У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У Дніпрі пройде масштабне відключення світла. pavlograd.info
У понеділок, 6 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Центральний район:
вулиця Воскресенська, 14, 16, 20;
вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;
вулиця Кабардинівська, 17 - 25;
вулиця Саксаганського, 2 - 30, 9 - 27;
вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вулиця Виборна, 1;
проспект Дмитра Яворницького, 64.
Шевченківський район:
проспект Дмитра Яворницького, 67, 67а, 69, 71;
вулиця Воскресенська, 15, 17;
ж/м Тополя-2, 16, 20, 39;
вулиця Тополина, 10;
вулиця Запорізьке шосе, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 16.
Амур-Нижньодніпровський район:
вулиця Моторна, 1 - 27а, 2 - 28, 4 - 26, 34 - 44;
вулиця Гуртова, 15, 90 - 114, 142;
вулиця 230-ї Стрілкової дивізії, 55 - 61, 64 - 76;
вулиця Володимира Дубовика, 55 - 59;
вулиця Злагоди, 1 - 13, 8 - 10;
вулиця Бойова, 2 - 18;
вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;
вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;
вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;
вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;
провулок Солончаковий, 1 - 15, 17, 19;
вулиця Грінченка, 109 - 117.
Індустріальний район:
вулиця Вологодська, 105 - 155, 120 - 132;
вулиця Далекосхідна, 129 - 143;
вулиця Майська, 1 - 9, 6, 10;
вулиця Одеська, 2 - 8;
вулиця Мельникова, 1 - 9, 4 - 6;
вулиця Холодильна, 4 - 12.
Самарський район:
вулиця Піщана, 1 - 5, 2 - 8;
вулиця Дежньова, 57 - 79, 69/1, 69/2, 120 - 152;
вулиця Шляхова, 3;
вулиця Нагатинська, 1 - 19, 2, 4;
вулиця Ярославни;
вулиця Дубінінська;
вулиця Івана Купала;
вулиця Радіальна;
вулиця Нижньогородська;
вулиця Білокам'яна;
садове товариство "Шиянка";
вулиця Краснобогатирська;
вулиць Полісадна;
вулиця Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;
вулиця Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;
вулиця Підгірна, 44 - 104, 51 - 121;
вулиця Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;
вулиця Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 218 - 290, 265 - 387;
вулиця Кашинська, 5 - 27, 18 - 38.
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