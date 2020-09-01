У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 2 вересня, у всіх районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Мінська, 1-9, 2;

провулок С. Перовської, 1-3, 9;

вулиця Тбіліський, 15-35, 10-38;

вулиця Знаменівська, 10, 13-19;

провулок Знаменівський, 1-7, 2-8;

вулиця Вологодська, 105а-155, 120-132;

вулиця Далекосхідна, 129-143;

вулиця Майська, 1-9, 6, 10;

вулиця Мельникова, 1-9, 4-6;

вулиця Холодильна, 4-8, 12/1;

вулиця Таганрозька, 105-217, 126-226;

провулок Таганрозький, 8-12, 13-17;

вулиця Тернова, 5, 4а;

вулиця Штормова, 115-213, 120-222;

провулок Штормовий, 5,17-23, 4, 10-32;

вулиця Чайковського, 103.

Шевченківський район:

вулиця Августина Волошина, 1-33, 4-32;

вулиця Вадима Сідура, 62-76, 61-71;

вулиця Антіна Синявського, 181-231;

вулиця Румянцева, 2-34, 1-7;

провулок Вдовенко, 1-37, 2-24;

вулиця Бориса Познанського, 2-26, 1-19;

вулиця Семена Скляренка, 61-71а;

вулиця Січеславська Набережна, 29а;

вулиця В. Великого, 34б.

Центральний район:

проспект Дмитра Яворницького, 97К.

Новокодакскій район:

вулиця Грузинська, 1-25, 2-36;

вулиця Г. Барвінок, 1-27, 66-98;

провулок Грузинський, 1-3, 2-4;

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18;

вулиця Семена Бардадима, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

вулиця Погоріла, 66-72, 3-59, 10-62;

вулиця Старобазарна, 71-79, 26-40;

площа Вереснева, 1, 5, 7, 4-12;

вулиця Фортечна, 98-100, 101-111, 102-106;

вулиця Річкова, 1-29, 4-24;

вулиця Алеутская, 12/1;

вулиця Тарана, 6-28, 9-41;

вулиця Залізнична, 17,19;

вулиця Щепкіна, 3-15, 6;

проспект Сергія Нігояна, 18, 20, 22-26;

провулок Залізничний, 9-15, 12-14;

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергія Нігояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

вулиця Рубежная, 1, 1a, 1б, 2-34;

вулиця Ю. Кондратюка, 87-99, 103-109, 113-147, 112, 114, 122-140;

провулок Малахітовий, 1-15, 2-14;

вулиця Гвоздична, 20-46, 29-57;

вулиця Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

вулиця Ю. Кондратюка, 144-204 / 1, 151-169;

вулиця Можайського, 25-69, 40-84;

провулок Лікарняний Діївка, 33;

провулок Малахітовий, 26, 32а;

вулиця Чорногорська, 100-108, 35-75, 36-92, 79, 81, 96;

провулок Вагнера, 4;

провулок Відродження, 45-57, 59-107, 78-90;

вулиця Велика Діївська, 465-543;

провулок Відродження, 33-47, 73, 75, 79-97, 111-127, 4-82, 92-114;

вулиця Сиротіна, 1-53, 2-42;

вулиця Велика Діївська, 463;

вулиця Мукачева, 31-53, 46-76;

вулиця Наливайка, 2-10;

провулок Відродження, 1-17;

вулиця Яблунева, 1-17, 2-22;

вулиця Мостова, 123-165, 83-226, 118-168, 167-197, 174-226;

вулиця Набережна, 1-7а;

вулиця Костюшка, 1-25, 2-28;

вулиця Ніжинська, 3-41, 2-36;

вулиця Омська, 13, 15;

вулиця Велика Діївська, 265, 265А;

вулиця Вільямса, 90;

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

вулиця Квітуча, 1-25, 2-42;

вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22;

вулиця Іллюшина, 1-7а, 2-8;

вулиця Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вулиця Порохова, 30-66, 37-83;

вулиця Жигулевская, 38, 38а;

вулиця Ільюшина, 9-53, 10-44;

вулиця Митіщенська, 1-39, 2-34;

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Порохова, 1-35, 2-28;

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16;

вулиця Сєрова, 1-71, 8-74;

вулиця Лікарняна Таромське, 1-31, 2-16;

вулиця Старий шлях, 1-9, 4-10;

вулиця Генерала Волівача, 5-29;

вулиця Михайла Лояна, 2-24;

вулиця Андрійченка;

провулок Андрійченка, 18-52, 35-65;

вулиця Сахалінська, 1а-33, 2, 4-26;

провулок Крутий, 1-15, 2-26;

вулиця Покровська, 1-33, 2-16;

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14;

вулиця Криштофа Косинського, 23-51, 32-60;

провулок Двинський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а-61, 24а-48;

вулиця Вагнера, 44-48, 59-63;

вулиця Дорогобузька, 17б, 17в;

вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47a, 4-26;

вулиця Геологічна, 34-64;

провулок Покровський, 1, 1а-9а, 2-16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрійченка, 1-15, 2-14;

вулиця Двінська, 1,3,3а, 5;

вулиця Вагнера, 1-21, 2-14;

провулок Вагнера, 2-22;

провулок Герцена, 2,4-24, 5-25;

вулиця Герцена, 1-19, 2-24;

вулиця десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

вулиця Геологічна, 2а;

вулиця Десняка, 1;

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4;

вулиця Миколи Садовського, 2;

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115;

вулиця Поліська, 1-19, 2-20;

вулиця Зоряна, 1-37, 2-42;

вулиця Мукачова, 57-99 / 2, 78-126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Прияружна Діївка-2, 1-15, 6-10;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

провулок Поліський, 2-4;

вулиця Абая, 33-65, 40-565;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Поліська, 23 / 1-91, 26-76, 22, 23/2, 24, 26;

провулок Поліський, 2-4, 5;

провулок Білоруський, 7-23, 12-26;

вулиця Заслонова, 1-9, 22-26;

вулиця Дружби Діївка, 1-7, 2-20;

вулиця Зоряна, 39-65, 44-66;

вулиця Кедрова, 1-43, 2-36;

вулиця Курильська, 1-33, 2-36;

вулиця Мукачева, 99 / 1-119, 128-154;

провулок Білоруський, 1-5, 2-10;

провулок Балтійський, 1-13, 4-18;

провулок Товариський, 1-3, 2-6;

вулиця Прияружна Діївка-2, 14-50, 17-61;

вулиця І. Вишневського, 1-21, 2-18;

вулиця Товариська, 1-23, 2-28, 25, 30,32;

вулиця Зоряна.

Чечелівське район:

вулиця Романа Шухевича, 22, 24;

вулиця Щепкіна, 8, 10-12, 17;

проспект Сергія Нігояна, 7;

вулиця Ново-Потечна, 1,1б, 3-35, 10, 26;

вулиця Окружна, 11-35, 32-62;

вулиця Зональна, 1-19, 2-6;

вулиця Січнева, 1-7, 4/2, 4б, 4г, 4ж, 6б, 6в, 6г;

вулиця Дзеркальна, 2-14;

вулиця Окружна, 11-25, 32-62;

вулиця Ново-Потечна, 2-16, 16б-33б.

Індустріальний район:

вулиця Калинова, 98, 100;

вулиця С. Ковалевської, 71, 75, 77, 79;

вулиця Амурська, 2-34, 1-31;

вулиця Ашхабадська, 2-34, 1-29;

вулиця Верещагіна, 2-30, 1-29;

вулиця Менделєєва, 2-52, 1-47;

вулиця Рєпіна, 10;

вулиця Янтарна, 54-62;

вулиця Андрусенко, 1-27, 2-34;

вулиця Артюшенко, 72-76, 86-88, 90-104;

вулиця Гребінки, 1-41, 8-42;

вулиця Груднева, 2, 14, 1-7;

вулиця Кільцева, 1-27, 2-30;

вулиця Крилова, 1-17, 2-14;

вулиця Некрасова, 1, 2-14;

вулиця Вітчизняна, 1-11;

вулиця Роздільна, 1-35, 2-26;

вулиця Тургенєва, 1-35, 2-30.

Соборний район:

провулок Біологічний, 2;

вулиця Гоголя, 2-26;

вулиця Паторжинського, 13-23, 14-22.

Самарський район:

вулиця Андрія Сахарова, 78, 80;

вулиця Дубінинська, 1-31, 2;

вулиця Білокам'яна, 1-23, 2-16, 3а;

вулиця Чаплинська, 3-75, 2-34, 4а;

вулиця М. Гречка, 41-119, 76-106;

вулиця Польова, 21-79, 64-118а;

вулиця Чаплинська, 387-265, 218-290.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром шукають зниклого безвісти підлітка. Речі хлопця знайшли біля кар'єру.

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