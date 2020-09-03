У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 4 вересня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

вулиця Августина Волошина, 1-33,4-32;

вулиця Вадима Сідура, 62-76, 61-71;

вулиця Антіна Синявського, 181-231;

вулиця Румянцева, 2-34, 1-7;

провулок Вдовенко, 1-37,2-24;

вулиця Бориса Познанського, 2-26,1-19;

вулиця Семена Скляренка, 61-71а.

Центральний район:

вулиця Князя Володимира Великого, 34, 36,6.

Чечелівський район:

вулиця Новопоточна, 1,1 "б", 3-35,10,26;

вулиця Окружна, 11-35, 32-62;

вулиця Зональна, 1-19, 2-6;

вулиця Січневого, 1-7, 4/2, 4 "б", 4г, 4ж, 6 "б", 6в, 6г;

вулиця Дзеркальна, 2-14;

вулиця Окружна, 11-25,32-62;

вулиця Новопоточна, 2-16,16 "б" -33Б;

вулиця Воскресенська, 36, 33;

вулиця Філософська, 40;

вулиця Романа Шухевича, 22,24;

вулиця Щепкіна, 8,10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7;

вулиця Глибока, 1-47, 2-26, 71;

вулиця Новопавелецька, 21-51, 24-54;

вулиця Павелецька, 72-90, 127-169;

вулиця Новошкільна, 75-105;

вулиця Високогірна, 70-98, 73-99а;

вулиця Новошкільна, 48-58, 35-63, 26а-46;

вулиця Стадіонна, 38-64;

вулиця Новошкільна, 48-58Г;

провулок Малий, 1-7,15-27,31-41,54-70а, 72,2-16, 9,167a, 169 "б", 169г, Юності 135а-179 "б" № з буквами, 94-150, 105-131, 137-161.

Самарський район:

вулиця М. Гречко, 41-119; 76-106;

вулиця Польова, 21-79; 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265; 218-290;

вулиця Заозерна, 1-75, 2-68;

вулиця Новаторська, 1-59, 2-60;

вулиця Новгородська, 1-93, 2-76;

вулиця Елеваторна, 1-45, 2-28;

вулиця Кадрова, 1-79, 2-54;

вулиця Фонвізіна, 1;

вулиця Кадрова, 1, 1а, 28, 30;

вулиця Синельниківська, 2-26; 5;

провулок Синельниківський, 2-8; 1-13;

вулиця Путейська, 1-9; 2-8;

вулиця Мазаний, 1-23; 2-30;

вулиця Планерна, 1-9; 2-10;

вулиця Илларіонівська, 29-83; 32-90;

вулиця Котельня, 1-11; 2-8;

вулиця Рибальська, 1-47.

Новокодацький район:

вулиця Залізничне місто, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18,20, 22-26;

провулок Залізничне місто, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4,10,14,16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30,27,29,30-34;

вулиця Лисенка, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулівська, 38,38а;

вулиця Іллюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митищенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Рубіжна, 1,1a, 1 "б", 2-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний, 33;

провулок Малахітовий, 26,32а;

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79,81,96;

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадіма, 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72,3-59, 10-62;

вулиця Старобазарний, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1,5,7, 4-12;

вулиця Фортечний, 98-100, 101-111,102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутська, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Андрійченко, 91-113, 70-124;

провулок Андрійченко, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2,4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33,2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21,12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двинский, 1-17,4-8,2-20,3-13;

вулиця Андрійченко, 68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "б", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70Е, 89,89а, 66 / 1,66 / 2;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька, 17 "б", 17 "в";

вулиця Миколи Садовського, 1-47,47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1,1А-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченко, 1-15,2-14;

вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця Десантна, 1-23, 2-34,42-56,36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Красіна (Криштофа Косинського), 1, 2-4;

вулиця Миколи Садовського (Модеста 2);

вулиця Петра Сиротіна (Лавандовая), 36,42 / 2,42а, 42б, 42г, 44 / 1,44а, 46 / 1,51, 51а, 53 / 2-65,60-70, 67-115;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачівська, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76,22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Дружби, 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачівська, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вулиця Зоряна.

Амур-Нижньодніпровський район район:

вулиця Мінська, 1-9,2;

провулок С. Перовської, 1-3,9;

вулиця Тбіліська, 15-35,10-38;

вулиця Знаменівська, 10,13-19;

провулок Знаменівський, 1-7,2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155; 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9,6,10;

вулиця Мельникова, 1-9,4-6;

вулиця Холодильна, 4-8,12 \ 1;

вулиця Таганрозька, 105-217,126-226;

провулок Таганрозький, 8-12,13-17;

вулиця Тернова, 5,4а;

вулиця Штормова, 115-213,120-222;

провулок Штормовий, 5,17-23,4,10-32;

вулиця Чайковського, 103;

проспект Мануйлівська, 21, 23, 25;

вулиця Маріупольська, 1-38;

вулиця Парадна, 1;

вулиця Трамвайна, 11-32;

вулиця Шпакова, 6-90;

вулиця Березанівська;

вулиця Березанівська, 1-65, 59;

вулиця Моторна, 159-296;

вулиця Епіка, 1-41;

вулиця Передова, 779, 779А.

Індустріальний район:

вулиця Осіння, 13, 13а, 13б, 15;

вулиця Г. Корольової, 19;

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41,8-42;

вулиця Груднева, 2,14,1-7;

вулиця Кільцева, 1-27,2-30;

вулиця Крилова, 1-17,2-14;

вулиця Некрасова, 1,2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35,2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35,2-30.

Соборний район:

провулок Штабний, 2, 4, 6, 8;

проспект Героїв, 40;

вулиця Маршала Судця, 3;

вулиця Барнаульська, 2-4;

вулиця Колодязна, 7-11;

провулок Тіснокам'яний -2;

вулиця Сташкова, 28-84,25-71;

вулиця Тихвинська, 76-104,77-107;

вулиця Лабораторна, 63-99;

вулиця Горяна, 63-69,18-20.

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