У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 3 серпня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Шевченківський район:

вулиця В. Мономаха 10, 12,

вулиця Миронова 17,

вулиця Плеханова 4,

вулиця Січеславська Набережна 27, 27/16,

вулиця Рибальська 2-30,

вулиця Рівненська 1-33, 2-8,

вулиця Володимирська, 3-17, 2-20,

вулиця Заміська, 2-38, 1-47а,

вулиця Пирогова, 1-21, 2-10,

вулиця Саксаганського, 1-27, 2-30,

вулиця Леонтовича, 1-47, 2-22.

Самарський район:

вулиця Ярославни

вулиця М. Ярової,

вулиця Івана Купала,

вулиця Радіальна,

провулок Дубінінський,

вулиця Дубінінська,

вулиця Білокам'яна,

вулиця Краснобогатирська,

вулиця Полісадна,

вулиця Халхінгольська,

вулиця Гречко 2-74, 1-39,

вулиця Домодєдовська 19-117, 20-128

вулиця Підгірна 51-121, 44-104,

вулиця Польова 1-19,2-62,

вулиця Чаплинська 209-263, 142-216,

вулиця Каширська 5-27,18-38,

вулиця Сержанта Литвищенка 89 / 1-47, 122, 138-70,

вулиця Владивостоцька 1-5, 4-10, 14-32, 13-33,

вулиця Пати Тетяни 49, 49а,

вулиця Щоглова 87, 59-81, 76 / 2-96, 100-146, 83-127а, 98,

вулиця Гайова 17-33, 14-24, 2-12, 13-1,

вулиця Дитинства 66-128, 133-71 / 2,

вулиця Гаванська 15, 15а, 15д, 17, 17-б, 19,

вулиця А. Галича 26-60,57-83,

вулиця Прибережна 2-28, 1-31, 43, 45.

Соборний район:

ж/м Перемога,

пр. Героїв 12 корп. 1-7 (п. 1-14), 10,

вулиця Шакальського 34-40,

вулиця Панікахи, 15,

вулиця Космічна 10, 115,

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Богомаза 122,

вулиця Мольєра 44-54,29-41,

вулиця Спартака 41-59,56-76,

вулиця Делегатська 5-35,10-40а, 8,

вулиця Каляєва 12-30,28-32,52-54,

вулиця Очеретяна 1-11,2-38,

провулок Очеретяний 2,

провулок Карпова 2, 5-9,

вулиця Берегова 238Д,

вулиця Березинська, 59-61, 66, 66-б, 70, 72,

вулиця Захарченко 15,

вулиця Глухівська 25.

Новокодацький район:

вулиця Кам'яногірська 1-15, 2-16,

вулиця Криштофа Косинського 1, 2-4, 3-21, 6-30,

вулиця Геологічна 2-30, 2а,

вулиця Глібова 1-83, 2-52,

вулиця Десняка 1а-43, 2а-26, 32-56,

вулиця Зоряна,

вулиця Вагнера 1-21, 2-14,

провулок Вагнера 2-22,

провулок Герцена 2,4-24, 5-25,

вулиця Герцена 1-19, 2-24,

вулиця Десантна 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72,

вулиця М. Садовського,

вулиця Лавандова 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53 / 2-65, 60-70, 67-115,

ж/м Комунар 1, 2, 2а,

вулиця Велика Дївська, 52,

вулиця Метробудівська 19-б.

Індустріальний район:

вулиця Березинська 23, 23А, 25, 27, 27А,

вулиця Артільна, 6а.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч із дитячим пляжем.