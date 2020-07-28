У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 17:05, 28.07.2020

У середу, 29 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Індустріальний район:

  • вул. Верхня 2-42,1-7;

  • вул. Ветеринарна 1-21,2-12;

  • вул. Журавлина 1-13,2-14;

  • вул. Дзвінка 3-15,2-16;

  • вул. Кринична 1-39,4-20;

  • вул. Лобачевського 2-16,1-15;

Соборний район:

  • вул. Олени Ган;

  • вул. Маневрова;

  • вул. Ласточкіна;

  • вул. Достоєвського.

  • вул. Севастопольська 15, 17, 30;

  • вул. Ляшко-Попеля 6, 14;

  • вул. Баха 15;

  • вул. Лабораторна 2, 2а, 6;

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

  • вул. Тополина 1а, 6а;

  • вул. Паршина 6;

  • вул. Володимирська 2-28; 1-17;

  • вул. Леонтовича 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська 17-25;

  • вул. Виборна 1

Новокодацький район:

  • вул. Приовражна, 17-59,14-48, 1-15, 6-10,2,

  • вул. Зоряна 39-65, 44-66,1-37, 2-42

  • вул. Мукачівська 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126,

  • вул. Білоруська 1-5,7-23,2-10,

  • пров. Товариський 1-3, 2-6,

  • вул. Рудна 1-21, 2-18,

  • вул. Товариська 1-23, 2-28,25, 30,32,

  • пров. Варязький 2а, 2в,

  • вул. Андрейченко 91-113, 70-124, 18-52, 35-65,68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,

  • вул. Сахалінська 1а-33, 2,4-26,

  • пров. Крутий 1-15, 2-26,

  • вул. Покровська 1-33,2-16,

  • вул. Дорогобузька 13-21,12-14,

  • вул. Криштофа Косинського 23-51, 32-60,

  • пров. Двинський 1-17,4-8,2-20,3-13

  • пров. Герцена 15/2,

  • вул. Герцена 21а-61, 24а-48,

  • вул. Вагнера 44-48, 59-63,

  • вул. Миколи Садовського 1-47,47a, 4-26,

  • вул. Геологічна 34-64,

  • пров. Покровський 1,1А-9а, 2-16.

  • вул. Лавандова 58,

  • пров. Андрейченко 1-15,2-14,

  • вул. Двінська 1,3,3а, 5,

  • вул. Ясенева, 80, 80а;

  • вул. Новопокровська, 1-75, 2-54;

  • вул. Велика Діївська, 32, 34, 36;

  • вул. Максима Дія, 19, 21;

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Передова, 331-375, 400, 402-468, 510-524;

  • вул. Водопровідна, 1-73, 2-44;

  • пров. Водопровідний, 1-33, 6-32;

  • вул. Бойова 2-18,

  • вул. Варварівська 1,9,13-21;

  • вул. Новочеркаська 3-63,2-64;

  • вул. Полєнова 1-59,2-60

  • пр. Миру 31,33,35,37,41, 43.

  • вул. Миколи Міхновського 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31.

  • вул. Гагринська 8-38,27-71;

  • пров. Солончаковий 1-15,1-19;

  • вул. Грінченка 109-117.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей.

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