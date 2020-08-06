У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У п'ятницю, 7 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Новокодацький район:
вулиця Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2 -52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г, 70-124, 72, 74, 76, 76А , 76Б, 78/1, 78, 89, 89А
провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25
вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48
вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72
вулиця Десняка, 1
провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14
провулок Покровський, 1-9, 2-16
вулиця Біла балка, 1-9, 2-52
вулиця Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63
провулок Вагнера, 2-22
вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26
провулок Крутий, 1-15, 2-26
вулиця Покровська, 1-33, 2-16
вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В
вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26
вулиця Геологічна, 2А, 34-64
провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16
вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53 / 2-65, 60-70, 58, 67-115
вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60
провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13
вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5
вулиця Відродження, 82
вулиця Флангова, 57-113, 60-108
вулиця Проектна, 20-32, 21-31, 21-31, 33
вулиця Лісова, 17-29
вулиця Беренге, 42, 32, 34
вулиця Ковельська, 32-38, 13-37, 39
проспект Металургів, 54-112
Набережна Заводська (Льодова арена)
вулиця Залізнична, 17, 19
вулиця Щепкіна, 3-15
проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42
провулок Залізничний, 9-15, 12-14
провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26
вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27,29, 30-34
вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В
вулиця Квіткова, 1-25, 2-42, вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30
вулиця Сонячна, 1-7, 2-22
вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44
вулиця Митищинська, 1-39, 2-34
вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35-89
вулиця Порохова, 30-66, 37-83
вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36, 38, 38А
вулиця Писемського, 21/1
вулиця Порохова, 1-35, 2-28
вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16
вулиця Велика Діївська, 4, 6, 6А, 8
вулиця Академіка Белелюбського, 13
вулиця Павлова, 7-9, 13-17
вулиця Братів Бестужевих, 3-5, 2-6, 8, 10
вулиця Івана Езау, 2-6, 10
вулиця Гаршина, 22
вулиця Перекопська, 2, 15
вулиця Гафурова, 14, 16
вулиця Бардадима, 31-67, 58-74, 76, 75-133, 78-118, 48-60, 43, 47
вулиця Погоріла, 3-59, 10-68, 66-72
вулиця Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94
вулиця Старобазарна, 71-79
вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98, 94
вулиця Річкова, 1-29, 2-22
вулиця Вереснева, 1, 3, 4-12, 5
вулиця Фортечна, 97-111, 98-100, 102-106
вулиця Алеутська, 12
вулиця Тарана, 9-41, 6-28.
Соборний район:
вулиця Абхазька, 10-26, 13, 15
вулиця Болгарська, 1-15, 2-20
вулиця Козакова, 25-49
вулиця Одоєвського, 2-14, 20-36, 1-45,
1-й тупик Одоєвського, 1-5, 2-6
2-й тупик Одоєвського, 1-9
3-й тупик Одоєвського, 1, 3Б, 2, 2А
вулиця Рибінська, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77,
вулиця Толстого, 1-5, 2-22, 9
вулиця Олени Ган
вулиця Маневрова
вулиця Глазунова
вулиця Гнатюка, 28-84, 15-57
вулиця Бронетанкова
вулиця Абхазька, 2, 4, 4А, 6, 8
парк імені Володі Дубініна
вулиця Високовольтна, 4, 4Д, 8, 8А, 10, 12, 14
проспект Гагаріна, 137А
вулиця Вернадського, 1/3
Крутогорний спуск, 9
проспект Яворницького, 34
вулиця Жуковського, 2Б, 2 Е, 4
проспект Яворницького, 27А, 29/31, 33, 33А
вулиця Шевченка, 6
вулиця Клари Цеткін, 1, 3-7
площа Соборна, 14 (лікарня Мечникова)
вулиця Сташкова, 28-84, 25-71
вулиця Тихвинська, 76-104, 77-107
вулиця Лабораторна 63-99
вулиця Горяна, 63-69, 18-20, 71-81
вулиця Набережна Перемоги, 86, 92, 94, 94А, 96, 98, 100
провулок Крутої Балка, 1-39, 4-8, 20-42, 1-19
тупик Крутої Балки, 1-9, 14, 23-42
вулиця Джерельна, 4-8, 3-17
вулиця Обсерваторна, 1-69, 2-90, 7Б, 7Д, 7Ж, 7К, 7Л
вулиця Володі Дубініна, 61
вулиця Станична, 69, 73А
вулиця Хортицька, 1-33, 2-44
вулиця Марії Заньковецької, 1, 2, 2А, 10, 12
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Штормова, 115-201, 120-134, 124-206, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206
провулок Штормовий 4-32, 5-19, 10, 12, 14, 16-19, 21-32
провулок Таганрозький, 13-17, 8-12
вулиця Тернова, 4А, 5
вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217
вулиця Богомаза, 122
вулиця Мольєра, 44-54, 29-41
вулиця Спартака, 41-59,56-76
вулиця Варварівська, 23-71, 75-93
вулиця Новочеркаська, 67-111,66-86
проспект Миру, 21, 25, 51А, 18, 18Л
провулок Вільний, 3
вулиця Захарченко, 4, 6
вулиця Петрозаводська, 301,310,332, 356, 369А, 373.
Індустріальний район:
вулиця Артільна, 6А
Самарський район:
вулиця Автодорожна, 2-4, 33, 35, 38-54, 37-49
вулиця Липнева, 1, 32-44, 19А-27
вулиця Роз'їзна, 54-62
вулиця Романовського, 68-122, 75-101
вулиця Керамічна, 1-15, 2-30
вулиця Солов'їна, 47-75, 42-64
вулиця Туркменська, 51-125
вулиця Юніна, 45-77, 64-94
вулиця Князя Островського, 2-18
вулиця Живописна
вулиця Спогадів, 147, 109-174, 175, 181-235
вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65
вулиця Сержанта Литвищенко, 8-18
вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.
Центральний район:
проспект Яворницького, 105, 107, 109, 109Б, 111А
вулиця Шмідта, 3.
Шевченківський район:
житловий масив Тополя-3, 30, 31, 31А, 31Б
вулиця Панікахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119г
Запорізьке шосе, 82, 88, 98Б
вулиця Наукова, 41, 68
Чечелівський район:
вулиця Віддалена, 2А, 8А, 12Б, 14-20, 34А-44А, 31-35, 35А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 43, 64, 75-77, 76, 81-91, 86-92, 4Б -12, 9-29, 22-32, 37А, 38, 73, 74
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