У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 14 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Самарський район:

вулиця Гречко, 41-119; 76-106,

вулиця Польова, 21-79; 64-118а,

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

вулиця А. Барто 7, 13;

вулиця Немировича-Данченко 36, 38, 42, 42д, 42к;

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Калинова, 85;

Таганрозький провулок 8-12,13-17;

вулиця Тернова 5,4а;

вулиця Штормова 115-213,120-222;

Штормовий провулок 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського 103;

вулиця Таганрозька 105-217,126-226;

вулиця Мінська 1-9,2;

провулок Перовської 1-3,9;

вулиця Тбіліська 15-35,10-38;

вулиця Знаменівська 10,13-19;

провулок Знаменівський 1-7,2-8

вулиця Вологодська 105а-155;120-132;

вулиця Далекосхідна 129-143;

вулиця Травнева 1-9,6,10;

вулиця Смольна 1-9,4-6;

вулиця Холодильна 4-8,12\1

вулиця Опанаса Ковпака 4-32,

вулиця Таганрозька 339, 283-361,306-374;

Шатурський провулок 1-7,2-8,

вулиця Шефська 1-13,2-22,

вулиця Широка 221, 47-71,18-36, 45,16

вулиця Лозова 1-73,2-70;

вулиця Вітчизняна 36-62

вулиця Казахстанська 1-7,2-24,

вулиця Заярська 1-47,

Казахстанський провулок 5-23,2-36,

вулиця Мінусинська 85,87, 15-83,22-80,52а, 89-141Б,82-174;

Мінусинський провулок 14,16,30,32,34,38,54,56,

Окопний провулок, 25;

Індустріальний район:

вулиця Андрусенко 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки 1-41,8-42;

вулиця Кільцева 1-27,2-30;

вулиця Крилова 1-17,2-14;

вулиця Некрасова 1,2-14;

вулиця Вітчизняна 1-11;

вулиця Роздільна 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва 1-35,2-30

Соборний район:

вулиця Аеродромна, 53,55,46,

вулиця Городна, 51,

вулиця Тунельна, 60/1,60/2,62,

вулиця Лісогорська,

тупик Лісогірський,

вулиця Муромська, 59-81; 58-72,

провулок Пермський, 57-79; 66-78

вулиця Болгарська 1-11,2-12,

вулиця Батарейна 1-19,2-34,

вулиця Рибінська 19-77,

вулиця Абхазька 10-24,15/1,15/2,

вулиця Одоєвського 2-32, 7-35,

3-й тупик Одоевського 1,2,2а,

вулиця Толстого 2-20, 1-5,

2-й тупик Одоєвського 3-7,2-6,

вулиця Казакова 25/1-47/1,

1-й тупик Одоєвського 2-6,3-5

Шевченківський район:

вулиця Запорізьке Шосе 43, 47, 62а, 64;

вулиця Михайла Грушевського 29-49;

вулиця Вознесенська 13-51,16;

вулиця Січових стрільців 28-60,31-59 ;

вулиця Свєтлова 29-35,30-54

вулиця Рівненська 5, 1-33/2-8

вулиця Леонтовича 27, 1-47/2-22/3-27,19,

вулиця Пирогова-1-21/2-10,

вулиця Саксаганська-1-7/2-30

вулиця С. Набережна, 15а, 20

вулиця Воскресенська, 4, 4а, 6,

вулиця К. В. Великого, 13

ж/м Тополя-2 б. 14, 40;

вулиця Тополина 16, 25, 33;

вулиця Паршина 16а;

вулиця Рыбальська 2-30,

вулиця Заміська-2-38/1-47,

вулиця Саксаганська-1-7/2-30,

Соборний район:

узвіз Лоцманський 1л, 3Л, 4, 9а;

вулиця Ляшко Попеля, 1;

провулок Чернівецький, Люблінський, Сімферопільський;

вулиця Радісна, 1-67; 2-66,

вулиця Дорожня, 1-15; 2-24,

вулиця Новорічна, 24, 26

Новокодацький район:

вулиця Залізнодорожна 17,19,

вулиця Щепкіна 3-15, 6, 8,10-12, 17

проспект С. Нігояна 18,20,22-26,4,10,14,16,40-42,7

провулок Залізнодорожній 9-15, 12-14,

вулиця Стадіонна,

вулиця Сорокового 2-46, 1-45"

провулок Чумацький 2-4, 3-5, 9, 14-26,

вулиця Тісна 1-27, 2-30,27,29,30-34.

вулиця Романа Шухевича 22,24,

вулиця Білецького 4-42, 5,

вулиця Ясенева 1-49, 2-80,80а,

вулиця Григорія Сковороди 1-111, 2-124

вулиця М. Хвильового 48-78, 55-85,39-55, 40-48,

вулиця Гвардійська 11-33, 24-50, 117

вулиця Леваневського 35-56,43-59,

провулок Жоржинський 2-18,11-35,

Аптекарська балка 24-28

вулиця Сорокового 2-46, 1-45"

вулиця Грузинська 1-25, 2-36,

вулиця Г.Барвінок 1-27, 66-98,

провулок Грузинський 1-3, 2-4,

вулиця Корсунська 1-5, 2-18,

вулиця Семена Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118,

вулиця Погоріла 66-72,3-59, 10-62,

вулиця Старобазарна 71-79, 26-40,

площа Вереснева 1,5,7, 4-12,

вулиця Фортечна 98-100, 101-111,102-106,

вулиця Річкова 1-29, 4-24,

вулиця Алеутська 12/1 ,

вулиця Тарана 6-28, 9-41.

вулиця Андрійченка 91-113, 70-124,

провулок Андрійченка 18-52, 35-65,

вулиця Сахалінська 1а-33, 2,4-26,

провулок Крутий 1-15, 2-26,

вулиця Покровська 1-33,2-16,

вулиця Дорогобузька 13-21,12-14,

вулиця Криштофа Косинського 23-51, 32-60,

провулок Двінський 1-17,4-8,2-20,3-13

вулиця Андрійченка 68а,68б,68г,68д,80-84,90а,94а,99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а,124""б"",126,70д,70г,70а,78/1,78,72,74,76а,76б,76а,76,70Е, 89,89а,66/1,66/2,

провулок Герцена 15/2,

вулиця Герцена 21а-61, 24а-48, 1-19, 2-24

вулиця Вагнера 44-48, 59-63,

вулиця Дорогобузька 17""б"",17""в"",

вулиця Миколи Садовського 1-47,47a,4-26,

вулиця Геологічна 34-64,

провулок Покровський 1,1а-9а,2-16.

вулиця Лавандова 58,

провулок Андрійченка 1-15,2-14,

вулиця Двінська 1,3,3а,5,

вулиця Вагнера 1-21, 2-14,

провулок Вагнера 2-22,

провулок Герцена 2,4-24, 5-25,

вулиця Десантна 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпрі розшукують зниклого місяць тому чоловіка.

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