У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 16:30, 23.07.2020 Оновлено: 16:51, 23.07.2020

У п'ятницю, 24 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

  • пр. Пушкіна, 19 Т, 19,21.

  • пр. Олександра Поля, 1/9;

Соборний район:

  • вул. Д. Бідного, 16 14;

  • вул. Я. Самарського, 2,5,1-11,2-12,12 А;

  • вул. Барикадна, 24;

  • ж/м Перемога

  • проспект Героїв, 4, 4а, 6, 9;

  • туп. Будівельний, 12;

  • вул. Олени Ган;

  • вул. Маневрова;

  • вул. Ласточкіна;

  • вул. Достоєвського;

  • вул. Севастопольська, 15, 17, 30;

  • вул. Ляшко-Попеля, 6, 14;

  • вул. Баха, 15;

  • вул. Лабораторна, 2, 2а, 6.

Чечелівський район:

  • вул. Балістична, 3;

  • вул. 2-а Ізюмська, 15-23, 16-24;

  • вул. Бесемерівська, 1-25, 4-26;

  • вул. Мартенівська, 1-41, 2-80;

  • вул. Тютюнова, 1;

  • просп. Пушкіна, 75,77,77Д;

  • вул. Робоча-1, 3 Б;

  • вул. Свердлова, 70,73-83;

  • вул. Громова, 1.

Шевченківський район:

  • ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

  • вул. Тополина, 1а, 6а;

  • вул. Паршина, 6;

  • вул. Володимирівська, 2-28; 1-17;

  • вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

  • вул. Січових Стрільців, 91;

  • вул. Карабіновська, 17-25;

  • вул. Виборна, 1.

Індустріальний район:

  • вул. Калинова, 82,82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.

Новокодацький район:

  • вул. Лисенко, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

  • вул. Квітуча, 1-25, 2-42;

  • вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;

  • вул. Сонячна, 1-7, 2-22;

  • вул. Ілюшина, 1-7а, 2-8; 9-53, 10-44;

  • вул. Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

  • вул. Порохова, 30-66, 37-83;

  • вул. Жигулівська, 38,38а; 1-37, 2-36;

  • вул. Митищенська, 1-39, 2-34;

  • вул. Писемського, 21/1, 2-84, 3-77;

  • вул. Порохова, 1-35, 2-28;

  • вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;

  • вул. Ближня, 31б;

  • пер. Волдайского, 1-11, 2-24;

  • вул. Волдайська, 1-25, 2-34;

  • вул. Першотравнева, 45;

  • пров. Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;

  • вул. Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

  • вул. Біломорська, 1-55, 4-50;

  • вул. Добровільна, 1-51, 4-36;

  • вул. Лисенко, 12, 14;

  • вул. Рудна, 1-17, 2-26;

  • пров. Квітковий, 59-95, 64-92, 1-57, 2-62;

  • пров. Повстанський, 1-19, 31;

  • вул. Повстанська, 5-35, 47, 49, 51, 53, 2-50, 80-96;

  • вул. Костюшка, 1-25, 2-28;

  • вул. Ніжинська, 3-41, 2-36;

  • вул. Омська, 13, 15;

  • вул. Велика Діївська, 265, 265а, 24, 24а, 24б, 4б, щит 2, 4б, щит 1, 4 корпус 1, щит 1, блок 1, 22, щит 3, блок 5, 22, щит 1, блок 1; 215-239, 210-220, 205, 211;

  • вул. Вільямса, 90;

  • СЕС провулок Квітковий, 87;

  • ж/м Західна Лікарня №4.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • пр. Миру, 31,33,35,37,41, 43;

  • вул. Миколи Міхновського, 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31;

  • вул. Л. Кумача, 432-101,64-134;

  • вул. Лозова, 49;

  • вул. Мольєра, 158-162;

  • вул. Ризька, 3-87,2-82;

  • вул. Бойова, 2-18;

  • вул. Варварівська, 1,9,13-21;

  • вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

  • вул. Полєнова, 1-59,2-60;

  • вул. Гагринська, 8-38,27-71;

  • пер. Солончаковий, 1-15,1-19;

  • вул. Грінченка, 109-117;

  • вул. Передова, 775д.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині газ для населення збували через заправки.

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