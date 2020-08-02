У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 18:40, 2.08.2020

У понеділок, 3 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

  • вулиця В. Мономаха 10, 12,

  • вулиця Миронова 17,

  • вулиця Плеханова 4,

  • вулиця Січеславська Набережна 27, 27/16,

  • вулиця Рибальська 2-30,

  • вулиця Рівненська 1-33, 2-8,

  • вулиця Володимирська, 3-17, 2-20,

  • вулиця Заміська, 2-38, 1-47а,

  • вулиця Пирогова, 1-21, 2-10,

  • вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30,

  • вулиця Леонтовича, 1-47, 2-22.

Самарський район:

  • вулиця Ярославни

  • вулиця М. Ярової,

  • вулиця Івана Купала,

  • вулиця Радіальна,

  • провулок Дубінінський,

  • вулиця Дубінінська,

  • вулиця Білокам'яна,

  • вулиця Краснобогатирська,

  • вулиця Полісадна,

  • вулиця Халхінгольська,

  • вулиця Гречко 2-74, 1-39,

  • вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128

  • вулиця Підгірна 51-121, 44-104,

  • вулиця Польова 1-19,2-62,

  • вулиця Чаплинська 209-263, 142-216,

  • вулиця Каширська 5-27,18-38,

  • вулиця Сержанта Литвищенка 89 / 1-47, 122, 138-70,

  • вулиця Владивостоцька 1-5, 4-10, 14-32, 13-33,

  • вулиця Пати Тетяни 49, 49а,

  • вулиця Щоглова 87, 59-81, 76 / 2-96, 100-146, 83-127а, 98,

  • вулиця Гайова 17-33, 14-24, 2-12, 13-1,

  • вулиця Дитинства 66-128, 133-71 / 2,

  • вулиця Гаванська 15, 15а, 15д, 17, 17-б, 19,

  • вулиця А. Галича 26-60,57-83,

  • вулиця Прибережна 2-28, 1-31, 43, 45.

Соборний район:

  • ж/м Перемога,

  • пр. Героїв 12 корп. 1-7 (п. 1-14), 10,

  • вулиця Шакальського 34-40,

  • вулиця Панікахи, 15,

  • вулиця Космічна 10, 115,

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вулиця Богомаза 122,

  • вулиця Мольєра 44-54,29-41,

  • вулиця Спартака 41-59,56-76,

  • вулиця Делегатська 5-35,10-40а, 8,

  • вулиця Каляєва 12-30,28-32,52-54,

  • вулиця Очеретяна 1-11,2-38,

  • провулок Очеретяний 2,

  • провулок Карпова 2, 5-9,

  • вулиця Берегова 238Д,

  • вулиця Березинська, 59-61, 66, 66-б, 70, 72,

  • вулиця Захарченко 15,

  • вулиця Глухівська 25.

Новокодацький район:

  • вулиця Кам'яногірська 1-15, 2-16,

  • вулиця Криштофа Косинського 1, 2-4, 3-21, 6-30,

  • вулиця Геологічна 2-30, 2а,

  • вулиця Глібова 1-83, 2-52,

  • вулиця Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,

  • вулиця Зоряна,

  • вулиця Вагнера 1-21, 2-14,

  • провулок Вагнера 2-22,

  • провулок Герцена 2,4-24, 5-25,

  • вулиця Герцена 1-19, 2-24,

  • вулиця Десантна 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

  • вулиця М. Садовського,

  • вулиця Лавандова 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115,

  • ж/м Комунар 1, 2, 2а,

  • вулиця Велика Дївська, 52,

  • вулиця Метробудівська 19-б.

Індустріальний район:

  • вулиця Березинська 23, 23А, 25, 27, 27А,

  • вулиця Артільна, 6а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч із дитячим пляжем.

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