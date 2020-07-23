У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У Дніпрі пройде масштабне відключення світла. sq.com.ua
У п'ятницю, 24 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
пр. Пушкіна, 19 Т, 19,21.
пр. Олександра Поля, 1/9;
Соборний район:
вул. Д. Бідного, 16 14;
вул. Я. Самарського, 2,5,1-11,2-12,12 А;
вул. Барикадна, 24;
ж/м Перемога
проспект Героїв, 4, 4а, 6, 9;
туп. Будівельний, 12;
вул. Олени Ган;
вул. Маневрова;
вул. Ласточкіна;
вул. Достоєвського;
вул. Севастопольська, 15, 17, 30;
вул. Ляшко-Попеля, 6, 14;
вул. Баха, 15;
вул. Лабораторна, 2, 2а, 6.
Чечелівський район:
вул. Балістична, 3;
вул. 2-а Ізюмська, 15-23, 16-24;
вул. Бесемерівська, 1-25, 4-26;
вул. Мартенівська, 1-41, 2-80;
вул. Тютюнова, 1;
просп. Пушкіна, 75,77,77Д;
вул. Робоча-1, 3 Б;
вул. Свердлова, 70,73-83;
вул. Громова, 1.
Шевченківський район:
ж/м Тополя-2 б. 22 к. 2-9; б. 23; б. 26;
вул. Тополина, 1а, 6а;
вул. Паршина, 6;
вул. Володимирівська, 2-28; 1-17;
вул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
вул. Саксаганського, 1-27, 2-30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17-25;
вул. Виборна, 1.
Індустріальний район:
вул. Калинова, 82,82 А, 82 Б, 82 В, 84, 86, 88.
Новокодацький район:
вул. Лисенко, 1,3ж, 3д, 2-10 "б", 10в;
вул. Квітуча, 1-25, 2-42;
вул. Ентузіастів, 1-37, 2-30;
вул. Сонячна, 1-7, 2-22;
вул. Ілюшина, 1-7а, 2-8; 9-53, 10-44;
вул. Гайдамацька, 30 / 2-86, 35-89;
вул. Порохова, 30-66, 37-83;
вул. Жигулівська, 38,38а; 1-37, 2-36;
вул. Митищенська, 1-39, 2-34;
вул. Писемського, 21/1, 2-84, 3-77;
вул. Порохова, 1-35, 2-28;
вул. Юпітерна, 1-19, 2-16;
вул. Ближня, 31б;
пер. Волдайского, 1-11, 2-24;
вул. Волдайська, 1-25, 2-34;
вул. Першотравнева, 45;
пров. Першотравневий, 1-7, 27-31, 2-20;
вул. Юрія Кондратюка, 264-280, 273-317;
вул. Біломорська, 1-55, 4-50;
вул. Добровільна, 1-51, 4-36;
вул. Лисенко, 12, 14;
вул. Рудна, 1-17, 2-26;
пров. Квітковий, 59-95, 64-92, 1-57, 2-62;
пров. Повстанський, 1-19, 31;
вул. Повстанська, 5-35, 47, 49, 51, 53, 2-50, 80-96;
вул. Костюшка, 1-25, 2-28;
вул. Ніжинська, 3-41, 2-36;
вул. Омська, 13, 15;
вул. Велика Діївська, 265, 265а, 24, 24а, 24б, 4б, щит 2, 4б, щит 1, 4 корпус 1, щит 1, блок 1, 22, щит 3, блок 5, 22, щит 1, блок 1; 215-239, 210-220, 205, 211;
вул. Вільямса, 90;
СЕС провулок Квітковий, 87;
ж/м Західна Лікарня №4.
Амур-Нижньодніпровський район:
пр. Миру, 31,33,35,37,41, 43;
вул. Миколи Міхновського, 25 Е, Д, Г, 19,21,25, 31;
вул. Л. Кумача, 432-101,64-134;
вул. Лозова, 49;
вул. Мольєра, 158-162;
вул. Ризька, 3-87,2-82;
вул. Бойова, 2-18;
вул. Варварівська, 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська, 3-63,2-64;
вул. Полєнова, 1-59,2-60;
вул. Гагринська, 8-38,27-71;
пер. Солончаковий, 1-15,1-19;
вул. Грінченка, 109-117;
вул. Передова, 775д.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині газ для населення збували через заправки.