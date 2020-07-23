У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У п'ятницю, 24 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

пр. Пушкіна, 19 Т, 19,21.

пр. Олександра Поля, 1/9;

Соборний район:

вул. Д. Бідного, 16 14;

вул. Я. Самарського, 2,5,1-11,2-12,12 А;

вул. Барикадна, 24;

ж/м Перемога

проспект Героїв, 4, 4а, 6, 9;

туп. Будівельний, 12;

вул. Олени Ган;

вул. Маневрова;

вул. Ласточкіна;

вул. Достоєвського;

вул. Севастопольська, 15, 17, 30;

вул. Ляшко-Попеля, 6, 14;

вул. Баха, 15;

вул. Лабораторна, 2, 2а, 6.

Чечелівський район:

вул. Балістична, 3;

вул. 2-а Ізюмська, 15-23, 16-24;

вул. Бесемерівська, 1-25, 4-26;

вул. Мартенівська, 1-41, 2-80;

вул. Тютюнова, 1;

просп. Пушкіна, 75,77,77Д;

вул. Робоча-1, 3 Б;

вул. Свердлова, 70,73-83;

вул. Громова, 1.

Шевченківський район:

ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;

вул. Тополина, 1а, 6а;

вул. Паршина, 6;

вул. Володимирівська, 2-28; 1-17;

вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17-25;

вул. Виборна, 1.

Індустріальний район:

вул. Калинова, 82,82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.

Новокодацький район:

вул. Лисенко, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;

вул. Квітуча, 1-25, 2-42;

вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;

вул. Сонячна, 1-7, 2-22;

вул. Ілюшина, 1-7а, 2-8; 9-53, 10-44;

вул. Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;

вул. Порохова, 30-66, 37-83;

вул. Жигулівська, 38,38а; 1-37, 2-36;

вул. Митищенська, 1-39, 2-34;

вул. Писемського, 21/1, 2-84, 3-77;

вул. Порохова, 1-35, 2-28;

вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;

вул. Ближня, 31б;

пер. Волдайского, 1-11, 2-24;

вул. Волдайська, 1-25, 2-34;

вул. Першотравнева, 45;

пров. Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;

вул. Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;

вул. Біломорська, 1-55, 4-50;

вул. Добровільна, 1-51, 4-36;

вул. Лисенко, 12, 14;

вул. Рудна, 1-17, 2-26;

пров. Квітковий, 59-95, 64-92, 1-57, 2-62;

пров. Повстанський, 1-19, 31;

вул. Повстанська, 5-35, 47, 49, 51, 53, 2-50, 80-96;

вул. Костюшка, 1-25, 2-28;

вул. Ніжинська, 3-41, 2-36;

вул. Омська, 13, 15;

вул. Велика Діївська, 265, 265а, 24, 24а, 24б, 4б, щит 2, 4б, щит 1, 4 корпус 1, щит 1, блок 1, 22, щит 3, блок 5, 22, щит 1, блок 1; 215-239, 210-220, 205, 211;

вул. Вільямса, 90;

СЕС провулок Квітковий, 87;

ж/м Західна Лікарня №4.

Амур-Нижньодніпровський район:

пр. Миру, 31,33,35,37,41, 43;

вул. Миколи Міхновського, 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31;

вул. Л. Кумача, 432-101,64-134;

вул. Лозова, 49;

вул. Мольєра, 158-162;

вул. Ризька, 3-87,2-82;

вул. Бойова, 2-18;

вул. Варварівська, 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;

вул. Полєнова, 1-59,2-60;

вул. Гагринська, 8-38,27-71;

пер. Солончаковий, 1-15,1-19;

вул. Грінченка, 109-117;

вул. Передова, 775д.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині газ для населення збували через заправки.