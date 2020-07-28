У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 29 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Індустріальний район:

вул. Верхня 2-42,1-7;

вул. Ветеринарна 1-21,2-12;

вул. Журавлина 1-13,2-14;

вул. Дзвінка 3-15,2-16;

вул. Кринична 1-39,4-20;

вул. Лобачевського 2-16,1-15;

Соборний район:

вул. Олени Ган;

вул. Маневрова;

вул. Ласточкіна;

вул. Достоєвського.

вул. Севастопольська 15, 17, 30;

вул. Ляшко-Попеля 6, 14;

вул. Баха 15;

вул. Лабораторна 2, 2а, 6;

Шевченківський район:

ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

вул. Тополина 1а, 6а;

вул. Паршина 6;

вул. Володимирська 2-28; 1-17;

вул. Леонтовича 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська 17-25;

вул. Виборна 1

Новокодацький район:

вул. Приовражна, 17-59,14-48, 1-15, 6-10,2,

вул. Зоряна 39-65, 44-66,1-37, 2-42

вул. Мукачівська 99 / 1-119, 128-154,57-99 / 2, 78-126,

вул. Білоруська 1-5,7-23,2-10,

пров. Товариський 1-3, 2-6,

вул. Рудна 1-21, 2-18,

вул. Товариська 1-23, 2-28,25, 30,32,

пров. Варязький 2а, 2в,

вул. Андрейченко 91-113, 70-124, 18-52, 35-65,68а, 68б, 68г, 68Д, 80-84,90а, 94а, 99,95,119-123, 126,1-65, 2-52,124а, 124 "" б "", 126,70д, 70г, 70а, 78 / 1,78,72,74,76а, 76б, 76а, 76,70, 89,89, 66 / 1,66 / 2,

вул. Сахалінська 1а-33, 2,4-26,

пров. Крутий 1-15, 2-26,

вул. Покровська 1-33,2-16,

вул. Дорогобузька 13-21,12-14,

вул. Криштофа Косинського 23-51, 32-60,

пров. Двинський 1-17,4-8,2-20,3-13

пров. Герцена 15/2,

вул. Герцена 21а-61, 24а-48,

вул. Вагнера 44-48, 59-63,

вул. Миколи Садовського 1-47,47a, 4-26,

вул. Геологічна 34-64,

пров. Покровський 1,1А-9а, 2-16.

вул. Лавандова 58,

пров. Андрейченко 1-15,2-14,

вул. Двінська 1,3,3а, 5,

вул. Ясенева, 80, 80а;

вул. Новопокровська, 1-75, 2-54;

вул. Велика Діївська, 32, 34, 36;

вул. Максима Дія, 19, 21;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Передова, 331-375, 400, 402-468, 510-524;

вул. Водопровідна, 1-73, 2-44;

пров. Водопровідний, 1-33, 6-32;

вул. Бойова 2-18,

вул. Варварівська 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська 3-63,2-64;

вул. Полєнова 1-59,2-60

пр. Миру 31,33,35,37,41, 43.

вул. Миколи Міхновського 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31.

вул. Гагринська 8-38,27-71;

пров. Солончаковий 1-15,1-19;

вул. Грінченка 109-117.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі шахраї "кинули" на нерухомість більше десятка людей.