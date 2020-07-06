У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У понеділок, 6 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Центральний район:

вулиця Воскресенська, 14, 16, 20;

вулиця Володимирська, 1 - 17, 2 - 28;

вулиця Кабардинівська, 17 - 25;

вулиця Саксаганського, 2 - 30, 9 - 27;

вулиця Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вулиця Виборна, 1;

проспект Дмитра Яворницького, 64.

Шевченківський район:

проспект Дмитра Яворницького, 67, 67а, 69, 71;

вулиця Воскресенська, 15, 17;

ж/м Тополя-2, 16, 20, 39;

вулиця Тополина, 10;

вулиця Запорізьке шосе, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 16.

Амур-Нижньодніпровський район:

вулиця Моторна, 1 - 27а, 2 - 28, 4 - 26, 34 - 44;

вулиця Гуртова, 15, 90 - 114, 142;

вулиця 230-ї Стрілкової дивізії, 55 - 61, 64 - 76;

вулиця Володимира Дубовика, 55 - 59;

вулиця Злагоди, 1 - 13, 8 - 10;

вулиця Бойова, 2 - 18;

вулиця Варварівська, 1, 9, 13 - 21;

вулиця Новочеркаська, 2 - 64, 3 - 63;

вулиця Полєнова, 1 - 59, 2 - 60;

вулиця Гагринська, 8 - 38, 27 - 71;

провулок Солончаковий, 1 - 15, 17, 19;

вулиця Грінченка, 109 - 117.

Індустріальний район:

вулиця Вологодська, 105 - 155, 120 - 132;

вулиця Далекосхідна, 129 - 143;

вулиця Майська, 1 - 9, 6, 10;

вулиця Одеська, 2 - 8;

вулиця Мельникова, 1 - 9, 4 - 6;

вулиця Холодильна, 4 - 12.

Самарський район:

вулиця Піщана, 1 - 5, 2 - 8;

вулиця Дежньова, 57 - 79, 69/1, 69/2, 120 - 152;

вулиця Шляхова, 3;

вулиця Нагатинська, 1 - 19, 2, 4;

вулиця Ярославни;

вулиця Дубінінська;

вулиця Івана Купала;

вулиця Радіальна;

вулиця Нижньогородська;

вулиця Білокам'яна;

садове товариство "Шиянка";

вулиця Краснобогатирська;

вулиць Полісадна;

вулиця Сергія Кульчицького, 1 - 39, 2 - 74, 41 - 119, 76 - 106;

вулиця Домодєдовська, 19 - 117, 20 - 128;

вулиця Підгірна, 44 - 104, 51 - 121;

вулиця Польова, 1 - 19, 2 - 62, 21 - 79, 64 - 118а;

вулиця Чаплинська, 142 - 216, 209 - 263, 218 - 290, 265 - 387;

вулиця Кашинська, 5 - 27, 18 - 38.

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