У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 07:30, 1.07.2020

У середу, 1 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

  • вул. Доватора, 11-24,

  • вул. Новоселівська, 46, 48,

  • вул. Приміська, 1-28,

  • вул. Самарська, 11-42

  • вул. Алма-Атинська 3-26,

  • вул. Онезька 2-195,

  • вул. Вітчизняна 69,

  • вул. Петрозаводська 1-167,

  • вул. Вишнева 1-13;

  • вул. Крюковська 46,

  • вул. Осипенко 1-67;

  • вул. Придніпровська 26-72;

  • вул. Саранська 1-144;

  • вул. Стаханівців 1-44;

  • пров. Таврійський 2-20;

  • вул. Таганрозька 75-77, 82-84

  • вул. Бойова 2-18,

  • вул. Варварська 1,9,13-21;

  • вул. Новочеркаська 2-64;

  • вул. Полєнова 1-60

  • вул. Гагринська 8-71;

  • пров. Солончаковий 1-19;

  • вул. Грінченка 109-117.

Соборний район

  • пр. Героїв б. 12 (к. 8-15 (під'їзд 15-30)); б. 14; 14Т; 16;

  • вул. Слов'янська 1-56;

  • вул. Гайсинська 1-54;

  • вул. Мандриківська 314-324;

  • п-к Дніпровський 2, 4, 5, 7, 8, 9;

Шевченківський район

  • вул. Бориса Познанського 1-48

  • пров. Б. Познанського

  • пров. Вдовенка 1-37,

  • вул. Василя Кука 1-39,

  • вул. Терпигорева,

  • пров. Терпигорева,

  • вул. С. Скляренка 11а, 11в, 37-72 ,;

Центральний район

  • вул. Політехнічна 9а-15а, 73-141;

  • вул. Закарпатська 58

  • пр. Д. Яворницького, 105, 107, 109, 109Б,

  • вул. Шмідта, 3

Новокодацький район

  • пров. Горького 1,

  • пров. Депутатський 1,2,

  • пров. Спускний 32,34,

  • вул. Жовтнева 28, 57-69,

  • вул. Депутатська 1-16,

  • вул. Громадянська 1-23,

  • пров. Вузький 1-17, 19-47

  • вул. Маяковського 1-11,

  • Таромське 1-19,

  • вул. Торгова 1-12,

  • пров. Торговий 1-7,

  • пров. Спускний 1-52

Чечелівський район

  • вул. Дзеркальна 40, 42;

  • Дитячий комбінат №376;

  • СЗОШ №102;

  • вул. Перлова, 1-31;

  • вул. Заповідна, 1-36;

  • пров. Заповідний, 1-13;

  • вул. Безлісна, 18-87;

  • вул. Балка мальовнича, 1-52;

  • вул. Загорянська, 3-10, 18, 18а;

  • вул. Ставкова, 1-7.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проект, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржникові може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.

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