У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси
У Дніпрі пройде масштабне відключення світла. broportal.net.ua
У середу, 1 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Амур-Нижньодніпровський район
вул. Доватора, 11-24,
вул. Новоселівська, 46, 48,
вул. Приміська, 1-28,
вул. Самарська, 11-42
вул. Алма-Атинська 3-26,
вул. Онезька 2-195,
вул. Вітчизняна 69,
вул. Петрозаводська 1-167,
вул. Вишнева 1-13;
вул. Крюковська 46,
вул. Осипенко 1-67;
вул. Придніпровська 26-72;
вул. Саранська 1-144;
вул. Стаханівців 1-44;
пров. Таврійський 2-20;
вул. Таганрозька 75-77, 82-84
вул. Бойова 2-18,
вул. Варварська 1,9,13-21;
вул. Новочеркаська 2-64;
вул. Полєнова 1-60
вул. Гагринська 8-71;
пров. Солончаковий 1-19;
вул. Грінченка 109-117.
Соборний район
пр. Героїв б. 12 (к. 8-15 (під'їзд 15-30)); б. 14; 14Т; 16;
вул. Слов'янська 1-56;
вул. Гайсинська 1-54;
вул. Мандриківська 314-324;
п-к Дніпровський 2, 4, 5, 7, 8, 9;
Шевченківський район
вул. Бориса Познанського 1-48
пров. Б. Познанського
пров. Вдовенка 1-37,
вул. Василя Кука 1-39,
вул. Терпигорева,
пров. Терпигорева,
вул. С. Скляренка 11а, 11в, 37-72 ,;
Центральний район
вул. Політехнічна 9а-15а, 73-141;
вул. Закарпатська 58
пр. Д. Яворницького, 105, 107, 109, 109Б,
вул. Шмідта, 3
Новокодацький район
пров. Горького 1,
пров. Депутатський 1,2,
пров. Спускний 32,34,
вул. Жовтнева 28, 57-69,
вул. Депутатська 1-16,
вул. Громадянська 1-23,
пров. Вузький 1-17, 19-47
вул. Маяковського 1-11,
Таромське 1-19,
вул. Торгова 1-12,
пров. Торговий 1-7,
пров. Спускний 1-52
Чечелівський район
вул. Дзеркальна 40, 42;
Дитячий комбінат №376;
СЗОШ №102;
вул. Перлова, 1-31;
вул. Заповідна, 1-36;
пров. Заповідний, 1-13;
вул. Безлісна, 18-87;
вул. Балка мальовнича, 1-52;
вул. Загорянська, 3-10, 18, 18а;
вул. Ставкова, 1-7.
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