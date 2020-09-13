У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 14 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Самарський район:
вулиця Гречко, 41-119; 76-106,
вулиця Польова, 21-79; 64-118а,
вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;
вулиця А. Барто 7, 13;
вулиця Немировича-Данченко 36, 38, 42, 42д, 42к;
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Калинова, 85;
Таганрозький провулок 8-12,13-17;
вулиця Тернова 5,4а;
вулиця Штормова 115-213,120-222;
Штормовий провулок 5,17-23,4,10-32;
вулиця Чайковського 103;
вулиця Таганрозька 105-217,126-226;
вулиця Мінська 1-9,2;
провулок Перовської 1-3,9;
вулиця Тбіліська 15-35,10-38;
вулиця Знаменівська 10,13-19;
провулок Знаменівський 1-7,2-8
вулиця Вологодська 105а-155;120-132;
вулиця Далекосхідна 129-143;
вулиця Травнева 1-9,6,10;
вулиця Смольна 1-9,4-6;
вулиця Холодильна 4-8,12\1
вулиця Опанаса Ковпака 4-32,
вулиця Таганрозька 339, 283-361,306-374;
Шатурський провулок 1-7,2-8,
вулиця Шефська 1-13,2-22,
вулиця Широка 221, 47-71,18-36, 45,16
вулиця Лозова 1-73,2-70;
вулиця Вітчизняна 36-62
вулиця Казахстанська 1-7,2-24,
вулиця Заярська 1-47,
Казахстанський провулок 5-23,2-36,
вулиця Мінусинська 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б,82-174;
Мінусинський провулок 14,16,30,32,34,38,54,56,
Окопний провулок, 25;
Індустріальний район:
вулиця Андрусенко 1-27, 2-34;
вулиця Артюшенко 72-76, 86-88, 90-104;
вулиця Гребінки 1-41,8-42;
вулиця Кільцева 1-27,2-30;
вулиця Крилова 1-17,2-14;
вулиця Некрасова 1,2-14;
вулиця Вітчизняна 1-11;
вулиця Роздільна 1-35,2-26;
вулиця Тургенєва 1-35,2-30
Соборний район:
вулиця Аеродромна, 53,55,46,
вулиця Городна, 51,
вулиця Тунельна, 60/1,60/2,62,
вулиця Лісогорська,
тупик Лісогірський,
вулиця Муромська, 59-81; 58-72,
провулок Пермський, 57-79; 66-78
вулиця Болгарська 1-11,2-12,
вулиця Батарейна 1-19,2-34,
вулиця Рибінська 19-77,
вулиця Абхазька 10-24,15/1,15/2,
вулиця Одоєвського 2-32, 7-35,
3-й тупик Одоевського 1,2,2а,
вулиця Толстого 2-20, 1-5,
2-й тупик Одоєвського 3-7,2-6,
вулиця Казакова 25/1-47/1,
1-й тупик Одоєвського 2-6,3-5
Шевченківський район:
вулиця Запорізьке Шосе 43, 47, 62а, 64;
вулиця Михайла Грушевського 29-49;
вулиця Вознесенська 13-51,16;
вулиця Січових стрільців 28-60,31-59 ;
вулиця Свєтлова 29-35,30-54
вулиця Рівненська 5, 1-33/2-8
вулиця Леонтовича 27, 1-47/2-22/3-27,19,
вулиця Пирогова-1-21/2-10,
вулиця Саксаганська-1-7/2-30
вулиця С. Набережна, 15а, 20
вулиця Воскресенська, 4, 4а, 6,
вулиця К. В. Великого, 13
ж/м Тополя-2 б. 14, 40;
вулиця Тополина 16, 25, 33;
вулиця Паршина 16а;
вулиця Рыбальська 2-30,
вулиця Заміська-2-38/1-47,
вулиця Саксаганська-1-7/2-30,
Соборний район:
узвіз Лоцманський 1л, 3Л, 4, 9а;
вулиця Ляшко Попеля, 1;
провулок Чернівецький, Люблінський, Сімферопільський;
вулиця Радісна, 1-67; 2-66,
вулиця Дорожня, 1-15; 2-24,
вулиця Новорічна, 24, 26
Новокодацький район:
вулиця Залізнодорожна 17,19,
вулиця Щепкіна 3-15, 6, 8,10-12, 17
проспект С. Нігояна 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7
провулок Залізнодорожній 9-15, 12-14,
вулиця Стадіонна,
вулиця Сорокового 2-46, 1-45"
провулок Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,
вулиця Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.
вулиця Романа Шухевича 22,24,
вулиця Білецького 4-42, 5,
вулиця Ясенева 1-49, 2-80,80а,
вулиця Григорія Сковороди 1-111, 2-124
вулиця М. Хвильового 48-78, 55-85,39-55, 40-48,
вулиця Гвардійська 11-33, 24-50, 117
вулиця Леваневського 35-56,43-59,
провулок Жоржинський 2-18,11-35,
Аптекарська балка 24-28
вулиця Сорокового 2-46, 1-45"
вулиця Грузинська 1-25, 2-36,
вулиця Г.Барвінок 1-27, 66-98,
провулок Грузинський 1-3, 2-4,
вулиця Корсунська 1-5, 2-18,
вулиця Семена Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,
вулиця Погоріла 66-72,3-59, 10-62,
вулиця Старобазарна 71-79, 26-40,
площа Вереснева 1,5,7, 4-12,
вулиця Фортечна 98-100, 101-111,102-106,
вулиця Річкова 1-29, 4-24,
вулиця Алеутська 12/1 ,
вулиця Тарана 6-28, 9-41.
вулиця Андрійченка 91-113, 70-124,
провулок Андрійченка 18-52, 35-65,
вулиця Сахалінська 1а-33, 2,4-26,
провулок Крутий 1-15, 2-26,
вулиця Покровська 1-33,2-16,
вулиця Дорогобузька 13-21,12-14,
вулиця Криштофа Косинського 23-51, 32-60,
провулок Двінський 1-17,4-8,2-20,3-13
вулиця Андрійченка 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124""б"",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2,
провулок Герцена 15/2,
вулиця Герцена 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24
вулиця Вагнера 44-48, 59-63,
вулиця Дорогобузька 17""б"",17""в"",
вулиця Миколи Садовського 1-47,47a,4-26,
вулиця Геологічна 34-64,
провулок Покровський 1,1а-9а,2-16.
вулиця Лавандова 58,
провулок Андрійченка 1-15,2-14,
вулиця Двінська 1,3,3а,5,
вулиця Вагнера 1-21, 2-14,
провулок Вагнера 2-22,
провулок Герцена 2,4-24, 5-25,
вулиця Десантна 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72.
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