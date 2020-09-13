У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 14:30, 13.09.2020

У понеділок, 14 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

  • вулиця Гречко, 41-119; 76-106,

  • вулиця Польова, 21-79; 64-118а,

  • вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

  • вулиця А. Барто 7, 13;

  • вулиця Немировича-Данченко 36, 38, 42, 42д, 42к;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Калинова, 85;

  • Таганрозький провулок 8-12,13-17;

  • вулиця Тернова 5,4а;

  • вулиця Штормова 115-213,120-222;

  • Штормовий провулок 5,17-23,4,10-32;

  • вулиця Чайковського 103;

  • вулиця Таганрозька 105-217,126-226;

  • вулиця Мінська 1-9,2;

  • провулок Перовської 1-3,9;

  • вулиця Тбіліська 15-35,10-38;

  • вулиця Знаменівська 10,13-19;

  • провулок Знаменівський 1-7,2-8

  • вулиця Вологодська 105а-155;120-132;

  • вулиця Далекосхідна 129-143;

  • вулиця Травнева 1-9,6,10;

  • вулиця Смольна 1-9,4-6;

  • вулиця Холодильна 4-8,12\1

  • вулиця Опанаса Ковпака 4-32,

  • вулиця Таганрозька 339, 283-361,306-374;

  • Шатурський провулок 1-7,2-8,

  • вулиця Шефська 1-13,2-22,

  • вулиця Широка 221, 47-71,18-36, 45,16

  • вулиця Лозова 1-73,2-70;

  • вулиця Вітчизняна 36-62

  • вулиця Казахстанська 1-7,2-24,

  • вулиця Заярська 1-47,

  • Казахстанський провулок 5-23,2-36,

  • вулиця Мінусинська 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б,82-174;

  • Мінусинський провулок 14,16,30,32,34,38,54,56,

  • Окопний провулок, 25;

Індустріальний район:

  • вулиця Андрусенко 1-27, 2-34;

  • вулиця Артюшенко 72-76, 86-88, 90-104;

  • вулиця Гребінки 1-41,8-42;

  • вулиця Кільцева 1-27,2-30;

  • вулиця Крилова 1-17,2-14;

  • вулиця Некрасова 1,2-14;

  • вулиця Вітчизняна 1-11;

  • вулиця Роздільна 1-35,2-26;

  • вулиця Тургенєва 1-35,2-30

Соборний район:

  • вулиця Аеродромна, 53,55,46,

  • вулиця Городна, 51,

  • вулиця Тунельна, 60/1,60/2,62,

  • вулиця Лісогорська,

  • тупик Лісогірський,

  • вулиця Муромська, 59-81; 58-72,

  • провулок Пермський, 57-79; 66-78

  • вулиця Болгарська 1-11,2-12,

  • вулиця Батарейна 1-19,2-34,

  • вулиця Рибінська 19-77,

  • вулиця Абхазька 10-24,15/1,15/2,

  • вулиця Одоєвського 2-32, 7-35,

  • 3-й тупик Одоевського 1,2,2а,

  • вулиця Толстого 2-20, 1-5,

  • 2-й тупик Одоєвського 3-7,2-6,

  • вулиця Казакова 25/1-47/1,

  • 1-й тупик Одоєвського 2-6,3-5

Шевченківський район:

  • вулиця Запорізьке Шосе 43, 47, 62а, 64;

  • вулиця Михайла Грушевського 29-49;

  • вулиця Вознесенська 13-51,16;

  • вулиця Січових стрільців 28-60,31-59 ;

  • вулиця Свєтлова 29-35,30-54

  • вулиця Рівненська 5, 1-33/2-8

  • вулиця Леонтовича 27, 1-47/2-22/3-27,19,

  • вулиця Пирогова-1-21/2-10,

  • вулиця Саксаганська-1-7/2-30

  • вулиця С. Набережна, 15а, 20

  • вулиця Воскресенська, 4, 4а, 6,

  • вулиця К. В. Великого, 13

  • ж/м Тополя-2 б. 14, 40;

  • вулиця Тополина 16, 25, 33;

  • вулиця Паршина 16а;

  • вулиця Рыбальська 2-30,

  • вулиця Заміська-2-38/1-47,

  • вулиця Саксаганська-1-7/2-30,

Соборний район:

  • узвіз Лоцманський 1л, 3Л, 4, 9а;

  • вулиця Ляшко Попеля, 1;

  • провулок Чернівецький, Люблінський, Сімферопільський;

  • вулиця Радісна, 1-67; 2-66,

  • вулиця Дорожня, 1-15; 2-24,

  • вулиця Новорічна, 24, 26

Новокодацький район:

  • вулиця Залізнодорожна 17,19,

  • вулиця Щепкіна 3-15, 6, 8,10-12, 17

  • проспект С. Нігояна 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7

  • провулок Залізнодорожній 9-15, 12-14,

  • вулиця Стадіонна,

  • вулиця Сорокового 2-46, 1-45"

  • провулок Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,

  • вулиця Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.

  • вулиця Романа Шухевича 22,24,

  • вулиця Білецького 4-42, 5,

  • вулиця Ясенева 1-49, 2-80,80а,

  • вулиця Григорія Сковороди 1-111, 2-124

  • вулиця М. Хвильового 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

  • вулиця Гвардійська 11-33, 24-50, 117

  • вулиця Леваневського 35-56,43-59,

  • провулок Жоржинський 2-18,11-35,

  • Аптекарська балка 24-28

  • вулиця Сорокового 2-46, 1-45"

  • вулиця Грузинська 1-25, 2-36,

  • вулиця Г.Барвінок 1-27, 66-98,

  • провулок Грузинський 1-3, 2-4,

  • вулиця Корсунська 1-5, 2-18,

  • вулиця Семена Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

  • вулиця Погоріла 66-72,3-59, 10-62,

  • вулиця Старобазарна 71-79, 26-40,

  • площа Вереснева 1,5,7, 4-12,

  • вулиця Фортечна 98-100, 101-111,102-106,

  • вулиця Річкова 1-29, 4-24,

  • вулиця Алеутська 12/1 ,

  • вулиця Тарана 6-28, 9-41.

  • вулиця Андрійченка 91-113, 70-124,

  • провулок Андрійченка 18-52, 35-65,

  • вулиця Сахалінська 1а-33, 2,4-26,

  • провулок Крутий 1-15, 2-26,

  • вулиця Покровська 1-33,2-16,

  • вулиця Дорогобузька 13-21,12-14,

  • вулиця Криштофа Косинського 23-51, 32-60,

  • провулок Двінський 1-17,4-8,2-20,3-13

  • вулиця Андрійченка 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124""б"",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2,

  • провулок Герцена 15/2,

  • вулиця Герцена 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24

  • вулиця Вагнера 44-48, 59-63,

  • вулиця Дорогобузька 17""б"",17""в"",

  • вулиця Миколи Садовського 1-47,47a,4-26,

  • вулиця Геологічна 34-64,

  • провулок Покровський 1,1а-9а,2-16.

  • вулиця Лавандова 58,

  • провулок Андрійченка 1-15,2-14,

  • вулиця Двінська 1,3,3а,5,

  • вулиця Вагнера 1-21, 2-14,

  • провулок Вагнера 2-22,

  • провулок Герцена 2,4-24, 5-25,

  • вулиця Десантна 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка.

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