У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У понеділок, 3 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Шевченківський район:
вулиця В. Мономаха 10, 12,
вулиця Миронова 17,
вулиця Плеханова 4,
вулиця Січеславська Набережна 27, 27/16,
вулиця Рибальська 2-30,
вулиця Рівненська 1-33, 2-8,
вулиця Володимирська, 3-17, 2-20,
вулиця Заміська, 2-38, 1-47а,
вулиця Пирогова, 1-21, 2-10,
вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30,
вулиця Леонтовича, 1-47, 2-22.
Самарський район:
вулиця Ярославни
вулиця М. Ярової,
вулиця Івана Купала,
вулиця Радіальна,
провулок Дубінінський,
вулиця Дубінінська,
вулиця Білокам'яна,
вулиця Краснобогатирська,
вулиця Полісадна,
вулиця Халхінгольська,
вулиця Гречко 2-74, 1-39,
вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128
вулиця Підгірна 51-121, 44-104,
вулиця Польова 1-19,2-62,
вулиця Чаплинська 209-263, 142-216,
вулиця Каширська 5-27,18-38,
вулиця Сержанта Литвищенка 89 / 1-47, 122, 138-70,
вулиця Владивостоцька 1-5, 4-10, 14-32, 13-33,
вулиця Пати Тетяни 49, 49а,
вулиця Щоглова 87, 59-81, 76 / 2-96, 100-146, 83-127а, 98,
вулиця Гайова 17-33, 14-24, 2-12, 13-1,
вулиця Дитинства 66-128, 133-71 / 2,
вулиця Гаванська 15, 15а, 15д, 17, 17-б, 19,
вулиця А. Галича 26-60,57-83,
вулиця Прибережна 2-28, 1-31, 43, 45.
Соборний район:
ж/м Перемога,
пр. Героїв 12 корп. 1-7 (п. 1-14), 10,
вулиця Шакальського 34-40,
вулиця Панікахи, 15,
вулиця Космічна 10, 115,
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Богомаза 122,
вулиця Мольєра 44-54,29-41,
вулиця Спартака 41-59,56-76,
вулиця Делегатська 5-35,10-40а, 8,
вулиця Каляєва 12-30,28-32,52-54,
вулиця Очеретяна 1-11,2-38,
провулок Очеретяний 2,
провулок Карпова 2, 5-9,
вулиця Берегова 238Д,
вулиця Березинська, 59-61, 66, 66-б, 70, 72,
вулиця Захарченко 15,
вулиця Глухівська 25.
Новокодацький район:
вулиця Кам'яногірська 1-15, 2-16,
вулиця Криштофа Косинського 1, 2-4, 3-21, 6-30,
вулиця Геологічна 2-30, 2а,
вулиця Глібова 1-83, 2-52,
вулиця Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,
вулиця Зоряна,
вулиця Вагнера 1-21, 2-14,
провулок Вагнера 2-22,
провулок Герцена 2,4-24, 5-25,
вулиця Герцена 1-19, 2-24,
вулиця Десантна 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,
вулиця М. Садовського,
вулиця Лавандова 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115,
ж/м Комунар 1, 2, 2а,
вулиця Велика Дївська, 52,
вулиця Метробудівська 19-б.
Індустріальний район:
вулиця Березинська 23, 23А, 25, 27, 27А,
вулиця Артільна, 6а.
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