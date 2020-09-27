У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 28 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Чечелівський район:

вул. Романа Шухевича 22,24,

вул. Щепкіна 8,10-12, 17

пр. Нігояна 7

вул. Боброва, 21а

вул. Сеченова,

пров. Проектний,

вул. Хотинська

вул. Малахова 61-85,64-90,

вул. Лихачова 79-101,72-90

пров. Малий 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169Б, 169г,

вул. Глибока 1-47, 2-26, 71,

вул. Новопавелецька 21-51, 24-54,

вул. Павелецька 72-90, 127-169,

вул. Новошкільна 75-105,

вул. Високогірна 70-98, 73-99а,

вул. Новошкільна 48-58,

вул. Новошкільна 35-63, 26а-46,

вул. Стадіонна 38-64,

вул. Новошкільна 48-58Г

Центральний район:

вул. Я. Мудрого, 40

вул. Ю. Савченко 19-53,18-62

вул. Тімірязєва 21-151,72-108;

пров. Байрона 5-163;

вул. Гончарова 2-160,11-139;

вул. Михайла Комарова 142-172,165-187;

вул. Ізмайлівська 121-163,136-176

Новокодацький район:

вул. Вагнера 23-63; 16-42; 24-58,

вул. Андрейченко 54-66, 14-52; 59-85,

пров. Покровський 1-9; 2-16,

вул. Біла Балка 1-9; 2-52

вул. Відродження 82

вул. Червоноармійська 16-64, 19-55,

вул. Народна 2-34,

вул. Червоноармійська 2-14, 3-17,

вул. Славна 1-49, 2-46

вул. Лисенко 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в.

вул. Квітуча 1-25, 2-42,

вул. Ентузіастів 1-37, 2-30

вул. Сонячна 1-7, 2-22,

вул. Іллюшина 1-7а, 2-8,

вул. Гайдамацька 30 / 2-86, 35-89,

вул. Порохова 30-66, 37-83,

вул. Жигулівська 38,38а,

вул. Іллюшина 9-53, 10-44

вул. Жигулівська 1-37, 2-36,

вул. Писемського 21/1,

вул. Порохова 1-35, 2-28,

вул. Юпітерна 1-19, 2-16

вул. Зоряна

вул. Поліська 1-19, 2-20,

вул. Зоряна 1-37, 2-42,

вул. Мукачівська 57-99 / 2, 78-126,

пров. Варязький 2а, 2в

вул. Поліська 23 / 1-91, 26-76,

вул. Поліська, 22, 23/2, 24,26,

пров. Поліський 2-4,

вул. Абая 33-65, 40-565,

пров. Білоруський 7-23, 12-26,

вул. Заслонова 1-9, 22-26,

вул. Поліська 23 / 1-91, 26-76,

вул. Поліська 22, 23/2, 24,26,

пров. Поліський 2-4, 5,

пров. Білоруський 7-23, 12-26,

вул. Заслонова 1-9, 22-26,

вул. Дружби 1-7, 2-20,

вул. Зоряна 39-65, 44-66,

вул. Кедрова 1-43, 2-36,

вул. Курильська 1-33, 2-36,

вул. Мукачівська 99 / 1-119, 128-154,

пров. Білоруський 1-5, 2-10,

пров. Варязький 1-13, 4-18,

пров. Товариський 1-3, 2-6,

вул. І. Вишневського 1-21, 2-18,

вул. Товариська 1-23, 2-28,

вул. Товариська 25, 30,32.

вул. Вагнера 1-21, 2-14,

пров. Вагнера 2-22,

пров. Герцена 2,4-24, 5-25,

вул. Герцена 1-19, 2-24,

вул. Десантна 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72,

вул. Геологічна 2а,

вул. Десняка 1

вул. Красіна 1, 2-4,

вул. М. Садовського (Модеста 2),

вул. Петра Сиротіна 36,42 / 2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115,

вул. Андрейченко 91-113, 70-124,

пер. Андрейченко 18-52, 35-65,

вул. Сахалінська 1а-33, 2,4-26,

пров. Крутий 1-15, 2-26,

вул. Покровська 1-33,2-16,

вул. Дорогобузька 13-21,12-14,

вул. Косинського 23-51, 32-60,

пров. Двінський 1-17,4-8,2-20,3-13

вул. Андрейченко 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78/1 , 78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2,

пров. Герцена 15/2,

вул. Герцена 21а-61, 24а-48,

вул. Вагнера 44-48, 59-63,

вул. Дорогобузька 17 "б", 17 "в",

вул. Садовського 1-47,47a, 4-26,

вул. Геологічна 34-64,

пров. Покровський 1,1А-9а, 2-16

вул. Лавандова 58,

пер. Андрейченко 1-15,2-14,

вул. Двінська 1,3,3а, 5,

вул. Грузинська 1-25, 2-36,

вул. Г.Барвінок 1-27, 66-98,

пров. Грузинський 1-3, 2-4,

вул. Корсунська 1-5, 2-18,

вул. Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62,

вул. Старобазарна 71-79, 26-40,

пл. Вереснева 1,5,7, 4-12,

вул. Фортечна 98-100, 101-111,102-106,

вул. Річкова 1-29, 4-24,

вул. Алеутська 12/1

вул. Тарана 6-28, 9-41.

вул. Хвильового 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

вул. Гвардійська 11-33, 24-50, 117

вул. Ю. Кондратюка 209-231, 204 / 2-228,

вул. Весняна 1,4-12,

пров. Неманський 1-13; 2-24

пров. Тюменський 1-31, 2-38,

вул. Колективна 1,2-12,

вул. Весняна 1-109, 4-98,

пров. Зенітний 1-15, 2-12

вул. Ю. Кондратюка 252,256а,

вул. Приовражна -1 2-6.

вул. Можайського 1-21, 2-26,34,36,

пров. Курсовий 1-й 1-21,21а, 4-20 / 2,

вул. Колективна 3-35, 14-42,

вул. Ватутіна 49-53а, 58 / 2,60,62,64,

вул. Ю. Кондратюка 228А, 235-241,230А-244

вул. Залізнична 17,19,

вул. Щепкіна 3-15, 6,

пр. Нігояна 18,20, 22-26,

пров. Залізничний 9-15, 12-14,

пров. Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,

пр. Нігояна 4,10,14,16, 40-42,

вул. Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.

Індустріальний район:

проспект Слобожанський, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107,

вул. С.Ковалевської, 2, 4,

вул. Батумська, 2, 4, 6

вул. Осіння, 5, 7, 7а, 9,

вул. Гулі Корольової, 16, 16б, 18, 20, 28,

пр. Петра Калнишевського, 63

вул. Юр'єва 13-41,16-36;

вул. Тимчасова 9-23,2-8;

вул. Новосамарська 2-10,5-13;

вул. Дарницька 5-9;

вул. Шукліна 12-20,3;

вул. Полтавська 3-8

Соборний район:

вул. Володимира Моссаковського -3,2 А,

вул. Шевченко 23/53

проспект Д. Яворницького, 14, 20

вул. Єреванська 1-65,2-80

вул. Мільмана 76-132,

вул. Володимира Сосюри

узвіз Севастопольський

вул. Космічна, 10;

вул. Абхазька 4, 4а, 6, 8, 2;

парк ім. Володі Дубініна;

вул. Високовольтна 4, 4д, 8, 8а, 10, 12, 14;

пр. Гагаріна 137а

вул. Січеславська Набережна 10б.

Соборний район:

вул. В. Мономаха, 17, 17а, 19, 21,

вул. Воскресенська, 1а,

вул. К. В. Великого, 11, 7а.

вул. Херсонська, 9б, 29б.

вул. Денисова 24А-54,

вул. Гнучка 100А-108Б,

пров. Баженова 41-53

пров. Кінцевий 1-17,2-20

вул. Сурикова 57-69; 46-64

вул. Бурденко 14-80, 15-71,

пров. Платова 3-31, 4-20,

пров. Паганіні 1-29,2-20

вул. Суміжна 1-15, 2-24

пров. Денисова 2-40,1-23

вул. Денисова 10-32

пров. Нарвський

Антіна Синявського 50-78

вул. Затишна 1-25; 20-40,

пров. Затишний

пер. Баженова 42-46

Самарський район:

вул. М. Гречко, 41-119; 76-106,

вул. Польова, 21-79; 64-118а,

вул. Чаплинська, 387-265; 218-290

вул. Прибережна 34

вул. Ярославни

вул. М. Ярового

вул. Івана Купала,

вул. Радіальна

пров. Дубінінський

вул. Дубінінська,

вул. Білокам'яна

вул. Червонобогатирська,

вул. Палісадна

вул. Халхінгольська

вул. Житня

вул. Гречко 2-74, 1-39,

вул. Домодєдовська 19-117,20-128

вул. Підгірна 51-121,44-104,

вул. Польова 1-19,2-62,

вул. Чаплинська 209-263,142-216

вул. Каширська 5-27,18-38 с / т "Шиянка"

вул. Палісадна

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Опанаса Ковпака 4-32,

вул. Таганрозька 339,

пров. Шатурський 1-7,2-8,

вул. Шефська 1-13,2-22,

вул. Широка 221,

вул. Широка 47-71,18-36,

вул. Таганрозька 283-361,306-374,

вул. Широка 45,16

вул. Казахстанська 1-7,2-24,

вул. Заярська 1-47,

пров. Казахстанський 5-23,2-36,

вул. Мінусинська 85,87,

пров. Минусинський 14,16,30,32,

вул. Мінусинська 83,22-80,52а,

пров. Мінусинський 34,38,54,56,

вул. Мінусинська 89-141Б, 82-174,

пров. Окопний 25

вул. Мінська 1-9,2;

пров. Софії Перовської 1-3,9;

вул. Тбіліська 15-35,10-38;

вул. Знам'янська 10,13-19;

пров. Знам'янський 1-7,2-8

вул. Травнева 1-9;

вул. Одеська 105-155,6-104,

вул. Вологодська 2-12,5-7;

вул. Смоленська 1-137,4-6;

вул. Холодильна 4-8;

вул. Далекосхідна 129-143

вул. Гребінки 1-35,8-42;

вул. Волоколамська 3-31,2-24;

вул. Андрусенко 2-34,1-27;

вул. Олександра Оцупа 4-12,1-17;

вул. Роздільна 1-35,2-26;

вул. Тургенєва 1-35,2-30;

вул. Гребінки 1-35,8-42;

вул. Кільцева 1-27,2-30,

вул. Тургенєва, 2-28, 1-35,

вул. Желябова, 2-78, 1-65,

вул. Некрасова, 2-14, 1-11,

вул. Роздільна, 2-26, 1-37,

вул. Пушкіна, 6-34,

вул. Лермонтова, 2-35, 1-33,

вул. Промислова, 4-98, 1-95,

вул. Волоколамська, 2-33,

вул. Галини Андрусенко, 12, 1-34,

вул. Артюшенко, 58-106,

вул. Вітчизняна, 3,

вул. Гребінки, 1-40,

вул. Груднева, 1-3,

пров. Шосейний, 15.

вул. Таганрозька 105-217,126-226

пров. Таганрозький 12,13-17;

вул. Тернова 5,4а;

вул. Штормова 115-213,120-222;

пров. Штормовий 5,17-23,4,10-32;

вул. Чайковського, 103

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі у вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях відключать водопостачання.