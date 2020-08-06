У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 15:50, 6.08.2020

У п'ятницю, 7 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

  • вулиця Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2 -52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г, 70-124, 72, 74, 76, 76А , 76Б, 78/1, 78, 89, 89А

  • провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25

  • вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48

  • вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

  • вулиця Десняка, 1

  • провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

  • провулок Покровський, 1-9, 2-16

  • вулиця Біла балка, 1-9, 2-52

  • вулиця Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63

  • провулок Вагнера, 2-22

  • вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

  • провулок Крутий, 1-15, 2-26

  • вулиця Покровська, 1-33, 2-16

  • вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В

  • вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26

  • вулиця Геологічна, 2А, 34-64

  • провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

  • вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53 / 2-65, 60-70, 58, 67-115

  • вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60

  • провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

  • вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

  • вулиця Відродження, 82

  • вулиця Флангова, 57-113, 60-108

  • вулиця Проектна, 20-32, 21-31, 21-31, 33

  • вулиця Лісова, 17-29

  • вулиця Беренге, 42, 32, 34

  • вулиця Ковельська, 32-38, 13-37, 39

  • проспект Металургів, 54-112

  • Набережна Заводська (Льодова арена)

  • вулиця Залізнична, 17, 19

  • вулиця Щепкіна, 3-15

  • проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

  • провулок Залізничний, 9-15, 12-14

  • провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

  • вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27,29, 30-34

  • вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В

  • вулиця Квіткова, 1-25, 2-42, вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30

  • вулиця Сонячна, 1-7, 2-22

  • вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

  • вулиця Митищинська, 1-39, 2-34

  • вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35-89

  • вулиця Порохова, 30-66, 37-83

  • вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36, 38, 38А

  • вулиця Писемського, 21/1

  • вулиця Порохова, 1-35, 2-28

  • вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

  • вулиця Велика Діївська, 4, 6, 6А, 8

  • вулиця Академіка Белелюбського, 13

  • вулиця Павлова, 7-9, 13-17

  • вулиця Братів Бестужевих, 3-5, 2-6, 8, 10

  • вулиця Івана Езау, 2-6, 10

  • вулиця Гаршина, 22

  • вулиця Перекопська, 2, 15

  • вулиця Гафурова, 14, 16

  • вулиця Бардадима, 31-67, 58-74, 76, 75-133, 78-118, 48-60, 43, 47

  • вулиця Погоріла, 3-59, 10-68, 66-72

  • вулиця Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94

  • вулиця Старобазарна, 71-79

  • вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98, 94

  • вулиця Річкова, 1-29, 2-22

  • вулиця Вереснева, 1, 3, 4-12, 5

  • вулиця Фортечна, 97-111, 98-100, 102-106

  • вулиця Алеутська, 12

  • вулиця Тарана, 9-41, 6-28.

Соборний район:

  • вулиця Абхазька, 10-26, 13, 15

  • вулиця Болгарська, 1-15, 2-20

  • вулиця Козакова, 25-49

  • вулиця Одоєвського, 2-14, 20-36, 1-45,

  • 1-й тупик Одоєвського, 1-5, 2-6

  • 2-й тупик Одоєвського, 1-9

  • 3-й тупик Одоєвського, 1, 3Б, 2, 2А

  • вулиця Рибінська, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77,

  • вулиця Толстого, 1-5, 2-22, 9

  • вулиця Олени Ган

  • вулиця Маневрова

  • вулиця Глазунова

  • вулиця Гнатюка, 28-84, 15-57

  • вулиця Бронетанкова

  • вулиця Абхазька, 2, 4, 4А, 6, 8

  • парк імені Володі Дубініна

  • вулиця Високовольтна, 4, 4Д, 8, 8А, 10, 12, 14

  • проспект Гагаріна, 137А

  • вулиця Вернадського, 1/3

  • Крутогорний спуск, 9

  • проспект Яворницького, 34

  • вулиця Жуковського, 2Б, 2 Е, 4

  • проспект Яворницького, 27А, 29/31, 33, 33А

  • вулиця Шевченка, 6

  • вулиця Клари Цеткін, 1, 3-7

  • площа Соборна, 14 (лікарня Мечникова)

  • вулиця Сташкова, 28-84, 25-71

  • вулиця Тихвинська, 76-104, 77-107

  • вулиця Лабораторна 63-99

  • вулиця Горяна, 63-69, 18-20, 71-81

  • вулиця Набережна Перемоги, 86, 92, 94, 94А, 96, 98, 100

  • провулок Крутої Балка, 1-39, 4-8, 20-42, 1-19

  • тупик Крутої Балки, 1-9, 14, 23-42

  • вулиця Джерельна, 4-8, 3-17

  • вулиця Обсерваторна, 1-69, 2-90, 7Б, 7Д, 7Ж, 7К, 7Л

  • вулиця Володі Дубініна, 61

  • вулиця Станична, 69, 73А

  • вулиця Хортицька, 1-33, 2-44

  • вулиця Марії Заньковецької, 1, 2, 2А, 10, 12

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Штормова, 115-201, 120-134, 124-206, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206

  • провулок Штормовий 4-32, 5-19, 10, 12, 14, 16-19, 21-32

  • провулок Таганрозький, 13-17, 8-12

  • вулиця Тернова, 4А, 5

  • вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217

  • вулиця Богомаза, 122

  • вулиця Мольєра, 44-54, 29-41

  • вулиця Спартака, 41-59,56-76

  • вулиця Варварівська, 23-71, 75-93

  • вулиця Новочеркаська, 67-111,66-86

  • проспект Миру, 21, 25, 51А, 18, 18Л

  • провулок Вільний, 3

  • вулиця Захарченко, 4, 6

  • вулиця Петрозаводська, 301,310,332, 356, 369А, 373.

Індустріальний район:

  • вулиця Артільна, 6А

Самарський район:

  • вулиця Автодорожна, 2-4, 33, 35, 38-54, 37-49

  • вулиця Липнева, 1, 32-44, 19А-27

  • вулиця Роз'їзна, 54-62

  • вулиця Романовського, 68-122, 75-101

  • вулиця Керамічна, 1-15, 2-30

  • вулиця Солов'їна, 47-75, 42-64

  • вулиця Туркменська, 51-125

  • вулиця Юніна, 45-77, 64-94

  • вулиця Князя Островського, 2-18

  • вулиця Живописна

  • вулиця Спогадів, 147, 109-174, 175, 181-235

  • вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65

  • вулиця Сержанта Литвищенко, 8-18

  • вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.

Центральний район:

  • проспект Яворницького, 105, 107, 109, 109Б, 111А

  • вулиця Шмідта, 3.

Шевченківський район:

  • житловий масив Тополя-3, 30, 31, 31А, 31Б

  • вулиця Панікахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119г

  • Запорізьке шосе, 82, 88, 98Б

  • вулиця Наукова, 41, 68

Чечелівський район:

  • вулиця Віддалена, 2А, 8А, 12Б, 14-20, 34А-44А, 31-35, 35А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 43, 64, 75-77, 76, 81-91, 86-92, 4Б -12, 9-29, 22-32, 37А, 38, 73, 74

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі темношкірого хлопця забризкали газовим балончиком і побили.

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