Вологодська 2-12,5-7;

  • вул. Смоленська 1-137,4-6;

  • вул. Холодильна 4-8;

  • вул. Далекосхідна 129-143

  • вул. Гребінки 1-35,8-42;

  • вул. Волоколамська 3-31,2-24;

  • вул. Андрусенко 2-34,1-27;

  • вул. Олександра Оцупа 4-12,1-17;

  • вул. Роздільна 1-35,2-26;

  • вул. Тургенєва 1-35,2-30;

  • вул. Гребінки 1-35,8-42;

  • вул. Кільцева 1-27,2-30,

  • вул. Тургенєва, 2-28, 1-35,

  • вул. Желябова, 2-78, 1-65,

  • вул. Некрасова, 2-14, 1-11,

  • вул. Роздільна, 2-26, 1-37,

  • вул. Пушкіна, 6-34,

  • вул. Лермонтова, 2-35, 1-33,

  • вул. Промислова, 4-98, 1-95,

  • вул. Волоколамська, 2-33,

  • вул. Галини Андрусенко, 12, 1-34,

  • вул. Артюшенко, 58-106,

  • вул. Вітчизняна, 3,

  • вул. Гребінки, 1-40,

  • вул. Груднева, 1-3,

  • пров. Шосейний, 15.

  • вул. Таганрозька 105-217,126-226

  • пров. Таганрозький 12,13-17;

  • вул. Тернова 5,4а;

  • вул. Штормова 115-213,120-222;

  • пров. Штормовий 5,17-23,4,10-32;

  • вул. Чайковського, 103

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі у вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях відключать водопостачання.

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