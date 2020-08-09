У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 17:10, 9.08.2020

У понеділок, 10 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

  • проспект Олександра Поля, 11.

Шевченківський район:

  • проспект Дмитра Яворницького, 54, 58;

  • вулиця Володимира Мономаха, 1, 5;

  • вулиця Херсонська, 1, 2 - 4, 5;

  • вулиця Ушинського, 2, 2б;

  • проспект Пушкіна, 1, 3, 5;

  • вулиця Святослава Хороброго, 33, 37.

Самарський район:

  • вулиця Чаплинська, 265 - 387, 218 - 290;

  • вулиця Сергія Кульчицького, 41 - 119, 76 - 106;

  • вулиця Автодорожна, 38 - 54, 37 - 49, 33, 35;

  • вулиця Липова, 19а - 27, 32 - 44;

  • вулиця Роз'їзна, 54 - 62;

  • вулиця Романовського, 68 - 122, 75 - 101;

  • вулиця Керамічна, 1 - 15, 2 - 30;

  • вулиця Солов'їна, 47 - 75, 42 - 64;

  • вулиця Туркменська, 51 - 125;

  • вулиця Юніна, 45 - 77, 64 - 94;

  • вулиця Князя Островського, 2 - 18;

  • вулиця Спогадів, 109 - 174, 147, 181 - 235, 175;

  • вулиця Азербайджанська, 1 - 65, 2 - 56;

  • вулиця Сержанта Литвищенко, 8 - 18;

  • вулиця Академіка Корольова, 3 - 123, 6, 21а, 31к.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Байкальська, 23 - 31, 26 - 54;

  • вулиця Вологодська, 25 - 63, 32 - 70/2;

  • вулиця Воронезька, 37 - 49;

  • вулиця Єнісейська, 39 - 63, 42 - 64;

  • вулиця Іркутська, 60 - 62, 71 - 97;

  • вулиця Карельська, 14 - 24;

  • вулиця Марка Вовчка, 2 - 6, 8 - 10, 9, 11 - 41;

  • вулиця Саратовська, 1 - 21;

  • вулиця Смоленська, 1 - 21, 2 - 43;

  • вулиця Штормова, 115 - 119, 120 - 134, 136, 140, 141 - 150, 151 - 155, 157, 159, 156 - 166, 167 - 179, 180 - 189, 190 - 199, 201 - 206;

  • провулок Штормовий, 4 - 32, 5 - 19;

  • провулок Таганрозький, 8 - 12, 13 - 17;

  • вулиця Штормова, 124 - 206, 115 - 201;

  • вулиця Тернова, 4а, 5;

  • вулиця Богомаза, 122;

  • вулиця Мольєра, 29 - 41, 44 - 54;

  • вулиця Спартака, 41 - 59, 56 - 76;

  • вулиця Карпенка Карого, 31 - 37, 32 - 42;

  • вулиця Карпова, 1 - 11, 10 - 16;

  • провулок Озерний, 5 - 7, 12;

  • вулиця Чернівецька, 1 - 45, 2 - 22;

  • вулиця Таганрозька, 122 - 222, 107 - 217;

  • вулиця Пестеля, 34;

  • вулиця Передова, 253;

  • вулиця Клубна, 34;

  • вулиця Бєляєва, 4;

  • вулиця Донецьке шосе, 19к;

  • вулиця Робесп'єра, 19;

  • провулок Бурятський, 12 - 24;

  • провулок Олевський, 6 - 24;

  • провулок Поетичний, 1, 2 - 22, 5;

  • вулиця Саранська, 154 - 166;

  • вулиця Славгородська, 19 - 23, 25 - 41, 28 - 38;

  • вулиця Вишнева, 28 - 34, 36 - 50, 85 - 111;

  • проспект Слобожанський, 93, 95.

Соборний район:

  • вулиця Абхазька, 10 - 26, 13, 15;

  • вулиця Болгарська, 1 - 15, 2 - 20;

  • вулиця Казакова, 25 - 49;

  • вулиця Одоєвського, 1 - 45, 2 - 14, 20 - 36;

  • вулиця Рибінська, 1 - 13, 19 - 88, 23 - 55, 63 - 77;

  • вулиця Толстого, 1 - 5, 2 - 22, 9;

  • вулиця Жуковського, 21, 21а;

  • вулиця Сташкова, 25 - 71, 28 - 84;

  • вулиця Тихвинська, 76 - 104, 77 - 107;

  • вулиця Лабораторна, 63 - 99;

  • вулиця Горяна, 18 - 20, 63 - 69;

  • проспект Гагаріна, 117 - 127;

  • вулиця Лізи Чайкіної, 1, 2, 3, 4;

  • вулиця Високовольтна, 9, 47 - 79, 81, 83;

  • вулиця Аеродромна, 46 - 72, 53 - 83;

  • вулиця Городня, 51 - 93, 68 - 84;

  • вулиця Соколина, 9, 19, 20, 21;

  • вулиця Тунельна, 60 - 110, 71 - 113;

  • вулиця Лісогірська, 1 - 9, 6 - 22;

  • вулиця Муромська, 58 - 72, 61 - 81, 40а;

  • тупик Гаражний, 1 - 5, 2 - 10;

  • тупик Лісогірський, 55 - 77, 66 - 78, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д;

  • тупик Пермський, 55 - 77, 66 - 78;

  • вулиця Полкова, 1 - 29, 2, 7а;

  • вулиця Бронетанкова, 2, 3а, 6 - 12;

  • вулиця Ласточкіна, 1 - 13, 2 - 26;

  • вулиця Армійська, 1 - 28;

  • провулок Екіпажний, 2, 3, 10, 12, 27;

  • вулиця Космічна, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28б, 31;

  • вулиця Набережна Перемоги, 29, 37б, 42.

Чечелівський район:

  • вулиця Гродненська, 22;

  • вулиця Нарімська, 80;

  • вулиця Уральська, 9;

  • вулиця Зоряна.

Новокодацький район:

  • вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 10в;

  • вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

  • вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

  • вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

  • вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;

  • вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

  • вулиця Порохова, 1 - 35, 2 - 28, 30 - 66, 37 - 83;

  • вулиця Жигулівськая, 1 - 37, 2 - 36, 38, 38а;

  • вулиця Митищенська, 1 - 39, 2 - 34;

  • вулиця Писемського, 21/1;

  • вулиця Юпітерная, 1 - 19, 2 - 16;

  • вулиця Флангова, 57 - 113, 60 - 108;

  • вулиця Проектна, 20 - 32, 21 - 31, 33;

  • вулиця Лісова, 17 - 29;

  • вулиця Беренге, 32, 34, 42;

  • вулиця Ковельська, 13 - 37, 39, 32 - 38;

  • проспект Металургів, 54 - 112;

  • вулиця Андрейченко, 1 - 65, 2 - 52, 68а-д, 70 - 124, 80 - 84, 90а, 91 - 113, 94а, 99, 119 - 123, 126;

  • вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2, 4 - 26;

  • провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;

  • вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;

  • вулиця Дорогобузька, 12 - 14, 13 - 21;

  • вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60;

  • провулок Двинський, 1 - 17, 2 - 20, 3 - 13;

  • провулок Герцена, 15/2;

  • вулиця Герцена, 21а - 61, 24а - 48;

  • вулиця Вагнера, 44 - 48, 59 - 63;

  • вулиця Миколи Садовського, 1 - 47, 47а, 4 - 26;

  • вулиця Геологічна, 34 - 64;

  • провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;

  • вулиця Лавандова, 58;

  • провулок Андрейченко, 1 - 15, 2 - 14;

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

  • вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 20;

  • вулиця Зоряна, 1 - 37, 2 - 42;

  • вулиця Мукачева, 57 - 99/2, 78 - 126;

  • провулок Балтійський, 2а, 2в;

  • вулиця Приовражна, 1 - 15, 6 - 10;

  • вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;

  • провулок Білоруський, 7 - 23, 12 - 26;

  • вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

  • вулиця Кедрова, 1 - 43, - 36;

  • вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

  • вулиця Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

  • вулиця Івана Вишневського, 1 - 21, 2 - 18;

  • вулиця Рубіжна, 1, 1а, 1б, 2 - 34;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140;

  • провулок Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;

  • вулиця Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

  • вулиця Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

  • вулиця Можайського, 25 - 69, 49 - 84;

  • провулок Лікарняний, 33;

  • вулиця Залізнична, 17, 19;

  • вулиця Щепкіна, 3 - 15;

  • проспект Нігояна, 18, 20, 22 - 26;

  • провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

  • провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;

  • вулиця Тісна, 1 - 27, 2 - 30, 27, 29, 30 - 34№

  • провулок Ламаний, 1 - 19, 2 - 34;

  • вулиця Ламана, 56 - 94, 75 - 93;

  • вулиця Осіння, 1 - 9, 2 - 4;

  • вулиця Весняна, 1 - 5, 2 - 6;

  • вулиця Межова, 2 - 20;

  • вулиця Сніжна, 1 - 19, 2 - 14;

  • провулок Сніговий, 2 - 14;

  • вулиця Коротка, 1 - 5, 2 - 6;

  • вулиця Червоноармійська, 12;

  • вулиця Татарська, 2 - 38, 3 - 35;

  • вулиця Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 41, 49;

  • вулиця Всенародна, 1 - 29, 2 - 20, 34;

  • вулиця Сєрова, 1 - 71, 8 - 74;

  • вулиця Старий шлях, 1 - 9, 4 - 10;

  • вулиця Генерала Волівач, 5 - 29;

  • вулиця Михайла Лояна, 2 - 24.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чиновник з Кривого Рогу потрапив у сексистський скандал.

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