У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 7 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Новокодацький район:

вулиця Андрейченко, 14-52, 54-66, 59-85, 68А, 68Б, 68г, 68Д, 80-84, 90А, 91-113, 94А, 95, 99, 119-123, 126, 1-65, 2 -52, 124А, 124Б, 126, 1-65, 2-52, 124А, 124Б, 126, 66/1, 66/2, 70, 70А, 70Д, 70Г, 70-124, 72, 74, 76, 76А , 76Б, 78/1, 78, 89, 89А

провулок Герцена, 15/2, 2, 4-24, 5-25

вулиця Герцена, 1-19, 2-24, 21А-61, 24А-48

вулиця Десантна, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72

вулиця Десняка, 1

провулок Андрейченко, 18-52, 35-65, 1-15, 2-14

провулок Покровський, 1-9, 2-16

вулиця Біла балка, 1-9, 2-52

вулиця Вагнера, 1-21,2-14, 23-63, 16-42, 24-58, 44-48, 59-63

провулок Вагнера, 2-22

вулиця Сахалінська, 1А-33, 2, 4-26

провулок Крутий, 1-15, 2-26

вулиця Покровська, 1-33, 2-16

вулиця Дорогобузька, 13-21, 12-14, 17Б, 17В

вулиця Миколи Садовського, 1-47, 47А, 4-26

вулиця Геологічна, 2А, 34-64

провулок Покровський, 1, 1А-9А, 2-16

вулиця Лавандова, 36, 42/2, 42А, 42Б, 42Г, 44/1, 44А, 46/1, 51, 51А, 53 / 2-65, 60-70, 58, 67-115

вулиця Криштофа Косинського, 1, 2-4, 23-51, 32-60

провулок Двінський, 1-17, 4-8, 2-20, 3-13

вулиця Двінська, 1, 3, 3А, 5

вулиця Відродження, 82

вулиця Флангова, 57-113, 60-108

вулиця Проектна, 20-32, 21-31, 21-31, 33

вулиця Лісова, 17-29

вулиця Беренге, 42, 32, 34

вулиця Ковельська, 32-38, 13-37, 39

проспект Металургів, 54-112

Набережна Заводська (Льодова арена)

вулиця Залізнична, 17, 19

вулиця Щепкіна, 3-15

проспект Нігояна, 4, 10, 14, 16, 18, 20, 22-26, 40-42

провулок Залізничний, 9-15, 12-14

провулок Чумацький, 2-4, 3-5, 9, 14-26

вулиця Тісна, 1-27, 2-30, 27,29, 30-34

вулиця Лисенка, 1, 3ж, 3Д, 2-10Б, 10В

вулиця Квіткова, 1-25, 2-42, вулиця Ентузіастів, 1-37, 2-30

вулиця Сонячна, 1-7, 2-22

вулиця Ільюшина, 1-7А, 2-8, 9-53, 10-44

вулиця Митищинська, 1-39, 2-34

вулиця Гайдамацька, 30/2 - 86, 35-89

вулиця Порохова, 30-66, 37-83

вулиця Жигулівська, 1-37, 2-36, 38, 38А

вулиця Писемського, 21/1

вулиця Порохова, 1-35, 2-28

вулиця Юпітерна, 1-19, 2-16

вулиця Велика Діївська, 4, 6, 6А, 8

вулиця Академіка Белелюбського, 13

вулиця Павлова, 7-9, 13-17

вулиця Братів Бестужевих, 3-5, 2-6, 8, 10

вулиця Івана Езау, 2-6, 10

вулиця Гаршина, 22

вулиця Перекопська, 2, 15

вулиця Гафурова, 14, 16

вулиця Бардадима, 31-67, 58-74, 76, 75-133, 78-118, 48-60, 43, 47

вулиця Погоріла, 3-59, 10-68, 66-72

вулиця Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94

вулиця Старобазарна, 71-79

вулиця Ганни Барвінок, 1-27, 66-98, 94

вулиця Річкова, 1-29, 2-22

вулиця Вереснева, 1, 3, 4-12, 5

вулиця Фортечна, 97-111, 98-100, 102-106

вулиця Алеутська, 12

вулиця Тарана, 9-41, 6-28.

Соборний район:

вулиця Абхазька, 10-26, 13, 15

вулиця Болгарська, 1-15, 2-20

вулиця Козакова, 25-49

вулиця Одоєвського, 2-14, 20-36, 1-45,

1-й тупик Одоєвського, 1-5, 2-6

2-й тупик Одоєвського, 1-9

3-й тупик Одоєвського, 1, 3Б, 2, 2А

вулиця Рибінська, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77,

вулиця Толстого, 1-5, 2-22, 9

вулиця Олени Ган

вулиця Маневрова

вулиця Глазунова

вулиця Гнатюка, 28-84, 15-57

вулиця Бронетанкова

вулиця Абхазька, 2, 4, 4А, 6, 8

парк імені Володі Дубініна

вулиця Високовольтна, 4, 4Д, 8, 8А, 10, 12, 14

проспект Гагаріна, 137А

вулиця Вернадського, 1/3

Крутогорний спуск, 9

проспект Яворницького, 34

вулиця Жуковського, 2Б, 2 Е, 4

проспект Яворницького, 27А, 29/31, 33, 33А

вулиця Шевченка, 6

вулиця Клари Цеткін, 1, 3-7

площа Соборна, 14 (лікарня Мечникова)

вулиця Сташкова, 28-84, 25-71

вулиця Тихвинська, 76-104, 77-107

вулиця Лабораторна 63-99

вулиця Горяна, 63-69, 18-20, 71-81

вулиця Набережна Перемоги, 86, 92, 94, 94А, 96, 98, 100

провулок Крутої Балка, 1-39, 4-8, 20-42, 1-19

тупик Крутої Балки, 1-9, 14, 23-42

вулиця Джерельна, 4-8, 3-17

вулиця Обсерваторна, 1-69, 2-90, 7Б, 7Д, 7Ж, 7К, 7Л

вулиця Володі Дубініна, 61

вулиця Станична, 69, 73А

вулиця Хортицька, 1-33, 2-44

вулиця Марії Заньковецької, 1, 2, 2А, 10, 12

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Штормова, 115-201, 120-134, 124-206, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206

провулок Штормовий 4-32, 5-19, 10, 12, 14, 16-19, 21-32

провулок Таганрозький, 13-17, 8-12

вулиця Тернова, 4А, 5

вулиця Таганрозька, 122-222, 107-217

вулиця Богомаза, 122

вулиця Мольєра, 44-54, 29-41

вулиця Спартака, 41-59,56-76

вулиця Варварівська, 23-71, 75-93

вулиця Новочеркаська, 67-111,66-86

проспект Миру, 21, 25, 51А, 18, 18Л

провулок Вільний, 3

вулиця Захарченко, 4, 6

вулиця Петрозаводська, 301,310,332, 356, 369А, 373.

Індустріальний район:

вулиця Артільна, 6А

Самарський район:

вулиця Автодорожна, 2-4, 33, 35, 38-54, 37-49

вулиця Липнева, 1, 32-44, 19А-27

вулиця Роз'їзна, 54-62

вулиця Романовського, 68-122, 75-101

вулиця Керамічна, 1-15, 2-30

вулиця Солов'їна, 47-75, 42-64

вулиця Туркменська, 51-125

вулиця Юніна, 45-77, 64-94

вулиця Князя Островського, 2-18

вулиця Живописна

вулиця Спогадів, 147, 109-174, 175, 181-235

вулиця Азербайджанська, 2-56, 1-65

вулиця Сержанта Литвищенко, 8-18

вулиця Академіка Корольова, 6, 3-123, 31А, 31к.

Центральний район:

проспект Яворницького, 105, 107, 109, 109Б, 111А

вулиця Шмідта, 3.

Шевченківський район:

житловий масив Тополя-3, 30, 31, 31А, 31Б

вулиця Панікахи, 115, 119, 119А, 119Б, 119Д, 119г

Запорізьке шосе, 82, 88, 98Б

вулиця Наукова, 41, 68

Чечелівський район:

вулиця Віддалена, 2А, 8А, 12Б, 14-20, 34А-44А, 31-35, 35А, 37Б, 39, 39А, 39Б, 43, 64, 75-77, 76, 81-91, 86-92, 4Б -12, 9-29, 22-32, 37А, 38, 73, 74

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