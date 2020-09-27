У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 28 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Чечелівський район:
вул. Романа Шухевича 22,24,
вул. Щепкіна 8,10-12, 17
пр. Нігояна 7
вул. Боброва, 21а
вул. Сеченова,
пров. Проектний,
вул. Хотинська
вул. Малахова 61-85,64-90,
вул. Лихачова 79-101,72-90
пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169Б, 169г,
вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,
вул. Новопавелецька 21-51, 24-54,
вул. Павелецька 72-90, 127-169,
вул. Новошкільна 75-105,
вул. Високогірна 70-98, 73-99а,
вул. Новошкільна 48-58,
вул. Новошкільна 35-63, 26а-46,
вул. Стадіонна 38-64,
вул. Новошкільна 48-58Г
Центральний район:
вул. Я. Мудрого, 40
вул. Ю. Савченко 19-53,18-62
вул. Тімірязєва 21-151,72-108;
пров. Байрона 5-163;
вул. Гончарова 2-160,11-139;
вул. Михайла Комарова 142-172,165-187;
вул. Ізмайлівська 121-163,136-176
Новокодацький район:
вул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,
вул. Андрейченко 54-66, 14-52; 59-85,
пров. Покровський 1-9; 2-16,
вул. Біла Балка 1-9; 2-52
вул. Відродження 82
вул. Червоноармійська 16-64, 19-55,
вул. Народна 2-34,
вул. Червоноармійська 2-14, 3-17,
вул. Славна 1-49, 2-46
вул. Лисенко 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в.
вул. Квітуча 1-25, 2-42,
вул. Ентузіастів 1-37, 2-30
вул. Сонячна 1-7, 2-22,
вул. Іллюшина 1-7а, 2-8,
вул. Гайдамацька 30 / 2-86, 35-89,
вул. Порохова 30-66, 37-83,
вул. Жигулівська 38,38а,
вул. Іллюшина 9-53, 10-44
вул. Жигулівська 1-37, 2-36,
вул. Писемського 21/1,
вул. Порохова 1-35, 2-28,
вул. Юпітерна 1-19, 2-16
вул. Зоряна
вул. Поліська 1-19, 2-20,
вул. Зоряна 1-37, 2-42,
вул. Мукачівська 57-99 / 2, 78-126,
пров. Варязький 2а, 2в
вул. Поліська 23 / 1-91, 26-76,
вул. Поліська, 22, 23/2, 24,26,
пров. Поліський 2-4,
вул. Абая 33-65, 40-565,
пров. Білоруський 7-23, 12-26,
вул. Заслонова 1-9, 22-26,
вул. Поліська 23 / 1-91, 26-76,
вул. Поліська 22, 23/2, 24,26,
пров. Поліський 2-4, 5,
пров. Білоруський 7-23, 12-26,
вул. Заслонова 1-9, 22-26,
вул. Дружби 1-7, 2-20,
вул. Зоряна 39-65, 44-66,
вул. Кедрова 1-43, 2-36,
вул. Курильська 1-33, 2-36,
вул. Мукачівська 99 / 1-119, 128-154,
пров. Білоруський 1-5, 2-10,
пров. Варязький 1-13, 4-18,
пров. Товариський 1-3, 2-6,
вул. І. Вишневського 1-21, 2-18,
вул. Товариська 1-23, 2-28,
вул. Товариська 25, 30,32.
вул. Вагнера 1-21, 2-14,
пров. Вагнера 2-22,
пров. Герцена 2,4-24, 5-25,
вул. Герцена 1-19, 2-24,
вул. Десантна 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72,
вул. Геологічна 2а,
вул. Десняка 1
вул. Красіна 1, 2-4,
вул. М. Садовського (Модеста 2),
вул. Петра Сиротіна 36,42 / 2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115,
вул. Андрейченко 91-113, 70-124,
пер. Андрейченко 18-52, 35-65,
вул. Сахалінська 1а-33, 2,4-26,
пров. Крутий 1-15, 2-26,
вул. Покровська 1-33,2-16,
вул. Дорогобузька 13-21,12-14,
вул. Косинського 23-51, 32-60,
пров. Двінський 1-17,4-8,2-20,3-13
вул. Андрейченко 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78/1 , 78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2,
пров. Герцена 15/2,
вул. Герцена 21а-61, 24а-48,
вул. Вагнера 44-48, 59-63,
вул. Дорогобузька 17 "б", 17 "в",
вул. Садовського 1-47,47a, 4-26,
вул. Геологічна 34-64,
пров. Покровський 1,1А-9а, 2-16
вул. Лавандова 58,
пер. Андрейченко 1-15,2-14,
вул. Двінська 1,3,3а, 5,
вул. Грузинська 1-25, 2-36,
вул. Г.Барвінок 1-27, 66-98,
пров. Грузинський 1-3, 2-4,
вул. Корсунська 1-5, 2-18,
вул. Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,
вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62,
вул. Старобазарна 71-79, 26-40,
пл. Вереснева 1,5,7, 4-12,
вул. Фортечна 98-100, 101-111,102-106,
вул. Річкова 1-29, 4-24,
вул. Алеутська 12/1
вул. Тарана 6-28, 9-41.
вул. Хвильового 48-78, 55-85,39-55, 40-48,
вул. Гвардійська 11-33, 24-50, 117
вул. Ю. Кондратюка 209-231, 204 / 2-228,
вул. Весняна 1,4-12,
пров. Неманський 1-13; 2-24
пров. Тюменський 1-31, 2-38,
вул. Колективна 1,2-12,
вул. Весняна 1-109, 4-98,
пров. Зенітний 1-15, 2-12
вул. Ю. Кондратюка 252,256а,
вул. Приовражна -1 2-6.
вул. Можайського 1-21, 2-26,34,36,
пров. Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2,
вул. Колективна 3-35, 14-42,
вул. Ватутіна 49-53а, 58 / 2,60,62,64,
вул. Ю. Кондратюка 228А, 235-241,230А-244
вул. Залізнична 17,19,
вул. Щепкіна 3-15, 6,
пр. Нігояна 18,20, 22-26,
пров. Залізничний 9-15, 12-14,
пров. Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,
пр. Нігояна 4,10,14,16, 40-42,
вул. Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.
Індустріальний район:
проспект Слобожанський, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
вул. С.Ковалевської, 2, 4,
вул. Батумська, 2, 4, 6
вул. Осіння, 5, 7, 7а, 9,
вул. Гулі Корольової, 16, 16б, 18, 20, 28,
пр. Петра Калнишевського, 63
вул. Юр'єва 13-41,16-36;
вул. Тимчасова 9-23,2-8;
вул. Новосамарська 2-10,5-13;
вул. Дарницька 5-9;
вул. Шукліна 12-20,3;
вул. Полтавська 3-8
Соборний район:
вул. Володимира Моссаковського -3,2 А,
вул. Шевченко 23/53
проспект Д. Яворницького, 14, 20
вул. Єреванська 1-65,2-80
вул. Мільмана 76-132,
вул. Володимира Сосюри
узвіз Севастопольський
вул. Космічна, 10;
вул. Абхазька 4, 4а, 6, 8, 2;
парк ім. Володі Дубініна;
вул. Високовольтна 4, 4д, 8, 8а, 10, 12, 14;
пр. Гагаріна 137а
вул. Січеславська Набережна 10б.
Соборний район:
вул. В. Мономаха, 17, 17а, 19, 21,
вул. Воскресенська, 1а,
вул. К. В. Великого, 11, 7а.
вул. Херсонська, 9б, 29б.
вул. Денисова 24А-54,
вул. Гнучка 100А-108Б,
пров. Баженова 41-53
пров. Кінцевий 1-17,2-20
вул. Сурикова 57-69; 46-64
вул. Бурденко 14-80, 15-71,
пров. Платова 3-31, 4-20,
пров. Паганіні 1-29,2-20
вул. Суміжна 1-15, 2-24
пров. Денисова 2-40,1-23
вул. Денисова 10-32
пров. Нарвський
Антіна Синявського 50-78
вул. Затишна 1-25; 20-40,
пров. Затишний
пер. Баженова 42-46
Самарський район:
вул. М. Гречко, 41-119; 76-106,
вул. Польова, 21-79; 64-118а,
вул. Чаплинська, 387-265; 218-290
вул. Прибережна 34
вул. Ярославни
вул. М. Ярового
вул. Івана Купала,
вул. Радіальна
пров. Дубінінський
вул. Дубінінська,
вул. Білокам'яна
вул. Червонобогатирська,
вул. Палісадна
вул. Халхінгольська
вул. Житня
вул. Гречко 2-74, 1-39,
вул. Домодєдовська 19-117,20-128
вул. Підгірна 51-121,44-104,
вул. Польова 1-19,2-62,
вул. Чаплинська 209-263,142-216
вул. Каширська 5-27,18-38 с / т "Шиянка"
вул. Палісадна
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Опанаса Ковпака 4-32,
вул. Таганрозька 339,
пров. Шатурський 1-7,2-8,
вул. Шефська 1-13,2-22,
вул. Широка 221,
вул. Широка 47-71,18-36,
вул. Таганрозька 283-361,306-374,
вул. Широка 45,16
вул. Казахстанська 1-7,2-24,
вул. Заярська 1-47,
пров. Казахстанський 5-23,2-36,
вул. Мінусинська 85,87,
пров. Минусинський 14,16,30,32,
вул. Мінусинська 83,22-80,52а,
пров. Мінусинський 34,38,54,56,
вул. Мінусинська 89-141Б, 82-174,
пров. Окопний 25
вул. Мінська 1-9,2;
пров. Софії Перовської 1-3,9;
вул. Тбіліська 15-35,10-38;
вул. Знам'янська 10,13-19;
пров. Знам'янський 1-7,2-8
вул. Травнева 1-9;
вул. Одеська 105-155,6-104,
вул. Вологодська 2-12,5-7;
вул. Смоленська 1-137,4-6;
вул. Холодильна 4-8;
вул. Далекосхідна 129-143
вул. Гребінки 1-35,8-42;
вул. Волоколамська 3-31,2-24;
вул. Андрусенко 2-34,1-27;
вул. Олександра Оцупа 4-12,1-17;
вул. Роздільна 1-35,2-26;
вул. Тургенєва 1-35,2-30;
вул. Гребінки 1-35,8-42;
вул. Кільцева 1-27,2-30,
вул. Тургенєва, 2-28, 1-35,
вул. Желябова, 2-78, 1-65,
вул. Некрасова, 2-14, 1-11,
вул. Роздільна, 2-26, 1-37,
вул. Пушкіна, 6-34,
вул. Лермонтова, 2-35, 1-33,
вул. Промислова, 4-98, 1-95,
вул. Волоколамська, 2-33,
вул. Галини Андрусенко, 12, 1-34,
вул. Артюшенко, 58-106,
вул. Вітчизняна, 3,
вул. Гребінки, 1-40,
вул. Груднева, 1-3,
пров. Шосейний, 15.
вул. Таганрозька 105-217,126-226
пров. Таганрозький 12,13-17;
вул. Тернова 5,4а;
вул. Штормова 115-213,120-222;
пров. Штормовий 5,17-23,4,10-32;
вул. Чайковського, 103
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі у вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях відключать водопостачання.