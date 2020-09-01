У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У середу, 2 вересня, у всіх районах Дніпрі не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Мінська, 1-9, 2;
провулок С. Перовської, 1-3, 9;
вулиця Тбіліський, 15-35, 10-38;
вулиця Знаменівська, 10, 13-19;
провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;
вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;
вулиця Далекосхідна, 129-143;
вулиця Майська, 1-9, 6, 10;
вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;
вулиця Холодильна, 4-8, 12/1;
вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;
провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;
вулиця Тернова, 5, 4а;
вулиця Штормова, 115-213, 120-222;
провулок Штормовий, 5,17-23, 4, 10-32;
вулиця Чайковського, 103.
Шевченківський район:
вулиця Августина Волошина, 1-33, 4-32;
вулиця Вадима Сідура, 62-76, 61-71;
вулиця Антіна Синявського, 181-231;
вулиця Румянцева, 2-34, 1-7;
провулок Вдовенко, 1-37, 2-24;
вулиця Бориса Познанського, 2-26, 1-19;
вулиця Семена Скляренка, 61-71а;
вулиця Січеславська Набережна, 29а;
вулиця В. Великого, 34б.
Центральний район:
проспект Дмитра Яворницького, 97К.
Новокодакскій район:
вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;
вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;
провулок Грузинський, 1-3, 2-4;
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;
вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;
вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;
площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;
вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;
вулиця Річкова, 1-29, 4-24;
вулиця Алеутская, 12/1;
вулиця Тарана, 6-28, 9-41;
вулиця Залізнична, 17,19;
вулиця Щепкіна, 3-15, 6;
проспект Сергія Нігояна, 18, 20, 22-26;
провулок Залізничний, 9-15, 12-14;
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;
проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;
вулиця Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;
вулиця Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140;
провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;
вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;
вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;
вулиця Можайського, 25-69, 40-84;
провулок Лікарняний Діївка, 33;
провулок Малахітовий, 26, 32а;
вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;
провулок Вагнера, 4;
провулок Відродження, 45-57, 59-107, 78-90;
вулиця Велика Діївська, 465-543;
провулок Відродження, 33-47, 73, 75, 79-97, 111-127, 4-82, 92-114;
вулиця Сиротіна, 1-53, 2-42;
вулиця Велика Діївська, 463;
вулиця Мукачева, 31-53, 46-76;
вулиця Наливайка, 2-10;
провулок Відродження, 1-17;
вулиця Яблунева, 1-17, 2-22;
вулиця Мостова, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226;
вулиця Набережна, 1-7а;
вулиця Костюшка, 1-25, 2-28;
вулиця Ніжинська, 3-41, 2-36;
вулиця Омська, 13, 15;
вулиця Велика Діївська, 265, 265А;
вулиця Вільямса, 90;
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;
вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;
вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;
вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вулиця Порохова, 30-66, 37-83;
вулиця Жигулевская, 38, 38а;
вулиця Ільюшина, 9-53, 10-44;
вулиця Митіщенська, 1-39, 2-34;
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Порохова, 1-35, 2-28;
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;
вулиця Сєрова, 1-71, 8-74;
вулиця Лікарняна Таромське, 1-31, 2-16;
вулиця Старий шлях, 1-9, 4-10;
вулиця Генерала Волівача, 5-29;
вулиця Михайла Лояна, 2-24;
вулиця Андрійченка;
провулок Андрійченка, 18-52, 35-65;
вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;
провулок Крутий, 1-15, 2-26;
вулиця Покровська, 1-33, 2-16;
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;
вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;
провулок Двинський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;
провулок Герцена, 15/2;
вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;
вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;
вулиця Дорогобузька, 17б, 17в;
вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;
вулиця Геологічна, 34-64;
провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;
вулиця Лавандова, 58;
провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;
вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;
вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;
провулок Вагнера, 2-22;
провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;
вулиця Герцена, 1-19, 2-24;
вулиця десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
вулиця Геологічна, 2а;
вулиця Десняка, 1;
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;
вулиця Миколи Садовського, 2;
вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;
вулиця Поліська, 1-19, 2-20;
вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;
вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Прияружна Діївка-2, 1-15, 6-10;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
провулок Поліський, 2-4;
вулиця Абая, 33-65, 40-565;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;
провулок Поліський, 2-4, 5;
провулок Білоруський, 7-23, 12-26;
вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;
вулиця Дружби Діївка, 1-7, 2-20;
вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;
вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;
вулиця Курильська, 1-33, 2-36;
вулиця Мукачева, 99 / 1-119, 128-154;
провулок Білоруський, 1-5, 2-10;
провулок Балтійський, 1-13, 4-18;
провулок Товариський, 1-3, 2-6;
вулиця Прияружна Діївка-2, 14-50, 17-61;
вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;
вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;
вулиця Зоряна.
Чечелівське район:
вулиця Романа Шухевича, 22, 24;
вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;
проспект Сергія Нігояна, 7;
вулиця Ново-Потечна, 1,1б, 3-35, 10, 26;
вулиця Окружна, 11-35, 32-62;
вулиця Зональна, 1-19, 2-6;
вулиця Січнева, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;
вулиця Дзеркальна, 2-14;
вулиця Окружна, 11-25, 32-62;
вулиця Ново-Потечна, 2-16, 16б-33б.
Індустріальний район:
вулиця Калинова, 98, 100;
вулиця С. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;
вулиця Амурська, 2-34, 1-31;
вулиця Ашхабадська, 2-34, 1-29;
вулиця Верещагіна, 2-30, 1-29;
вулиця Менделєєва, 2-52, 1-47;
вулиця Рєпіна, 10;
вулиця Янтарна, 54-62;
вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;
вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;
вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;
вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;
вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;
вулиця Крилова, 1-17, 2-14;
вулиця Некрасова, 1, 2-14;
вулиця Вітчизняна, 1-11;
вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;
вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.
Соборний район:
провулок Біологічний, 2;
вулиця Гоголя, 2-26;
вулиця Паторжинського, 13-23, 14-22.
Самарський район:
вулиця Андрія Сахарова, 78, 80;
вулиця Дубінинська, 1-31, 2;
вулиця Білокам'яна, 1-23, 2-16, 3а;
вулиця Чаплинська, 3-75, 2-34, 4а;
вулиця М. Гречка, 41-119, 76-106;
вулиця Польова, 21-79, 64-118а;
вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.
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