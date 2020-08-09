У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 10 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

проспект Олександра Поля, 11.

Шевченківський район:

проспект Дмитра Яворницького, 54, 58;

вулиця Володимира Мономаха, 1, 5;

вулиця Херсонська, 1, 2 - 4, 5;

вулиця Ушинського, 2, 2б;

проспект Пушкіна, 1, 3, 5;

вулиця Святослава Хороброго, 33, 37.

Самарський район:

вулиця Чаплинська, 265 - 387, 218 - 290;

вулиця Сергія Кульчицького, 41 - 119, 76 - 106;

вулиця Автодорожна, 38 - 54, 37 - 49, 33, 35;

вулиця Липова, 19а - 27, 32 - 44;

вулиця Роз'їзна, 54 - 62;

вулиця Романовського, 68 - 122, 75 - 101;

вулиця Керамічна, 1 - 15, 2 - 30;

вулиця Солов'їна, 47 - 75, 42 - 64;

вулиця Туркменська, 51 - 125;

вулиця Юніна, 45 - 77, 64 - 94;

вулиця Князя Островського, 2 - 18;

вулиця Спогадів, 109 - 174, 147, 181 - 235, 175;

вулиця Азербайджанська, 1 - 65, 2 - 56;

вулиця Сержанта Литвищенко, 8 - 18;

вулиця Академіка Корольова, 3 - 123, 6, 21а, 31к.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Байкальська, 23 - 31, 26 - 54;

вулиця Вологодська, 25 - 63, 32 - 70/2;

вулиця Воронезька, 37 - 49;

вулиця Єнісейська, 39 - 63, 42 - 64;

вулиця Іркутська, 60 - 62, 71 - 97;

вулиця Карельська, 14 - 24;

вулиця Марка Вовчка, 2 - 6, 8 - 10, 9, 11 - 41;

вулиця Саратовська, 1 - 21;

вулиця Смоленська, 1 - 21, 2 - 43;

вулиця Штормова, 115 - 119, 120 - 134, 136, 140, 141 - 150, 151 - 155, 157, 159, 156 - 166, 167 - 179, 180 - 189, 190 - 199, 201 - 206;

провулок Штормовий, 4 - 32, 5 - 19;

провулок Таганрозький, 8 - 12, 13 - 17;

вулиця Штормова, 124 - 206, 115 - 201;

вулиця Тернова, 4а, 5;

вулиця Богомаза, 122;

вулиця Мольєра, 29 - 41, 44 - 54;

вулиця Спартака, 41 - 59, 56 - 76;

вулиця Карпенка Карого, 31 - 37, 32 - 42;

вулиця Карпова, 1 - 11, 10 - 16;

провулок Озерний, 5 - 7, 12;

вулиця Чернівецька, 1 - 45, 2 - 22;

вулиця Таганрозька, 122 - 222, 107 - 217;

вулиця Пестеля, 34;

вулиця Передова, 253;

вулиця Клубна, 34;

вулиця Бєляєва, 4;

вулиця Донецьке шосе, 19к;

вулиця Робесп'єра, 19;

провулок Бурятський, 12 - 24;

провулок Олевський, 6 - 24;

провулок Поетичний, 1, 2 - 22, 5;

вулиця Саранська, 154 - 166;

вулиця Славгородська, 19 - 23, 25 - 41, 28 - 38;

вулиця Вишнева, 28 - 34, 36 - 50, 85 - 111;

проспект Слобожанський, 93, 95.

Соборний район:

вулиця Абхазька, 10 - 26, 13, 15;

вулиця Болгарська, 1 - 15, 2 - 20;

вулиця Казакова, 25 - 49;

вулиця Одоєвського, 1 - 45, 2 - 14, 20 - 36;

вулиця Рибінська, 1 - 13, 19 - 88, 23 - 55, 63 - 77;

вулиця Толстого, 1 - 5, 2 - 22, 9;

вулиця Жуковського, 21, 21а;

вулиця Сташкова, 25 - 71, 28 - 84;

вулиця Тихвинська, 76 - 104, 77 - 107;

вулиця Лабораторна, 63 - 99;

вулиця Горяна, 18 - 20, 63 - 69;

проспект Гагаріна, 117 - 127;

вулиця Лізи Чайкіної, 1, 2, 3, 4;

вулиця Високовольтна, 9, 47 - 79, 81, 83;

вулиця Аеродромна, 46 - 72, 53 - 83;

вулиця Городня, 51 - 93, 68 - 84;

вулиця Соколина, 9, 19, 20, 21;

вулиця Тунельна, 60 - 110, 71 - 113;

вулиця Лісогірська, 1 - 9, 6 - 22;

вулиця Муромська, 58 - 72, 61 - 81, 40а;

тупик Гаражний, 1 - 5, 2 - 10;

тупик Лісогірський, 55 - 77, 66 - 78, 63а, 63б, 63в, 63г, 63д;

тупик Пермський, 55 - 77, 66 - 78;

вулиця Полкова, 1 - 29, 2, 7а;

вулиця Бронетанкова, 2, 3а, 6 - 12;

вулиця Ласточкіна, 1 - 13, 2 - 26;

вулиця Армійська, 1 - 28;

провулок Екіпажний, 2, 3, 10, 12, 27;

вулиця Космічна, 15, 19, 27, 27а, 27д, 28б, 31;

вулиця Набережна Перемоги, 29, 37б, 42.

Чечелівський район:

вулиця Гродненська, 22;

вулиця Нарімська, 80;

вулиця Уральська, 9;

вулиця Зоряна.

Новокодацький район:

вулиця Лисенка, 1, 2 - 10, 10в;

вулиця Квітуча, 1 - 25, 2 - 42;

вулиця Ентузіастів, 1 - 37, 2 - 30;

вулиця Сонячна, 1 - 7, 2 - 22;

вулиця Іллюшина, 1 - 7а, 2 - 8, 9 - 53, 10 - 44;

вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35 - 89;

вулиця Порохова, 1 - 35, 2 - 28, 30 - 66, 37 - 83;

вулиця Жигулівськая, 1 - 37, 2 - 36, 38, 38а;

вулиця Митищенська, 1 - 39, 2 - 34;

вулиця Писемського, 21/1;

вулиця Юпітерная, 1 - 19, 2 - 16;

вулиця Флангова, 57 - 113, 60 - 108;

вулиця Проектна, 20 - 32, 21 - 31, 33;

вулиця Лісова, 17 - 29;

вулиця Беренге, 32, 34, 42;

вулиця Ковельська, 13 - 37, 39, 32 - 38;

проспект Металургів, 54 - 112;

вулиця Андрейченко, 1 - 65, 2 - 52, 68а-д, 70 - 124, 80 - 84, 90а, 91 - 113, 94а, 99, 119 - 123, 126;

вулиця Сахалінська, 1а - 33, 2, 4 - 26;

провулок Крутий, 1 - 15, 2 - 26;

вулиця Покровська, 1 - 33, 2 - 16;

вулиця Дорогобузька, 12 - 14, 13 - 21;

вулиця Криштофа Косинського, 23 - 51, 32 - 60;

провулок Двинський, 1 - 17, 2 - 20, 3 - 13;

провулок Герцена, 15/2;

вулиця Герцена, 21а - 61, 24а - 48;

вулиця Вагнера, 44 - 48, 59 - 63;

вулиця Миколи Садовського, 1 - 47, 47а, 4 - 26;

вулиця Геологічна, 34 - 64;

провулок Покровський, 1, 1а - 9а, 2 - 16;

вулиця Лавандова, 58;

провулок Андрейченко, 1 - 15, 2 - 14;

вулиця Двінська, 1, 3, 3а, 5;

вулиця Поліська, 1 - 19, 2 - 20;

вулиця Зоряна, 1 - 37, 2 - 42;

вулиця Мукачева, 57 - 99/2, 78 - 126;

провулок Балтійський, 2а, 2в;

вулиця Приовражна, 1 - 15, 6 - 10;

вулиця Абая, 33 - 65, 40 - 565;

провулок Білоруський, 7 - 23, 12 - 26;

вулиця Заслонова, 1 - 9, 22 - 26;

вулиця Кедрова, 1 - 43, - 36;

вулиця Курильська, 1 - 33, 2 - 36;

вулиця Товариський, 1 - 3, 2 - 6;

вулиця Івана Вишневського, 1 - 21, 2 - 18;

вулиця Рубіжна, 1, 1а, 1б, 2 - 34;

вулиця Юрія Кондратюка, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 147, 112, 114, 122 - 140;

провулок Малахітовий, 1 - 15, 2 - 14;

вулиця Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

вулиця Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

вулиця Можайського, 25 - 69, 49 - 84;

провулок Лікарняний, 33;

вулиця Залізнична, 17, 19;

вулиця Щепкіна, 3 - 15;

проспект Нігояна, 18, 20, 22 - 26;

провулок Залізничний, 9 - 15, 12 - 14;

провулок Чумацький, 2 - 4, 3 - 5, 9, 14 - 26;

вулиця Тісна, 1 - 27, 2 - 30, 27, 29, 30 - 34№

провулок Ламаний, 1 - 19, 2 - 34;

вулиця Ламана, 56 - 94, 75 - 93;

вулиця Осіння, 1 - 9, 2 - 4;

вулиця Весняна, 1 - 5, 2 - 6;

вулиця Межова, 2 - 20;

вулиця Сніжна, 1 - 19, 2 - 14;

провулок Сніговий, 2 - 14;

вулиця Коротка, 1 - 5, 2 - 6;

вулиця Червоноармійська, 12;

вулиця Татарська, 2 - 38, 3 - 35;

вулиця Ратна, 2 - 4, 13 - 25, 41, 49;

вулиця Всенародна, 1 - 29, 2 - 20, 34;

вулиця Сєрова, 1 - 71, 8 - 74;

вулиця Старий шлях, 1 - 9, 4 - 10;

вулиця Генерала Волівач, 5 - 29;

вулиця Михайла Лояна, 2 - 24.

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