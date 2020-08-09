У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 10 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
проспект Олександра Поля, 11.
Шевченківський район:
проспект Дмитра Яворницького, 54, 58;
вулиця Володимира Мономаха, 1, 5;
вулиця Херсонська, 1, 2 - 4, 5;
вулиця Ушинського, 2, 2б;
проспект Пушкіна, 1, 3, 5;
вулиця Святослава Хороброго, 33, 37.
Самарський район:
вулиця Чаплинська, 265 - 387, 218 - 290;
вулиця Сергія Кульчицького, 41 - 119, 76 - 106;
вулиця Автодорожна, 38 - 54, 37 - 49, 33, 35;
вулиця Липова, 19а - 27, 32 - 44;
вулиця Роз'їзна, 54 - 62;
вулиця Романовського, 68 - 122, 75 - 101;
вулиця Керамічна, 1 - 15, 2 - 30;
вулиця Солов'їна, 47 - 75, 42 - 64;
вулиця Туркменська, 51 - 125;
вулиця Юніна, 45 - 77, 64 - 94;
вулиця Князя Островського, 2 - 18;
вулиця Спогадів, 109 - 174, 147, 181 - 235, 175;
вулиця Азербайджанська, 1 - 65, 2 - 56;
вулиця Сержанта Литвищенко, 8 - 18;
вулиця Академіка Корольова, 3 - 123, 6, 21а, 31к.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Байкальська, 23 - 31, 26 - 54;
вулиця Вологодська, 25 - 63, 32 - 70/2;
вулиця Воронезька, 37 - 49;
вулиця Єнісейська, 39 - 63, 42 - 64;
вулиця Іркутська, 60 - 62, 71 - 97;
вулиця Карельська, 14 - 24;
вулиця Марка Вовчка, 2 - 6, 8 - 10, 9, 11 - 41;
вулиця Саратовська, 1 - 21;
вулиця Смоленська, 1 - 21, 2 - 43;
вулиця Штормова, 115 - 119, 120 - 134, 136, 140, 141 - 150, 151 - 155, 157, 159, 156 - 166, 167 - 179, 180 - 189, 190 - 199, 201 - 206;
провулок Штормовий, 4 - 32, 5 - 19;
провулок Таганрозький, 8 - 12, 13 - 17;
вулиця Штормова, 124 - 206, 115 - 201;
вулиця Тернова, 4а, 5;
вулиця Богомаза, 122;
вулиця Мольєра, 29 - 41, 44 - 54;
вулиця Спартака, 41 - 59, 56 - 76;
вулиця Карпенка Карого, 31 - 37, 32 - 42;
вулиця Карпова, 1 - 11, 10 - 16;
провулок Озерний, 5 - 7, 12;
вулиця Чернівецька, 1 - 45, 2 - 22;
вулиця Таганрозька, 122 - 222, 107 - 217;
вулиця Пестеля, 34;
вулиця Передова, 253;
вулиця Клубна, 34;
вулиця Бєляєва, 4;
вулиця Донецьке шосе, 19к;
вулиця Робесп'єра, 19;
провулок Бурятський, 12 - 24;
провулок Олевський, 6 - 24;
провулок Поетичний, 1, 2 - 22, 5;
вулиця Саранська, 154 - 166;
вулиця Славгородська, 19 - 23, 25 - 41, 28 - 38;
вулиця Вишнева, 28 - 34, 36 - 50, 85 - 111;
проспект Слобожанський, 93, 95.
Соборний район:
вулиця Абхазька, 10 - 26, 13, 15;
вулиця Болгарська, 1 - 15, 2 - 20;
вулиця Казакова, 25 - 49;
вулиця Одоєвського, 1 - 45, 2 - 14, 20 - 36;
вулиця Рибінська, 1 - 13, 19 - 88, 23 - 55, 63 - 77;
вулиця Толстого, 1 - 5, 2 - 22, 9;
вулиця Жуковського, 21, 21а;
вулиця Сташкова, 25 - 71, 28 - 84;
вулиця Тихвинська, 76 - 104, 77 - 107;
вулиця Лабораторна, 63 - 99;
вулиця Горяна, 18 - 20, 63 - 69;
проспект Гагаріна, 117 - 127;
вулиця Лізи Чайкіної, 1, 2, 3, 4;
вулиця Високовольтна, 9, 47 - 79, 81, 83;
вулиця Аеродромна, 46 - 72, 53 - 83;
вулиця Городня, 51 - 93, 68 - 84;
вулиця Соколина, 9, 19, 20, 21;
вулиця Тунельна, 60 - 110, 71 - 113;
вулиця Лісогірська, 1 - 9, 6 - 22;
вулиця Муромська, 58 - 72, 61 - 81, 40а;
тупик Гаражний, 1 - 5, 2 - 10;
тупик Лісогірський, 55 - 77, 66 - 78, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д;
тупик Пермський, 55 - 77, 66 - 78;
вулиця Полкова, 1 - 29, 2, 7а;
вулиця Бронетанкова, 2, 3а, 6 - 12;
вулиця Ласточкіна, 1 - 13, 2 - 26;
вулиця Армійська, 1 - 28;
провулок Екіпажний, 2, 3, 10, 12, 27;
вулиця Космічна, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28б, 31;
вулиця Набережна Перемоги, 29, 37б, 42.
Чечелівський район:
вулиця Гродненська, 22;
вулиця Нарімська, 80;
вулиця Уральська, 9;
вулиця Зоряна.
Новокодацький район:
вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 10в;
вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;
вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;
вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;
вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;
вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;
вулиця Порохова, 1 - 35, 2 - 28, 30 - 66, 37 - 83;
вулиця Жигулівськая, 1 - 37, 2 - 36, 38, 38а;
вулиця Митищенська, 1 - 39, 2 - 34;
вулиця Писемського, 21/1;
вулиця Юпітерная, 1 - 19, 2 - 16;
вулиця Флангова, 57 - 113, 60 - 108;
вулиця Проектна, 20 - 32, 21 - 31, 33;
вулиця Лісова, 17 - 29;
вулиця Беренге, 32, 34, 42;
вулиця Ковельська, 13 - 37, 39, 32 - 38;
проспект Металургів, 54 - 112;
вулиця Андрейченко, 1 - 65, 2 - 52, 68а-д, 70 - 124, 80 - 84, 90а, 91 - 113, 94а, 99, 119 - 123, 126;
вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2, 4 - 26;
провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;
вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;
вулиця Дорогобузька, 12 - 14, 13 - 21;
вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60;
провулок Двинський, 1 - 17, 2 - 20, 3 - 13;
провулок Герцена, 15/2;
вулиця Герцена, 21а - 61, 24а - 48;
вулиця Вагнера, 44 - 48, 59 - 63;
вулиця Миколи Садовського, 1 - 47, 47а, 4 - 26;
вулиця Геологічна, 34 - 64;
провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;
вулиця Лавандова, 58;
провулок Андрейченко, 1 - 15, 2 - 14;
вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;
вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 20;
вулиця Зоряна, 1 - 37, 2 - 42;
вулиця Мукачева, 57 - 99/2, 78 - 126;
провулок Балтійський, 2а, 2в;
вулиця Приовражна, 1 - 15, 6 - 10;
вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;
провулок Білоруський, 7 - 23, 12 - 26;
вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;
вулиця Кедрова, 1 - 43, - 36;
вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;
вулиця Товариський, 1 - 3, 2 - 6;
вулиця Івана Вишневського, 1 - 21, 2 - 18;
вулиця Рубіжна, 1, 1а, 1б, 2 - 34;
вулиця Юрія Кондратюка, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140;
провулок Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;
вулиця Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;
вулиця Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;
вулиця Можайського, 25 - 69, 49 - 84;
провулок Лікарняний, 33;
вулиця Залізнична, 17, 19;
вулиця Щепкіна, 3 - 15;
проспект Нігояна, 18, 20, 22 - 26;
провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;
провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;
вулиця Тісна, 1 - 27, 2 - 30, 27, 29, 30 - 34№
провулок Ламаний, 1 - 19, 2 - 34;
вулиця Ламана, 56 - 94, 75 - 93;
вулиця Осіння, 1 - 9, 2 - 4;
вулиця Весняна, 1 - 5, 2 - 6;
вулиця Межова, 2 - 20;
вулиця Сніжна, 1 - 19, 2 - 14;
провулок Сніговий, 2 - 14;
вулиця Коротка, 1 - 5, 2 - 6;
вулиця Червоноармійська, 12;
вулиця Татарська, 2 - 38, 3 - 35;
вулиця Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 41, 49;
вулиця Всенародна, 1 - 29, 2 - 20, 34;
вулиця Сєрова, 1 - 71, 8 - 74;
вулиця Старий шлях, 1 - 9, 4 - 10;
вулиця Генерала Волівач, 5 - 29;
вулиця Михайла Лояна, 2 - 24.
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