У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У середу, 29 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Індустріальний район:
вул. Верхня 2-42,1-7;
вул. Ветеринарна 1-21,2-12;
вул. Журавлина 1-13,2-14;
вул. Дзвінка 3-15,2-16;
вул. Кринична 1-39,4-20;
вул. Лобачевського 2-16,1-15;
Соборний район:
вул. Олени Ган;
вул. Маневрова;
вул. Ласточкіна;
вул. Достоєвського.
вул. Севастопольська 15, 17, 30;
вул. Ляшко-Попеля 6, 14;
вул. Баха 15;
вул. Лабораторна 2, 2а, 6;
Шевченківський район:
ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;
вул. Тополина 1а, 6а;
вул. Паршина 6;
вул. Володимирська 2-28; 1-17;
вул. Леонтовича 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська 17-25;
вул. Виборна 1
Новокодацький район:
вул. Приовражна, 17-59,14-48, 1-15, 6-10,2,
вул. Зоряна 39-65, 44-66,1-37, 2-42
вул. Мукачівська 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126,
вул. Білоруська 1-5,7-23,2-10,
пров. Товариський 1-3, 2-6,
вул. Рудна 1-21, 2-18,
вул. Товариська 1-23, 2-28,25, 30,32,
пров. Варязький 2а, 2в,
вул. Андрейченко 91-113, 70-124, 18-52, 35-65,68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,
вул. Сахалінська 1а-33, 2,4-26,
пров. Крутий 1-15, 2-26,
вул. Покровська 1-33,2-16,
вул. Дорогобузька 13-21,12-14,
вул. Криштофа Косинського 23-51, 32-60,
пров. Двинський 1-17,4-8,2-20,3-13
пров. Герцена 15/2,
вул. Герцена 21а-61, 24а-48,
вул. Вагнера 44-48, 59-63,
вул. Миколи Садовського 1-47,47a, 4-26,
вул. Геологічна 34-64,
пров. Покровський 1,1А-9а, 2-16.
вул. Лавандова 58,
пров. Андрейченко 1-15,2-14,
вул. Двінська 1,3,3а, 5,
вул. Ясенева, 80, 80а;
вул. Новопокровська, 1-75, 2-54;
вул. Велика Діївська, 32, 34, 36;
вул. Максима Дія, 19, 21;
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Передова, 331-375, 400, 402-468, 510-524;
вул. Водопровідна, 1-73, 2-44;
пров. Водопровідний, 1-33, 6-32;
вул. Бойова 2-18,
вул. Варварівська 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська 3-63,2-64;
вул. Полєнова 1-59,2-60
пр. Миру 31,33,35,37,41, 43.
вул. Миколи Міхновського 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31.
вул. Гагринська 8-38,27-71;
пров. Солончаковий 1-15,1-19;
вул. Грінченка 109-117.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей.