У Дніпрі пройде масштабне відключення світла: адреси

У середу, 1 липня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

Амур-Нижньодніпровський район

вул. Доватора, 11-24,

вул. Новоселівська, 46, 48,

вул. Приміська, 1-28,

вул. Самарська, 11-42

вул. Алма-Атинська 3-26,

вул. Онезька 2-195,

вул. Вітчизняна 69,

вул. Петрозаводська 1-167,

вул. Вишнева 1-13;

вул. Крюковська 46,

вул. Осипенко 1-67;

вул. Придніпровська 26-72;

вул. Саранська 1-144;

вул. Стаханівців 1-44;

пров. Таврійський 2-20;

вул. Таганрозька 75-77, 82-84

вул. Бойова 2-18,

вул. Варварська 1,9,13-21;

вул. Новочеркаська 2-64;

вул. Полєнова 1-60

вул. Гагринська 8-71;

пров. Солончаковий 1-19;

вул. Грінченка 109-117.

Соборний район

пр. Героїв б. 12 (к. 8-15 (під'їзд 15-30)); б. 14; 14Т; 16;

вул. Слов'янська 1-56;

вул. Гайсинська 1-54;

вул. Мандриківська 314-324;

п-к Дніпровський 2, 4, 5, 7, 8, 9;

Шевченківський район

вул. Бориса Познанського 1-48

пров. Б. Познанського

пров. Вдовенка 1-37,

вул. Василя Кука 1-39,

вул. Терпигорева,

пров. Терпигорева,

вул. С. Скляренка 11а, 11в, 37-72 ,;

Центральний район

вул. Політехнічна 9а-15а, 73-141;

вул. Закарпатська 58

пр. Д. Яворницького, 105, 107, 109, 109Б,

вул. Шмідта, 3

Новокодацький район

пров. Горького 1,

пров. Депутатський 1,2,

пров. Спускний 32,34,

вул. Жовтнева 28, 57-69,

вул. Депутатська 1-16,

вул. Громадянська 1-23,

пров. Вузький 1-17, 19-47

вул. Маяковського 1-11,

Таромське 1-19,

вул. Торгова 1-12,

пров. Торговий 1-7,

пров. Спускний 1-52

Чечелівський район

вул. Дзеркальна 40, 42;

Дитячий комбінат №376;

СЗОШ №102;

вул. Перлова, 1-31;

вул. Заповідна, 1-36;

пров. Заповідний, 1-13;

вул. Безлісна, 18-87;

вул. Балка мальовнича, 1-52;

вул. Загорянська, 3-10, 18, 18а;

вул. Ставкова, 1-7.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українців хочуть жорсткіше карати за несвоєчасну сплату комунальних послуг. Проект, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що за три роки боржникові може набігти до 50% від вартості комунальних послуг.